Emlékszel még az első Batmanre? Michael Keaton már 75 éves – így néz ki most! – Galéria

Hihetetlenül repül az idő, a Batman-filmek felülmúlhatatlan sztárja, Michael Keaton a mai napon ünnepli a 75. születésnapját! Bár évtizedek teltek el a köpenyes lovag első feltűnése óta, a színészlegenda ma is kirobbanó formában van, legújabb sikerei – köztük a Beetlejuice folytatása és A Suttogó – pedig bizonyítják, hogy 75 évesen is megkérdőjelezhetetlenül uralja a mozivásznat.

Michael Keaton Batmanként beírta magát a filmtörténelembe (Fotó: WARNER BROS)

Michael Keaton fittyet hány az idő múlására

A '80-as évek végén sokan szkeptikusak voltak, amikor Tim Burton kijelentette: a vígjátékokból ismert színészre bízza Gotham sötét védelmezőjének szerepét. Az 1989-es Batman azonban azonnal kultfilmmé vált, Keaton pedig örökre beírta magát a filmtörténelembe. A sztár most tölti be a 75. életévét, de a kor csupán egy jelentéktelen szám a számára, ősz frizurájával, kisportolt alkatával és azzal a bizonyos pajkos tekintettel ma is a vörös szőnyegek legstílusosabb úriembere.

Kicsoda neki Diane Keaton? Rejtély a művésznév mögött

A sztár eredeti neve Michael Douglas. Mivel a Színészek Céhének szabályzata tiltotta, hogy két színész ugyanazon a néven szerepeljen – és az Oscar-díjas Michael Douglas már lefoglalta a nevet –, választania kellett egy művésznevet. A legnépszerűbb legenda szerint egyszerűen fellapozott egy telefonkönyvet, és a K-betűnél megakadt a szeme a Keaton néven (bár sokan úgy vélik, a némafilmes legendás komikus, Buster Keaton iránti tiszteletből döntött így). Diane Keatonnel azonban sosem voltak rokonok – hiszen a színésznő is művésznevet használ, eredetileg Diane Hall –, a filmvilágban mindketten ikonikussá tették ezt a nevet.

Michael Keaton Beetlejuice-ban is letette a névjegyét (Fotó: Yui Mok/PA Wire)

A 15 milliós nemet mondás és a késői díjeső

Keaton mindig is a saját feje után ment, és a művészi elveit semmilyen összegért nem adta el. Kevesen tudják, de a második denevérember-mozi után visszautasította a harmadik rész főszerepét, pedig akkoriban elképesztőnek számító 15 millió dolláros gázsit ajánlottak fel neki. Egyszerűen nem tetszett neki a forgatókönyv irányvonala, így inkább továbblépett. A döntése végül évtizedekkel később térült meg: a 2014-es Birdman című filmmel tarolt, megkapta a Golden Globe-díjat és Oscar-díjra jelölték, a közelmúltban pedig a Dopesick című sorozatért az Emmy-díjat is hazavihette.