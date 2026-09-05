Megválasztották a világ legszebb nőjét – ő nyerte a Miss World 2026 koronáját

Véget ért Vietnámban a Miss World 2026 világverseny, amelynek győztese a Dominikai Köztársaság szépségkirálynője, Joheirry Mola lett. A koronát a tavalyi győztes, a thaiföldi Opal Suchata Chuangsri adta át utódjának.

Miss World 2026: Joheirry Mola lett a világ legszebb nője Fotó: NHAC NGUYEN / AFP

Miss World 2026: Joheirry Mola lett a világ legszebb nője

A második helyen a spanyol Elisabeth Reynes (Miss World Europe) végzett, míg a harmadik helyet a malajziai Taanusiya Chetty (Miss World Asia) szerezte meg.

A verseny legjobb hat helyezettje közé jutott az eritreai Snit Habteab, aki a közönség szavazatai alapján került a döntősök közé, valamint a spanyol Elisabeth Reynes, a malajziai Taanusiya Chetty, a vietnámi Le Nguyen Bao Ngoc, a Dominikai Köztársaságot képviselő Joheirry Mola és a dél-afrikai Romanda Hombir.

A döntősök egyben saját régiójukat, illetve egyes versenykategóriákat is képviseltek: Reynes Európát, Bao Ngoc Ázsiát és Óceániát, Mola Amerikát és a Karib-térséget, Hombir pedig Afrikát. Chetty a Beauty With a Purpose kategória révén jutott a legjobb hat közé - írja az ndtv.com.

A Miss World 2026 koronájáért összesen 111 ország versenyzője szállt harcba. Magyarországot a 18 éves Végvári Janka képviselte, aki 2025-ben nyerte el a Magyarország Szépe címet. Bár az interneten megjelent előzetes rangsorok alapján sokan az esélyesek között tartották számon, végül nem került be Európa tíz legjobb versenyzője közé, így a legjobb 40 mezőnyébe sem jutott tovább.