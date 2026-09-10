Meghalt a Házasság első látásra sztárja. Adrian Szymaniak 39 éves korában hunyt el egy évig tartó agydaganattal vívott küzdelem után, hátrahagyva feleségét, Anitát, akivel a műsorban ismerkedett meg és házasodott össze.

Meghalt a Házasság első látásra sztárja: mindössze 39 éves volt

Fotó: Unsplash

Meghalt a Házasság első látásra sztárja: mindössze 39 éves volt

A Házasság első látásra sztárját 2025 júliusában diagnosztizálták negyedik fokú glioblasztómával – az agydaganat legagresszívabb formájával. Miután utolsó heteit szerettei körében töltötte, Adrian sajnos szeptember 5-én elvesztette a harcot.

Összetört szívű felesége, Anita, akivel a valóságshow lengyel változatában ismerkedett meg, megerősítette a tragikus hírt. Ezt írta: „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Adrian elhunyt. Ezekben a rendkívül nehéz pillanatokban a csend, a közelség és az a lehetőség számít számunkra, hogy a legközelebb állók között búcsúzhassunk el tőle.”

Adrian utolsó heteiben éjjel-nappali ápolásban részesült, miközben állapota romlott. Betegsége hatalmas adománygyűjtést indított el, a rajongók több mint 500 000 fontot gyűjtöttek össze, hogy segítsék őt a kezelésben. A diagnózis felállítását követően Adrian műtéten, sugár- és kemoterápián, valamint magánfinanszírozású, TTFields néven ismert kezelésen esett át. De a betegség elleni kétségbeesett erőfeszítések ellenére a daganat folyamatosan visszatért.

A reality sztár Anitával akkor találkozott, amikor mindketten szerepeltek a Házasság első látásra lengyel változatának harmadik évadában. 2018-ban házasodtak össze, és két közös gyermekük született. 2025 decemberében a pár megújította házassági fogadalmát, miközben továbbra is együtt küzdöttek Adrian betegségével.

Adrian az Instagramon is nyíltan beszélt a rák elleni küzdelméről, frissítéseket osztott meg, és dokumentálta elszántságát a küzdelem folytatása iránt. Egy érzelmes bejegyzésben idén korábban ezt írta: „Megosztom a történetemet, mert nincs más választásom, de azért is, mert hiszem, hogy reményt adhat valakinek.”