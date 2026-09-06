Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtalálták az OZORA fesztiválról eltűnt Szolnoki Bence holttestét

színésznő

Megszületett Natalie Portman harmadik gyermeke

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hivatalosan is háromgyermekes édesanya lett az Oscar-díjas színésznő. Natalie Portman és partnere, a francia zenei producer Tanguy Destable első közös babájukat köszöntötték, miután a színésznő házassága tönkrement korábbi férjével, egyben két idősebb gyereke apjával, Benjamin Millepieddel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőtanguy destablególyahírNatalie Portman

Háromgyermekes édesanyává lépett elő Natalie Portman. Az Oscar-díjas színésznő a People magazin információi szerint a múlt hónapban Párizsban hozta világra harmadik gyermekét, és az első közöset párjával, a  francia zenei producer Tanguy Destable-vel.

Israeli-US actress Natalie Portman attends the 2025 Road to the Golden Globes Party at the Four Seasons Toronto during the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada, on September 6, 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Harmadszor is édesanya lett Natalie Portman / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Harmadszor is édesanya lett Natalie Portman

A Thor filmek sztárja áprilisban a Harper's Bazaarnak árulta el, hogy harmadik gyermekével várandós: mint mondta, a partnerével mindketten nagyon izgatottak, valamint hálás ezért a kiváltságért és csodáért. Natalie Portman azt is elmondta, ez a terhesség jóval nyugodtabb élményt jelentett, amelynek minden pillanatát igyekszik megbecsülni.

Van bennem egyfajta hála, amit fiatalon nem feltétlenül értesz vagy élsz meg. Van ez a béke és önbizalom bennem, hogy pontosan tudom, kivel akarok időt tölteni, és milyen energiát akarok magam körül – ettől olyan szép ez az élmény minden egyes nap. És tudván, hogy valószínűleg ez az utolsó alkalom, minden egyes pillanatot nagy becsben tartok

- magyarázta el a színésznő.

A Portman és Destable közti románc tavaly nyert megerősítést, miután korábban a francia Voici lap összeboronálta őket. A színésznő két idősebb gyermeke, a 15 éves Aleph és a kilencéves Amalia volt férjétől, Benjamin Millepied rendező-koreográfustól születtek, akitől 11 év után, 2023 nyarán vált el, a férfi hűtlenkedése miatt. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!