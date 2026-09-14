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Meghan Markle megmutatta: így él a családjával az Egyesült Királyságban - videó

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Első alkalommal engedett betekintést az új életükbe a sussexi hercegné. Meghan Markle egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen többek közt a bicikliző kislányát és a természetben tett kirándulásaikat is megmutatta.
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videóHarryMeghan MarkleLilibetArchie herceg

Betekintést nyújtott az új, Egyesült Királyságbeli életükbe Meghan Markle, mialatt megosztott egy videót Harry hercegről és a gyermekeikről, Archie hercegről és Lilibet hercegnőről. Az idilli jeleneteket bemutató felvétel vasárnap délután került fel a sussexi hercegné közösségi oldalára.

Britain's Prince Harry stands with his fiancée US actress Meghan Markle as she shows off her engagement ring whilst they pose for a photograph in the Sunken Garden at Kensington Palace in west London on November 27, 2017, following the announcement of their engagement. Britain's Prince Harry will marry his US actress girlfriend Meghan Markle early next year after the couple became engaged earlier this month, Clarence House announced on Monday. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Betekintést nyújtott az új életükbe Meghan Markle / Fotó: DANIEL LEAL / AFP

A felvételen - amelyen a hercegné első alkalommal engedett betekintést az új életükbe -, több kiragadott pillanat is látható: többek közt a kézen fogva sétáló sussexi hercegi pár, a sárban gumicsizmával tapicskoló Meghan, valamint a bicikliző Lilibet hercegnő és az őt futva követő Archie herceg is megjelenik benne, egy brit zászló és egy szív emoji kíséretében.

Visszatért az Egyesült Királyságba Harry és Meghan Markle

A videót közel egy héttel osztották még, hogy Harry herceget először látták nyilvánosan a család Egyesült Királyságba való visszatérése óta. Sussex hercege és hercegnéje a közelmúltban költözött vissza Harry szülőhazájába, a gyermekeik pedig állítólag már meg is kezdték a tanévet az új iskolájukban. 

Harry édesapja, III. Károly brit király megerősítette, hogy a pár jótékonysági tevékenységei „személyes ügyek”, és kijelentette, az Egyesült Királyságban a státuszuk „hasonló a magánszemélyekhez”.

Köztudott, hogy 2020 januárjában a herceg és a hercegné lemondott az uralkodót képviselő feladatairól, és már nem a királyi család dolgozó tagjai. Ezt a pozíciót, amely különbözik a dolgozó királyi család által betöltött állami és királyi feladatoktól, és amelyhez hozzájárul a pár számára a pénzügyi függetlenség és a magánéletük védelmének személyes szabadsága, továbbra is teljes mértékben tiszteletben fogjuk tartani. Ebből következik, hogy Sussex hercegének és hercegnéjének jelenlegi státuszában nincs változás. Az Őfelségeként használt titulusuk továbbra is függőben van, és nem használatos

- olvasható az uralkodó által kiadott levélben -  a Daily Star beszámolója szerint.

 

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