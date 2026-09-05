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Michael Keaton

Emlékszel még az első Batmanre? Michael Keaton már 75 éves – így néz ki most! – Galéria

15 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Bár évtizedek teltek el a köpenyes lovag első mozipremierje óta, a kor csupán egy jelentéktelen szám a legendás alakítások mögött álló sztár számára. A ma 75 éves Michael Keaton továbbra is kirobbanó formában van, legújabb filmjeivel pedig még mindig lázban tartja az egész világot.
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Michael KeatonszületésnapBeetlejuicebatman

Hihetetlenül repül az idő, a Batman-filmek felülmúlhatatlan sztárja, Michael Keaton a mai napon ünnepli a 75. születésnapját! Bár évtizedek teltek el a köpenyes lovag első feltűnése óta, a színészlegenda ma is kirobbanó formában van, legújabb sikerei – köztük a Beetlejuice folytatása és A Suttogó – pedig bizonyítják, hogy 75 évesen is megkérdőjelezhetetlenül uralja a mozivásznat.

Michael Keaton Batmanként felejthetetlen alakítást nyújtott több ízben is.
Michael Keaton Batmanként beírta magát a filmtörténelembe (Fotó: WARNER BROS)

Michael Keaton fittyet hány az idő múlására

A '80-as évek végén sokan szkeptikusak voltak, amikor Tim Burton kijelentette: a vígjátékokból ismert színészre bízza Gotham sötét védelmezőjének szerepét. Az 1989-es Batman azonban azonnal kultfilmmé vált, Keaton pedig örökre beírta magát a filmtörténelembe. A sztár most tölti be a 75. életévét, de a kor csupán egy jelentéktelen szám a számára, ősz frizurájával, kisportolt alkatával és azzal a bizonyos pajkos tekintettel ma is a vörös szőnyegek legstílusosabb úriembere.

Kicsoda neki Diane Keaton? Rejtély a művésznév mögött

A sztár eredeti neve Michael Douglas. Mivel a Színészek Céhének szabályzata tiltotta, hogy két színész ugyanazon a néven szerepeljen – és az Oscar-díjas Michael Douglas már lefoglalta a nevet –, választania kellett egy művésznevet. A legnépszerűbb legenda szerint egyszerűen fellapozott egy telefonkönyvet, és a K-betűnél megakadt a szeme a Keaton néven (bár sokan úgy vélik, a némafilmes legendás komikus, Buster Keaton iránti tiszteletből döntött így). Diane Keatonnel azonban sosem voltak rokonok – hiszen a színésznő is művésznevet használ, eredetileg Diane Hall –, a filmvilágban mindketten ikonikussá tették ezt a nevet.

Michael Keaton számtalan sikerfilmben szerepelt karrierje során.
Michael Keaton Beetlejuice-ban is letette a névjegyét (Fotó: Yui Mok/PA Wire)

A 15 milliós nemet mondás és a késői díjeső

Keaton mindig is a saját feje után ment, és a művészi elveit semmilyen összegért nem adta el. Kevesen tudják, de a második denevérember-mozi után visszautasította a harmadik rész főszerepét, pedig akkoriban elképesztőnek számító 15 millió dolláros gázsit ajánlottak fel neki. Egyszerűen nem tetszett neki a forgatókönyv irányvonala, így inkább továbblépett. A döntése végül évtizedekkel később térült meg: a 2014-es Birdman című filmmel tarolt, megkapta a Golden Globe-díjat és Oscar-díjra jelölték, a közelmúltban pedig a Dopesick című sorozatért az Emmy-díjat is hazavihette.

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Sokáig nem kapott díjat Michael Keaton.
Michael Keaton pályafutása derekán kezdte sorra kapni az elismeréseket (Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP)

A színészóriás munkabírása ma is lenyűgöző. Évtizedek után tért vissza egyik legőrültebb, legikonikusabb szerepéhez a Beetlejuice folytatásában, bebizonyítva, hogy utánozhatatlan fanyar humora és energiája mit sem kopott az évek során. Ezzel párhuzamosan legújabb munkái közt A suttogó című alkotással is felkavarta a filmvilágot, újfent megmutatva, hogy a mélyebb, drámai tónusú szerepekben is párját ritkítja.

Fia Grammy-díjas zenész

Míg a karrierjéről szívesen mesél, a magánéletét mindig óvta a bulvárlapoktól. Néhai feleségétől született egyetlen fia, Sean Maxwell Douglas nem követte apját a színészi pályán, mégis világsztár lett, sikeres Grammy-díjas dalszerzőként és producerként olyan nevekkel dolgozik együtt, mint Lizzo, Madonna vagy Jason Derulo. Keaton maga a forgatási hajtás elől montanai birtokára vonul vissza, ahol horgászattal, lovaglással és fizikai munkával tartja fitten magát. A plasztikai beavatkozásokat határozottan elutasítja, a tiszta vidéki levegőben, a mozgásban és a jó humorban hisz.

Michael Keaton, MichaelKeaton
Beetlejuice
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Michael Keaton, MichaelKeaton
Galéria: Michael Keaton már 75 éves – így néz ki most!
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A Johnny DeVeszélyes című fimben Joe Piscopo és Marilu Henner oldalán láthattuk brillírozni

 

 

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