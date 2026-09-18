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édesanya

Másodszor is anyuka lett Millie Bobby Brown

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Kétgyermekes édesanya lett a fiatal színésznő. Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi tavaly fogadta örökbe a kislányát, nemrég pedig megmutatták második gyermeküket, egy kisfiút.
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édesanyaJake BongioviStranger ThingsMillie Bobby Brownszínésznő

Kétgyermekes szülővé lépett elő Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi. A pár szeptember 17-én, csütörtökön egy közös Instagram-bejegyzésben osztott meg egy fotót a babájukról, amelyen a kisfiú keze látható. Ugyanazon a napon egy forrás a PEOPLE magazinnak megerősítette, hogy a házaspár másodjára is az örökbefogadás mellett döntött.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 25: Jake Bongiovi and Millie Bobby Brown attend the world premiere of "Enola Holmes 3" at The Plaza Hotel on June 25, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown  / Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Másodszor is édesanya lett Millie Bobby Brown

A 22 éves színésznő - akit a legtöbben a Stranger Things című sorozatból ismerhetnek -, a közelmúltban már utalt arra, hogy új taggal bővült a családjuk, miután egy olyan videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen a lányával a karjai közt látható, miközben Bongiovi egy, a mellkasára szíjazott babahordozóval sétál mellettük, az olaszországi nyaralásuk alatt. 

A fiatal pár egyébként 2024-ben házasodott össze, majd egy éve már azt jelentették be, hogy világra jött a lányuk.

Idén nyáron örökbe fogadhattuk a csodálatos kislányunkat. Izgatottan várjuk, hogy békében és privát módon kezdhessük meg a szülői lét következő gyönyörű fejezetét

– írta a színésznő 2025 augusztusában, aki egy interjú során úgy fogalmazott, az örökbefogadás mindig is egyike volt a gyermekkori álmainak, a jövőben pedig biológiai úton is szeretne gyereket vállalni.

Anya lett Lady Gaga

Valóra vált Lady Gaga régóta dédelgetett álma: édesanya lett. A világhírű énekesnő és vőlegénye, Michael Polansky nemrégiben első közös gyermekét köszöntötte, akinek a nevét, nemét és pontos születési dátumát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

 

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