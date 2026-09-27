Meghalt a legendás banda alapítója, aki meghökkentő jelmezeivel sokkolta a közönséget

Meghalt Chuck Varga, a GWAR egyik alapítója és a shock metal-banda ikonikus Sexecutioner karakterének megformálója. A 68 éves zenész hosszú ideje rákkal küzdött, végül belehalt a betegségbe – adta hírül a Metal Injection.
A hírt a GWAR basszusgitárosa, Casey Orr jelentette be. Elmondása szerint Varga békésen hunyt el, miközben felesége a kezét fogta.
Varga még a GWAR megalakulása előtt Hunter Jacksonnal közösen hozta létre a Slave Pit nevű műhelyt, amelyből később a zenekar kreatív közössége nőtt ki.
Jelentős szerepe volt a metálbanda jelmezeinek és látványvilágának kialakításában. A színpadon a Sexecutioner karaktereként vált ismertté, és több GWAR-dalban is énekelt.
1997-ben elhagyta a zenekart, és New Yorkban film- és televíziós produkciókon, valamint Broadway-előadásokon dolgozott, de 2017-ig időnként visszatért a GWAR színpadára. Később megalapította saját díszlet- és jelmeztervező cégét, a Hyperreal Productionst.
Chuck Varga a színpadi jelmezek és lemezborítók mellett a Grammy-jelölt Phallus in Wonderland című zenés horror-vígjáték elkészítésében is közreműködött.
Rákbetegségét áprilisban hozták nyilvánosságra. Júniusban a GWAR gyűjtést indított a kezelésére és hospice-ellátására.
A legendák sosem halnak meg. Éljen Varga! Éljen a Sexecutioner!
– búcsúzott tőle Casey Orr.