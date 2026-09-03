"Nem ő volt a másik felem" - Mohamed Fatima elvált a férjétől

Mohamed Fatima beismerte, hogy az örökké tartónak hitt kapcsolata végül külön utakra terelődött. Az énekesnő hosszú utat járt be, mire képes volt elengedni a már nem működő házasságát. Ma már harag helyett elfogadással tekint vissza a múltra, ami fontos felismeréseket hozott az életében.

Mohamed Fatima őszintén beszélt válásáról. Fotó: Gábor Zoltán

Mohamed Fatima őszintén beszélt válásáról

A Fekete Vonat énekesnője a Story-nak mesélt válásáról.

Már nem vagyunk együtt a férjemmel, csak ez idáig nem volt publikus a nyilvánosság számára. Több mint egy éve váltunk el Gáborral. Hat évig voltunk házasok. Békében zártuk le a közös életünket, mai napig megmaradt közöttünk a jó viszony, de rá kellett jönnünk, hogy párkapcsolatilag nem működünk jól együtt. Bár sokat küzdöttünk, hogy helyrehozzuk, az alkoholszenvedélye sajnos erősebbnek bizonyult. Nem ő volt a másik felem

- ismerte be a fájdalmas igazságot Mohamed Fatima.

Az énekesnő hozzátette, hogy férje függősége mellett más dolgok is egyre távolabb sodorták őket egymástól.

Általában nagyon jól érzem az embereket, őt viszont nem tudtam megfejteni, pedig nagyon akartam, hogy működjön. De Gábor túlságosan zárkózott, introvertált volt. Legalábbis hozzám képest. Utólag már belátom, nem voltunk egymásnak valók. Bár ideig-óráig jól működött a kapcsolatunk, és nagyon sokat tanultunk egymástól, pár év elteltével megrekedtünk, majd elindult a lejtmenet.

Mohamed Fatima saját maga döntött a válás mellett, amit férje először nehezen fogadott el.

Végül én döntöttem úgy, hogy szeretnék elválni. Ő mai napig még reménykedik kicsit, küzd értem, de már nincs visszaút. Ettől függetlenül mai napig szeretettel gondolok rá, egy percét sem bánom a házasságunknak, mert sokat fejlődtem mellette.

Az énekesnő nem vetette bele magát egy új kapcsolatba: "Szingli vagyok. Cölibátusban élek. Egyébként tényleg jól elvagyok egyedül. Sokkal erősebbnek érzem magam azóta, hogy lezártam a házasságomat."