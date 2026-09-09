Pápai Joci nagy vallomása: Megőrül Jakupcsek Gabrielláért

Napok óta zajlik a hajtóvadászat a Most Wanted – A hajsza című műsorban. Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci továbbra is megállás nélkül próbálja kézre keríteni a szökött celebeket. A három üldözőnek szépen gyűjti a menekülő párosokat, Joci esetében azonban akad egy duó, amelyet valamiért egyáltalán nem szeretne utolérni.

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Az énekes ugyanis rendre olyan menekülőket választana célpontként, akik nem Sváby András és Jakupcsek Gabriella. Balázs természetesen hamar kiszúrta, hogy Joci feltűnően kerüli a párost, ezért szerette volna megtudni, mi áll a háttérben. Joci pedig ezúttal sem próbálta sokáig titkolni, hogy bizony van oka annak, amiért nem szívesen kerülne Gabi nyomába.

Főnök, nekem tetszik, nekem ő a nagy nő. Nem esne jól most megbilincselni Gabit

– mondta Joci.

A történet ezzel azonban még korántsem ért véget. Az üldözők később megtudták, hogy Jakupcsekék nem egyedül menekülnek, ugyanis a korábban kiesett Kabát Péter is velük tartott. Balázs nem hagyta ki a lehetőséget, hogy még közelebb hozza egymáshoz a két felet. Telefonon felhívta Kabát Petit, majd azt is közölte Jakupcsekkel, hogy Joci szeretne vele néhány szót váltani. A telefonbeszélgetés már az első pillanatban meglehetősen közvetlen hangulatban indult.

„Szia, édes Joci!” – mondta kedvesen a telefonba Gabi.

Joci láthatóan kissé zavarba jött attól, hogy most közvetlenül is beszélhetett azzal a nővel, akit korábban a műsorban már többször is dicsért. Próbálta ugyan óvatosan megfogalmazni, mit szeretne mondani, de azért egyértelmű volt, hogy nem mindennapi üzenettel készült.

„Szia, Gabi! Figyelj, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon vigyázz magadra, és minél kevesebb stresszel próbáld megoldani ezt a menekülést, mert egyszer, ha a sors megadja, akkor meg fogom neked majd mondani, vagy súgni” – mondta Joci kissé zavarban.