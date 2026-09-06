Megasztár vs. X-Faktor: az egyikben már az első adásban kirobbant a balhé

Igazi tévés háború indult el a hétvégén, hiszen ugyanazon az estén tért vissza a képernyőkre az X-Faktor és a Megasztár is. A két legendás tehetségkutató első adása azonban egészen más hangulatban telt: míg az RTL mentorai egyelőre inkább csak óvatosan kóstolgatták egymást, a TV2 mesterei már rögtön az első este bebizonyították, hogy náluk bizony nem kell sokáig várni a balhéra.

Marics Peti kiviharzott a Megasztár stúdiójából (Fotó: Tumbász Hédi)

Elstartolt az X-Faktor és a Megasztár 2026-os évada

A Megasztár új mestercsapatában Herceg Erika, Marics Peti, Dallos Bogi és T. Danny foglal helyet, és már az első adás végén elszabadultak az indulatok. A két régi zsűritag, Herceg Erika és Marics Peti ugyanis összekülönbözött, a vita pedig annyira elmérgesedett, hogy Marics egy ponton felállt, és egyszerűen kiviharzott a stúdióból.

A történtek azért is különösen érdekesek, mert a két énekes között már korábban is lehetett érezni némi feszültséget, ám az új évad első adása alapján úgy tűnik, ezúttal egyikük sem akarja magában tartani a véleményét. Herceg Erika korábban egyébként azt is egyértelművé tette, hogy idén nem tervezi visszafogni magát, és akkor is kimondja, amit gondol, ha ezzel konfliktust vállal. Az első adás végén pedig pontosan ezt kapták a nézők: egy olyan mesterek közötti összecsapást, amely után Marics Petinél láthatóan betelt a pohár. Így a Megasztár már az első este megadta az alaphangot: itt nemcsak a versenyzőknek kell majd megküzdeniük egymással, hanem úgy tűnik, a mesterek között is akadnak még rendezetlen ügyek.