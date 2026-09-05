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Megasztár

Ilyen tévés háború rég volt Magyarországon: ma este egymásnak eresztik az X-Faktort és a Megasztárt

1 órája
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Ugyanazon a napon indul az ország két legsikeresebb tehetségkutatója. Az RTL-en az X-Faktor, míg a TV2-n a Megasztár startol el ma este, a kérdés pedig már csak az, hogy vajon melyik formáció gyűjt több nézőt.
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MegasztárRTLTV2X-Faktor

Ma este összecsap a TV2 és az RTL! Pontosan ma, szeptember 5-én indítja el vadonatúj évadát az RTL és a TV2 is, ráadásul nem is akármilyen műsorokkal: egymásnak eresztik az ország két ikonikus tehetségkutatóját, az X-Faktort és a Megasztárt. A nagy kérdés már csak az: melyiket választják majd a nézők?

A Megasztár 2026-os zsűrije megújulva tér vissza a képernyőre.
A Megasztár 2026-os zsűrije megújult (Fotó: Szabolcs László)

Indult az X-Faktor és a Megasztár új évada!

Az RTL-en az X-Faktor 14. évada, míg a TV2-n a Megasztár 9. szériája indul el szombat este. A csatornák pedig láthatóan egyik pillanatban sem szeretnék kiengedni a kezükből a nézőket, ugyanis a nagy premier után vasárnap este is újabb adással jelentkeznek a tehetségkutatók. Vagyis, aki ezen a hétvégén szeretne tehetséges énekeseket, megható történeteket, kemény kritikákat és persze a zsűriasztalnál kibontakozó szócsatákat látni, annak bizony komoly döntést kell hoznia.

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Az X-Faktor új évada ma este indul az RTL-en.
Az X-Faktor új évada ma este indul (Fotó: RTL)

Az X-Faktor és a Megasztár zsűrije is megújul

Az RTL X-Faktorának idei mentorcsapatában Majka, Gáspár Laci, ByeAlex és az újonnan érkező Solére foglal helyet. Nekik kell eldönteniük, kikben látják azt a bizonyos X-et, és kik lehetnek azok, akikből akár az ország következő nagy kedvencei válhatnak. A TV2 sem marad el sztárokból: a Megasztár mesterei idén Dallos Bogi, Herceg Erika, T. Danny és Marics Peti lesznek. Nekik kell megtalálniuk azt a hangot, amely végül elnyerheti az Év Hangja címet. A két műsor tehát csupán negyed órás különbséggel rajtol. A Megasztár 19:45-kor, míg az X-Faktor pedig 20:00 órakor veszi kezdetét.

A piros sarokban tehát a 14. évadával jelentkező, évek óta töretlenül népszerű X-Faktor, a kékben pedig a nagy múltú Megasztár kilencedik szériája áll. A mérkőzés pedig hamarosan elkezdődik! Új arcok, visszatérő kedvencek, új mentorok és mesterek, valamint rengeteg feltörekvő énekes – minden adott ahhoz, hogy az idei ősz egyik legnagyobb tévés csatája induljon el.

A kérdés már csak az: X-Faktor vagy Megasztár? Majka vagy Marics Peti? ByeAlex vagy T. Danny? Ma este eldől, melyik tehetségkutató mellett teszik le a voksukat a magyar tévénézők.

 

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