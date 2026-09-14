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Meghan Markle

„Mi van ezzel a nővel?” – Harry herceg barátai ledöbbentek Meghan Markle viselkedésén, őrültnek tartották a herceget

20 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Már kapcsolatuk legelején komoly feszültség alakult ki Meghan Markle és Harry herceg régi barátai között – legalábbis erről ír Tom Bower királyi életrajzíró. Egy közös hétvége állítólag annyira rosszul sikerült, hogy hazafelé már döbbent üzeneteket küldözgettek egymásnak Meghan Markle-ről a társaság tagjai. Harry herceg választását sem értették, egyikük pedig különösen keményen fogalmazott.
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Meghan MarklekiakadáshétvégebarátHarry herceg

Harry herceg régi brit barátai állítólag „teljesen őrültnek” tartották a herceget, amiért Meghan Markle-lel kezdett randizni – legalábbis erről ír egy nagy port kavart könyv. Sussex hercege és hercegnéje 2016-ban jött össze, egy évvel később eljegyezték egymást, 2018-ban pedig már össze is házasodtak.

Harry herceg barátai kiakadtak Meghan Markle-re: döbbenetes részletek derültek ki
Harry herceg barátai kiakadtak Meghan Markle-re: döbbenetes részletek derültek ki Fotó: JONATHAN BRADY / POOL
  • Harry herceg 2016-ban mutatta be Meghan Markle-t régi baráti társaságának egy sandringhami hétvégén.
  • Tom Bower szerint Meghan és Harry herceg egykori etoni iskolatársai között hamar kialakult a feszültség.
  • Meghan állítólag többször is szóvá tette azokat a vicceket és megjegyzéseket, amelyeket sértőnek vagy elfogadhatatlannak tartott.
  • A könyv szerint Harry barátai hazafelé már egymásnak üzengettek, egyikük pedig úgy fogalmazott: „Harry biztosan teljesen megőrült.”
  • Bower azt állítja, a kölcsönös ellenszenv később sem múlt el: egy 2017-es jamaicai esküvőn ismét felszínre kerültek az ellentétek.

Harry herceg barátai kiakadtak Meghan Markle-re: döbbenetes részletek derültek ki

Tom Bower királyi életrajzíró 2022-ben megjelent, Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors című könyvében azt állítja, komoly feszültség alakult ki Harry egykori etoni iskolatársai és későbbi felesége között.

A könyv egyik, a The Sunday Times által korábban közölt részletében Bower azt írta, Meghan még 2016-ban csatlakozott Harryhez egy hosszú hétvégére Sandringhamben, ahol a herceg 16 közeli barátja is jelen volt. Mindez még azelőtt történt, hogy kapcsolatukat nyilvánosságra hozták volna.

A hétvége hangulata azonban hamar feszültté vált, amikor a társaság vadászatra indult – írja az Express.

Bower szerint Harry olyan hétvégére számított, amilyeneket korábban is megszokott: rengeteg ugratással, viccelődéssel és italozással.

A nappaliban és az ebédlőben egymást érték a szexizmussal, feminizmussal és transznemű emberekkel kapcsolatos poénok

– írta a szerző.

Bower állítása szerint Meghan egyáltalán nem hagyta szó nélkül azokat a megjegyzéseket, amelyek szembementek az értékrendjével.

Meghan habozás nélkül rendre utasított minden vendéget, akinek a megjegyzése ellentétes volt az elveivel. Harry néhány barátja szerint újra és újra szóvá tette a legapróbb, szerinte helytelen megjegyzéseket is. Senki sem volt kivétel

– fogalmazott.

A szerző szerint Meghan hozzáállása egyáltalán nem nyerte el Harry herceg barátainak tetszését. Úgy érezték, hogy a herceg akkori barátnője elrontotta a társaság hangulatát, és szerintük a humorérzék is hiányzott belőle.

Bower azt állítja, hogy amikor a vasárnapi ebéd után a vendégek hazaindultak, már egymás között üzengettek Meghan viselkedéséről. „Úristen, mi van VELE?” – írta állítólag egyikük, mire egy másik úgy reagált: 

Harry biztosan teljesen megőrült.

A könyv egy másik részében Bower azt állítja, hogy Meghan Thomas Inskip 2017 novemberében, Jamaicában tartott esküvőjén sem aratott osztatlan sikert a vendégek körében.

A Meghannal szembeni fenntartásaik csak tovább erősödtek, az érzés pedig kölcsönös volt. Meghan sem kedvelte Inskipet és a társaságát. A vicceiket és a világról alkotott hozzáállásukat elfogadhatatlannak találta

– idézi a Daily Star Bowert.

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