Ilyen tévés háború rég volt Magyarországon: ma este egymásnak eresztik az X-Faktort és a Megasztárt

Az X-Faktor új évada ma este indul (Fotó: RTL)

Az X-Faktor és a Megasztár zsűrije is megújul

Az RTL X-Faktorának idei mentorcsapatában Majka, Gáspár Laci, ByeAlex és az újonnan érkező Solére foglal helyet. Nekik kell eldönteniük, kikben látják azt a bizonyos X-et, és kik lehetnek azok, akikből akár az ország következő nagy kedvencei válhatnak. A TV2 sem marad el sztárokból: a Megasztár mesterei idén Dallos Bogi, Herceg Erika, T. Danny és Marics Peti lesznek. Nekik kell megtalálniuk azt a hangot, amely végül elnyerheti az Év Hangja címet. A két műsor tehát csupán negyed órás különbséggel rajtol. A Megasztár 19:45-kor, míg az X-Faktor pedig 20:00 órakor veszi kezdetét.

A piros sarokban tehát a 14. évadával jelentkező, évek óta töretlenül népszerű X-Faktor, a kékben pedig a nagy múltú Megasztár kilencedik szériája áll. A mérkőzés pedig hamarosan elkezdődik! Új arcok, visszatérő kedvencek, új mentorok és mesterek, valamint rengeteg feltörekvő énekes – minden adott ahhoz, hogy az idei ősz egyik legnagyobb tévés csatája induljon el.

A kérdés már csak az: X-Faktor vagy Megasztár? Majka vagy Marics Peti? ByeAlex vagy T. Danny? Ma este eldől, melyik tehetségkutató mellett teszik le a voksukat a magyar tévénézők.