„Nehéz generációba születtem” – Nagy Bogi őszinte vallomása a mai társkeresésről

Nagy Bogi jelenleg egyáltalán nem keresi a szerelmet, és úgy érzi, most sokkal fontosabb feladata van annál, mint hogy párkapcsolatot találjon. Az énekesnő az RTL Reggeli vendége volt, ahol őszintén beszélt arról, miért nem próbálkozik az ismerkedéssel, és arról is, miért érzi úgy, hogy a mai világban különösen nehéz lehet megtalálni az igazit.
Nagy Boginál nem élvez prioritást az ismerkedés
Nagy Bogi mögött mozgalmas időszak áll, a nyara sem a pihenésről szólt: láthattuk az RTL Most Wanted reality műsorában, de emellett rengeteget koncertezett, és mint mondja, egyszerűen nem lenne ideje arra, hogy ismerkedéssel foglalkozzon.
Nem próbálkozom. Egy olyan nyaram volt, hogy semmire nem volt időm, végigdolgoztam az egészet. Az ismerkedés nagyon nem prioritás most az életemben
– vallotta be. Az énekesnő azt sem titkolja, hogy ennek ellenére akadnak, akik próbálnak közeledni hozzá.
Próbálkoznak sokan, de most én nagyon másban vagyok. Azért elég sok minden változott az elmúlt időszakban, és nekem kell az, hogy testben, lélekben, fejben ott legyek.
Bogi szerint, ha most mégis úgy döntene, hogy komolyabban belevág az ismerkedésbe, nem lenne könnyű dolga.
Az biztos, hogy ha ismerkedni szeretnék, eléggé meg lennék lőve. Nehéz generációba születtem. Azt veszem észre, hogy mindenkinél van valami gógyi, nálam is, én karrierista lettem
– fogalmazott, és azt is elárulta, van, ami nála szóba se jöhet, ha párkeresésről van szó. „Az online ismerkedéstől teljesen el vagyok zárkózva” – jelentette ki. Az énekesnő ugyanakkor nem zárja ki, hogy egyszer majd eljön az életében az a pont, amikor ismét szeretne párkapcsolatot. Akkor azonban már tudja, hogy milyen kihívással kell szembenéznie, ugyanis a férfi egót elmondása szerint nehezen küzdi le. Bogi őszinteségéből azonban nem az látszik, hogy lemondott volna a szerelemről. Éppen ellenkezőleg: egyszerűen nem akarja erőltetni. Most inkább dolgozik, fejlődik, és igyekszik testben, lélekben és fejben is jelen lenni a saját életében.