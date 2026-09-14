„Mi van ezzel a nővel?” – Harry herceg barátai ledöbbentek Meghan Markle viselkedésén, őrültnek tartották a herceget

Harry herceg régi brit barátai állítólag „teljesen őrültnek” tartották a herceget, amiért Meghan Markle-lel kezdett randizni – legalábbis erről ír egy nagy port kavart könyv. Sussex hercege és hercegnéje 2016-ban jött össze, egy évvel később eljegyezték egymást, 2018-ban pedig már össze is házasodtak.

Harry herceg barátai kiakadtak Meghan Markle-re: döbbenetes részletek derültek ki Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

Harry herceg 2016-ban mutatta be Meghan Markle-t régi baráti társaságának egy sandringhami hétvégén.

Tom Bower szerint Meghan és Harry herceg egykori etoni iskolatársai között hamar kialakult a feszültség.

Meghan állítólag többször is szóvá tette azokat a vicceket és megjegyzéseket, amelyeket sértőnek vagy elfogadhatatlannak tartott.

A könyv szerint Harry barátai hazafelé már egymásnak üzengettek, egyikük pedig úgy fogalmazott: „Harry biztosan teljesen megőrült.”

Bower azt állítja, a kölcsönös ellenszenv később sem múlt el: egy 2017-es jamaicai esküvőn ismét felszínre kerültek az ellentétek.

Harry herceg barátai kiakadtak Meghan Markle-re: döbbenetes részletek derültek ki

Tom Bower királyi életrajzíró 2022-ben megjelent, Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors című könyvében azt állítja, komoly feszültség alakult ki Harry egykori etoni iskolatársai és későbbi felesége között.

A könyv egyik, a The Sunday Times által korábban közölt részletében Bower azt írta, Meghan még 2016-ban csatlakozott Harryhez egy hosszú hétvégére Sandringhamben, ahol a herceg 16 közeli barátja is jelen volt. Mindez még azelőtt történt, hogy kapcsolatukat nyilvánosságra hozták volna.

A hétvége hangulata azonban hamar feszültté vált, amikor a társaság vadászatra indult – írja az Express.

Bower szerint Harry olyan hétvégére számított, amilyeneket korábban is megszokott: rengeteg ugratással, viccelődéssel és italozással.

A nappaliban és az ebédlőben egymást érték a szexizmussal, feminizmussal és transznemű emberekkel kapcsolatos poénok

– írta a szerző.

Bower állítása szerint Meghan egyáltalán nem hagyta szó nélkül azokat a megjegyzéseket, amelyek szembementek az értékrendjével.

Meghan habozás nélkül rendre utasított minden vendéget, akinek a megjegyzése ellentétes volt az elveivel. Harry néhány barátja szerint újra és újra szóvá tette a legapróbb, szerinte helytelen megjegyzéseket is. Senki sem volt kivétel

– fogalmazott.