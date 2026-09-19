A szakításról vallott Mohamed Fatima: „Nem én szakítottam, hanem a másik fél”

Vasárnap, azaz szeptember 20-án elkezdődik a Sztárban Sztár 2026-os évada, ami miatt nem csak a nézők, de már a versenyzők is tűkön ülnek. Utóbbiak közt van Mohamed Fatima is, akit a legtöbben még a Fekete Vonat énekesnőjeként ismertek meg, ma már azonban szólóban énekel. Az énekesnő azonban igencsak nehéz feladatot kapott a Sztárban Sztár első adására, de érzelmileg szerencsére igazán át tudja érezni a dalt, hiszen egy nagyon fájdalmas szakításról szól. Erről mesélt most.

A Sztárban Sztár versenyzői között Mohamed Fatima is helyet kapott, az énekesnő alig várja az első adást (Fotó: Szabolcs László)

Mohamed Fatima Jennifer Hudsonként kápráztat majd el mindenkit vasárnap, a Sztárban Sztár 12. évadának első adásában. Ez nem kis feladat, ami miatt rengeteget kell készülnie, de ő ezt cseppet sem bánja.

„A következő adásra nagy hévvel készülök, mert nagyon nehéz a dal. Bár szívem kívánsága volt, hogy Jennifer Hudsontől énekelhessek, de a hangterjedelme óriási, és a finomtól az óriás hangig úgy előadja, ahogy az egy musicalhez illik. Nekem nem voltak ilyesfajta tanulmányok az életemben, bár nagyon tudok színészkedni otthon, de ez egyfajta színészi vénát is igényel. Szóval nagyon várom, de iszonyatos a felkészülés, mert meg kell találni azt a fekvését a dalnak, ahol ugyanaz az erő köszön vissza a közönségnek” – vallotta be az énekesnő.

Mohamed Fatima Fekete Vonatos évei után szólókarrierbe kezdett, de az utóbbi időben leginkább civilként dolgozott (Fotó: Gábor Zoltán)

Mohamed Fatima Sztárban Sztáros produkciója tele lesz érzelemmel

Amellett, hogy az énekesnő szakmailag egy nagyon impozáns dalt kapott, a szám érzelmileg is nagy hatással lesz a közönségre, különösen, hogy Fatima igazán át tudja érezni a történetet.

Jennifer Hudson dalát kaptam, az I am telling you című dalt, ami a Dreamgirlsnek volt a dala. Ez eredetileg egy musical volt Amerikában, majd egy film is készült belőle, és ebben maga az énekesnő is szerepelt. Ez egy nagyon mély érzésű, szakítós dal, amiben konkrétan mi nők ki vagyunk dobva. Ezt igazából nem lesz nehéz átélnem, mert 45 év alatt már volt ilyenben részem, hogy nem én szakítottam, hanem a másik fél, és valószínű, hogy ezt kell majd a kameráknak és a nézőknek megmutatni mind hangban, mind színészkedésben

– mesélte az Sztárban Sztár versenyzője.