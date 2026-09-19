Az X-Faktorból megismert Shodeinde Dorka a Megasztárban tért vissza: 3 gyerekes, egyedülálló anyaként próbált szerencsét

Shodeinde Dorka 15 évvel ezelőtt még az X-Faktor színpadán küzdött a továbbjutásért, most pedig háromgyermekes édesanyaként tért vissza a Megasztárba. Az egykori élő show-s versenyző az elmúlt másfél évtizedben teljesen más szerepben élte az életét: családot alapított, külföldre költözött, megszülettek a fiai, és a gyereknevelés került az első helyre. Most azonban úgy érzi, eljött az idő, hogy ismét önmagát és az énekesnőt is megtalálja.

Megasztár 2026: Shodeinde Dorka 15 év után tér vissza a képernyőre (Fotó: TV2)

A Megasztárban szeretne bizonyítani

Dorka számára már az X-Faktoros korszak is komoly kihívást jelentett, hiszen várandósan vállalta a műsort. Erről az időszakáról így nyilatkozott:

Várandósan érkeztem a műsorba, úgyhogy az nagyon megterhelő volt. Nem is tudtam megtalálni az egyensúlyt a gyereknevelés és a műsor között. A műsor nagyon sok időt és energiát elvett, és utána a lányommal szerettem volna tölteni azt az időszakot, úgyhogy az anyaságot helyeztem az első helyre, illetve a családot.

A következő években aztán alaposan megváltozott az élete. „Elmentünk az országból külföldre, és megszületett a két kisfiú is. Velük foglalkoztam az elmúlt 10–15 évben” – mesélte Dorka, akinek azóta a magánéletében is történt változás: