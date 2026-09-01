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miley cyrus

Nevet változtatott a világhírű énekesnő – Dolly Parton miatt

42 perce
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Miley Cyrus új korszakot kezd, és úgy tűnik, teljesen elhagyja vezetéknevét. Az énekesnő közösségi oldalain már csak a „Miley” nevet használja, amit rajongói azonnal kiszúrtak.
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miley cyrusdolly partonénekesnő

A 33 éves Miley Cyrus sztár hétfőn egy új fotóval harangozta be közelgő zenéjét és tizedik stúdióalbumát. A bejegyzéshez mindössze annyit írt: „MILEY”.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 23: Miley Cyrus attends the World Premiere of Disney+'s "Hannah Montana 20th Anniversary Special" at El Capitan Theatre on March 23, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Miley Cyrus
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miley Cyrus ledobta a vezetéknevét Dolly Parton halála után

A rajongók azt is észrevették, hogy közösségi oldalain eltűnt a Cyrus név. Többen úgy vélik, az énekesnő ezzel új korszakot nyit karrierjében.

A változás különösen figyelemre méltó Dolly Parton váratlan halála után. A 80 éves countryikon Miley keresztanyja volt, és rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak. Miley korábban megható üzenetben búcsúzott tőle, és „Dolly néninek” nevezte a legendás énekesnőt.

Miley új zenéiben várhatóan a gyász is megjelenik. Dolly korábban azt tanácsolta neki, hogy ha valami fáj, írjon róla egy dalt, majd legyen erős és folytassa az életét.

A rajongók egy része szerint a névváltás egyszerűen marketingfogás, mások azonban úgy látják, Miley ezzel valóban egy új korszakot akar kezdeni.

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