Emlékszel még az első Batmanre? Michael Keaton már 75 éves – így néz ki most! – Galéria

Hihetetlenül repül az idő, a Batman-filmek felülmúlhatatlan sztárja, Michael Keaton a mai napon ünnepli a 75. születésnapját! Bár évtizedek teltek el a köpenyes lovag első feltűnése óta, a színészlegenda ma is kirobbanó formában van, legújabb sikerei – köztük a Beetlejuice folytatása és A Suttogó – pedig bizonyítják, hogy 75 évesen is megkérdőjelezhetetlenül uralja a mozivásznat.
Michael Keaton fittyet hány az idő múlására
A '80-as évek végén sokan szkeptikusak voltak, amikor Tim Burton kijelentette: a vígjátékokból ismert színészre bízza Gotham sötét védelmezőjének szerepét. Az 1989-es Batman azonban azonnal kultfilmmé vált, Keaton pedig örökre beírta magát a filmtörténelembe. A sztár most tölti be a 75. életévét, de a kor csupán egy jelentéktelen szám a számára, ősz frizurájával, kisportolt alkatával és azzal a bizonyos pajkos tekintettel ma is a vörös szőnyegek legstílusosabb úriembere.
Kicsoda neki Diane Keaton? Rejtély a művésznév mögött
A sztár eredeti neve Michael Douglas. Mivel a Színészek Céhének szabályzata tiltotta, hogy két színész ugyanazon a néven szerepeljen – és az Oscar-díjas Michael Douglas már lefoglalta a nevet –, választania kellett egy művésznevet. A legnépszerűbb legenda szerint egyszerűen fellapozott egy telefonkönyvet, és a K-betűnél megakadt a szeme a Keaton néven (bár sokan úgy vélik, a némafilmes legendás komikus, Buster Keaton iránti tiszteletből döntött így). Diane Keatonnel azonban sosem voltak rokonok – hiszen a színésznő is művésznevet használ, eredetileg Diane Hall –, a filmvilágban mindketten ikonikussá tették ezt a nevet.
A 15 milliós nemet mondás és a késői díjeső
Keaton mindig is a saját feje után ment, és a művészi elveit semmilyen összegért nem adta el. Kevesen tudják, de a második denevérember-mozi után visszautasította a harmadik rész főszerepét, pedig akkoriban elképesztőnek számító 15 millió dolláros gázsit ajánlottak fel neki. Egyszerűen nem tetszett neki a forgatókönyv irányvonala, így inkább továbblépett. A döntése végül évtizedekkel később térült meg: a 2014-es Birdman című filmmel tarolt, megkapta a Golden Globe-díjat és Oscar-díjra jelölték, a közelmúltban pedig a Dopesick című sorozatért az Emmy-díjat is hazavihette.
A színészóriás munkabírása ma is lenyűgöző. Évtizedek után tért vissza egyik legőrültebb, legikonikusabb szerepéhez a Beetlejuice folytatásában, bebizonyítva, hogy utánozhatatlan fanyar humora és energiája mit sem kopott az évek során. Ezzel párhuzamosan legújabb munkái közt A suttogó című alkotással is felkavarta a filmvilágot, újfent megmutatva, hogy a mélyebb, drámai tónusú szerepekben is párját ritkítja.
Fia Grammy-díjas zenész
Míg a karrierjéről szívesen mesél, a magánéletét mindig óvta a bulvárlapoktól. Néhai feleségétől született egyetlen fia, Sean Maxwell Douglas nem követte apját a színészi pályán, mégis világsztár lett, sikeres Grammy-díjas dalszerzőként és producerként olyan nevekkel dolgozik együtt, mint Lizzo, Madonna vagy Jason Derulo. Keaton maga a forgatási hajtás elől montanai birtokára vonul vissza, ahol horgászattal, lovaglással és fizikai munkával tartja fitten magát. A plasztikai beavatkozásokat határozottan elutasítja, a tiszta vidéki levegőben, a mozgásban és a jó humorban hisz.