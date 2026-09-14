„Nehéz generációba születtem” – Nagy Bogi őszinte vallomása a mai társkeresésről

Nagy Bogi jelenleg egyáltalán nem keresi a szerelmet, és úgy érzi, most sokkal fontosabb feladata van annál, mint hogy párkapcsolatot találjon. Az énekesnő az RTL Reggeli vendége volt, ahol őszintén beszélt arról, miért nem próbálkozik az ismerkedéssel, és arról is, miért érzi úgy, hogy a mai világban különösen nehéz lehet megtalálni az igazit.

Nagy Bogi énekesnő: többször fellépett már a Budapest Park színpadán is (Fotó: Kalocsai Richard)

Nagy Boginál nem élvez prioritást az ismerkedés

Nagy Bogi mögött mozgalmas időszak áll, a nyara sem a pihenésről szólt: láthattuk az RTL Most Wanted reality műsorában, de emellett rengeteget koncertezett, és mint mondja, egyszerűen nem lenne ideje arra, hogy ismerkedéssel foglalkozzon.

Nem próbálkozom. Egy olyan nyaram volt, hogy semmire nem volt időm, végigdolgoztam az egészet. Az ismerkedés nagyon nem prioritás most az életemben

– vallotta be. Az énekesnő azt sem titkolja, hogy ennek ellenére akadnak, akik próbálnak közeledni hozzá.