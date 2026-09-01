Nevet változtatott a világhírű énekesnő – Dolly Parton miatt

A 33 éves Miley Cyrus sztár hétfőn egy új fotóval harangozta be közelgő zenéjét és tizedik stúdióalbumát. A bejegyzéshez mindössze annyit írt: „MILEY”.

Miley Cyrus

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miley Cyrus ledobta a vezetéknevét Dolly Parton halála után

A rajongók azt is észrevették, hogy közösségi oldalain eltűnt a Cyrus név. Többen úgy vélik, az énekesnő ezzel új korszakot nyit karrierjében.

A változás különösen figyelemre méltó Dolly Parton váratlan halála után. A 80 éves countryikon Miley keresztanyja volt, és rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak. Miley korábban megható üzenetben búcsúzott tőle, és „Dolly néninek” nevezte a legendás énekesnőt.

Miley új zenéiben várhatóan a gyász is megjelenik. Dolly korábban azt tanácsolta neki, hogy ha valami fáj, írjon róla egy dalt, majd legyen erős és folytassa az életét.

A rajongók egy része szerint a névváltás egyszerűen marketingfogás, mások azonban úgy látják, Miley ezzel valóban egy új korszakot akar kezdeni.