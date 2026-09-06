Megszületett Natalie Portman harmadik gyermeke

Háromgyermekes édesanyává lépett elő Natalie Portman. Az Oscar-díjas színésznő a People magazin információi szerint a múlt hónapban Párizsban hozta világra harmadik gyermekét, és az első közöset párjával, a francia zenei producer Tanguy Destable-vel.

Harmadszor is édesanya lett Natalie Portman / Fotó: VALERIE MACON / AFP

Harmadszor is édesanya lett Natalie Portman

A Thor filmek sztárja áprilisban a Harper's Bazaarnak árulta el, hogy harmadik gyermekével várandós: mint mondta, a partnerével mindketten nagyon izgatottak, valamint hálás ezért a kiváltságért és csodáért. Natalie Portman azt is elmondta, ez a terhesség jóval nyugodtabb élményt jelentett, amelynek minden pillanatát igyekszik megbecsülni.

Van bennem egyfajta hála, amit fiatalon nem feltétlenül értesz vagy élsz meg. Van ez a béke és önbizalom bennem, hogy pontosan tudom, kivel akarok időt tölteni, és milyen energiát akarok magam körül – ettől olyan szép ez az élmény minden egyes nap. És tudván, hogy valószínűleg ez az utolsó alkalom, minden egyes pillanatot nagy becsben tartok

- magyarázta el a színésznő.

Natalie Portman welcomes baby No. 3, her first with partner Tanguy Destable https://t.co/RSauoB571b pic.twitter.com/sWr687igae — Page Six (@PageSix) September 5, 2026