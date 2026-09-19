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Megasztár

Az X-Faktorból megismert Shodeinde Dorka a Megasztárban tért vissza: 3 gyerekes, egyedülálló anyaként próbált szerencsét

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Újra esélyt ad a zenei pályának Shodeinde Dorka. Az énekesnő őszintén mesélt magánéletéről a Megasztár mestereinek.
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MegasztárShodeinde DorkaX-Faktor

Shodeinde Dorka 15 évvel ezelőtt még az X-Faktor színpadán küzdött a továbbjutásért, most pedig háromgyermekes édesanyaként tért vissza a Megasztárba. Az egykori élő show-s versenyző az elmúlt másfél évtizedben teljesen más szerepben élte az életét: családot alapított, külföldre költözött, megszülettek a fiai, és a gyereknevelés került az első helyre. Most azonban úgy érzi, eljött az idő, hogy ismét önmagát és az énekesnőt is megtalálja.

A Megasztár versenyzője, Shodeinde Dorka korábban az X-Faktorban szerepelt.
Megasztár 2026: Shodeinde Dorka 15 év után tér vissza a képernyőre (Fotó: TV2)

A Megasztárban szeretne bizonyítani

Dorka számára már az X-Faktoros korszak is komoly kihívást jelentett, hiszen várandósan vállalta a műsort. Erről az időszakáról így nyilatkozott:

Várandósan érkeztem a műsorba, úgyhogy az nagyon megterhelő volt. Nem is tudtam megtalálni az egyensúlyt a gyereknevelés és a műsor között. A műsor nagyon sok időt és energiát elvett, és utána a lányommal szerettem volna tölteni azt az időszakot, úgyhogy az anyaságot helyeztem az első helyre, illetve a családot.

A következő években aztán alaposan megváltozott az élete. „Elmentünk az országból külföldre, és megszületett a két kisfiú is. Velük foglalkoztam az elmúlt 10–15 évben” – mesélte Dorka, akinek azóta a magánéletében is történt változás:

Dorka fekete topban mikrofonnal a kezében beszél a Megasztár színpadán.
Dorka már egyedülálló édesanyaként neveli gyerekeit (Fotó: TV2)
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A gyerekek édesapjával már nem vagyunk együtt, ami megterhel engem és a gyerekeket is, de azt érzem, hogy bármi, ami történt, hozzájárult ahhoz, aki én vagyok. Mindig is ezt szerettem volna, úgyhogy magamhoz próbálok visszatalálni.

Dorka tehát 15 évvel az első nagy televíziós szereplése után már egészen más életszakaszban állt újra a színpadon. Ezúttal nem a fiatal versenyző, hanem egy háromgyermekes édesanya tapasztalataival és történetével érkezett, aki szeretné újra megtalálni azt az utat, amelyről egykor a család kedvéért letért. A Megasztár mesterei pedig meg is adták neki ezt a lehetőséget. Dorkával a középdöntőben is találkozhatunk.

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