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chuck varga

Meghalt a legendás banda alapítója, aki meghökkentő jelmezeivel sokkolta a közönséget

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Rákbetegség után elhunyt Chuck Varga, a GWAR egyik alapítója. A 68 éves zenész a banda legendás látványvilágának kialakításában is kulcsszerepet játszott.
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chuck vargagwargyász

Meghalt Chuck Varga, a GWAR egyik alapítója és a shock metal-banda ikonikus Sexecutioner karakterének megformálója. A 68 éves zenész hosszú ideje rákkal küzdött, végül belehalt a betegségbe – adta hírül a Metal Injection.

meghalt a GWAR alapítója
68 évesen meghalt a GWAR alapítója, a színpadon Sexecutionerként vált ismertté
Fotó: Martin Philbey / Getty Images

A hírt a GWAR basszusgitárosa, Casey Orr jelentette be. Elmondása szerint Varga békésen hunyt el, miközben felesége a kezét fogta.

Varga még a GWAR megalakulása előtt Hunter Jacksonnal közösen hozta létre a Slave Pit nevű műhelyt, amelyből később a zenekar kreatív közössége nőtt ki. 

Jelentős szerepe volt a metálbanda jelmezeinek és látványvilágának kialakításában. A színpadon a Sexecutioner karaktereként vált ismertté, és több GWAR-dalban is énekelt.

1997-ben elhagyta a zenekart, és New Yorkban film- és televíziós produkciókon, valamint Broadway-előadásokon dolgozott, de 2017-ig időnként visszatért a GWAR színpadára. Később megalapította saját díszlet- és jelmeztervező cégét, a Hyperreal Productionst. 

Chuck Varga a színpadi jelmezek és lemezborítók mellett a Grammy-jelölt Phallus in Wonderland című zenés horror-vígjáték elkészítésében is közreműködött.

Rákbetegségét áprilisban hozták nyilvánosságra. Júniusban a GWAR gyűjtést indított a kezelésére és hospice-ellátására.

A legendák sosem halnak meg. Éljen Varga! Éljen a Sexecutioner!

– búcsúzott tőle Casey Orr.

 

 

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