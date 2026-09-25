Tudod, hogy melyik hollywoodi sztárpár tagjai születtek ugyanazon a napon?

Kevés olyan romantikus véletlen létezik, mint amikor egy házaspár ugyanazon a napon ünnepli a születésnapját. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas számára azonban ez már évtizedek óta közös hagyomány: a hollywoodi álompár szeptember 25-én egyszerre lesz egy évvel idősebb. A színésznő 1969-ben, míg férje 1944-ben született, vagyis pontosan 25 év korkülönbség van közöttük.

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones rendszeresen utaznak el kettesben, itt éppen Saint-Tropez-ban vannak (Fotó: Profimedia)

Szilveszterkor kérte meg Michael Douglas felesége kezét

A két sztár 1998-ban találkozott a franciaországi Deauville Filmfesztiválon, miután Danny DeVito bemutatta őket egymásnak. A kapcsolatuk hamar komolyra fordult, Michael Douglas pedig 1999 szilveszterén megkérte Catherine kezét. A pár 2000. november 18-án mondta ki a boldogító igent a New York-i Plaza Hotelben, azóta pedig Hollywood egyik legismertebb és leghosszabb ideje együtt lévő házaspárjaként tartják őket számon. Még az esküvő előtt megszületett első közös gyermekük, Dylan Michael, 2000 augusztusában. Három évvel később, 2003 áprilisában látta meg a napvilágot lányuk, Carys Zeta. Michael Douglasnak korábbi házasságából is van egy fia, Cameron.

Több mint 25 éve házasok (Fotó: Graham Whitby / Northfoto)

Michael Douglas és Catherine Zeta-Jones több mint 25 éve házasok

De vajon mi lehet a hosszú házasság titka? Catherine korábban úgy fogalmazott, hogy a kapcsolatuk alapja a szeretet, a tisztelet és a humor. A színésznő szerint soha nem veszítették el a képességüket arra, hogy együtt nevessenek, és továbbra is élvezik egymás társaságát. Arról is beszélt, hogy fontos számukra a másik személyes terének tiszteletben tartása. A pár nem titkolja, hogy náluk is voltak nehezebb időszakok, ám a kapcsolatukban a barátság is meghatározó szerepet játszik. Michael Douglas egy korábbi interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a házastársunkkal is ugyanolyan kedvesen és figyelmesen kell bánnunk, mint az idegenekkel, és nem szabad természetesnek venni a másik jelenlétét.

A házaspár 2025-ben a 25. házassági évfordulóját is megünnepelte. Catherine egy megható bejegyzésben idézte fel az esküvőjük napját, Michael pedig szeretettel köszöntötte feleségét. A közös születésnapjuk alkalmából rendszeresen felköszöntik egymást a közösségi oldalaikon is: Douglas korábban „születésnapi testvérének” nevezte feleségét, miközben élete szerelmeként hivatkozott rá.