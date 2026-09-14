„Teljes pompámban” – szexi fehérneműben mutatta meg idomait a dúskeblű műsorvezető

Kelly Brook megmutatta nőies idomait, miközben a Next legújabb fehérnemű-kollekciójának darabjaiban állt modellt. A 46 éves modell- és műsorvezető idén lett a márka új, kifejezetten dúsabb keblű nőknek tervezett fehérnemű-kollekciójának arca, és a kampányfotókon bebizonyította, hogy keresve sem találhattak volna nála jobb reklámarcot.

Kelly Brook szexi fehérneműben mutatta meg dús kebleit – bomba formában van a 46 éves műsorvezető Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A 46 éves modell csipkés fehérneműkben mutatta meg nőies idomait.

Idén egy kifejezetten dúsabb keblű nőknek készült fehérnemű-kollekció arca lett.

A modell szerint a fehérnemű nem a tökéletességről, hanem az önbizalomról és saját testünk elfogadásáról szól.

Korábban elárulta, hogy a magánéletben egyáltalán nem rajong a szexi fehérneműkért, sokkal fontosabb számára a kényelem.

A róla kialakult végzet asszonya imázzsal ellentétben saját magát „slampos, kocka, kétbalkezes” nőként jellemezte.

Kelly Brook szexi fehérneműben mutatta meg dús kebleit – bomba formában van a 46 éves műsorvezető

Kelly több különböző, csipkével díszített melltartóban és alsóneműben pózolt a kamerák előtt. A kollekciót népszerűsítő videóban arról is beszélt, mit jelent számára a fehérnemű és a magabiztosság.

Számomra a fehérnemű soha nem a tökéletességről szólt. Sokkal inkább az önbizalomról, arról, hogy elfogadjuk a testünket, és fantasztikusan érezzük magunkat benne. Nőies, erőt ad, természetes, és teljesen a sajátunk

– fogalmazott.

Kelly az Instagramon is megosztott néhány fotót a kollekcióról, amelyekhez játékosan csak annyit fűzött:

El sem hiszem, hogy még mindig megtehetem ezt, teljes pompámban.

Bár Kelly Brookot sokan éppen a szexi fotózásairól ismerik, az év elején meglepő vallomást tett: elárulta, hogy a magánéletben egyáltalán nem szeret szexi fehérneműben aludni. A modell májusban a Loose Women című műsor vendége volt, ahol Kaye Adams arról kérdezte, mennyire áll közel hozzá a róla kialakult végzet asszonya imázs.

Egyáltalán nem. Már a gondolatától is kiráz a hideg, hogy szexi fehérneműben aludjak. Én a kényelmet szeretem

– válaszolta Kelly.

Amikor a műsorvezető tréfásan azzal vádolta, hogy nem mond igazat, a modell határozottan tiltakozott.

Nem hazudok! Komolyan, Kaye, én egyáltalán nem ilyen vagyok. Valójában igazi kocka vagyok. Belül egy slampos, kocka, kétbalkezes nő vagyok. Tudom, hogy megvannak az adottságaim, de belül teljesen más ember vagyok

– vallotta be.