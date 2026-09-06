Megszületett Natalie Portman harmadik gyermeke

Háromgyermekes édesanyává lépett elő Natalie Portman. Az Oscar-díjas színésznő a People magazin információi szerint a múlt hónapban Párizsban hozta világra harmadik gyermekét, és az első közöset párjával, a francia zenei producer Tanguy Destable-vel.
Harmadszor is édesanya lett Natalie Portman
A Thor filmek sztárja áprilisban a Harper's Bazaarnak árulta el, hogy harmadik gyermekével várandós: mint mondta, a partnerével mindketten nagyon izgatottak, valamint hálás ezért a kiváltságért és csodáért. Natalie Portman azt is elmondta, ez a terhesség jóval nyugodtabb élményt jelentett, amelynek minden pillanatát igyekszik megbecsülni.
Van bennem egyfajta hála, amit fiatalon nem feltétlenül értesz vagy élsz meg. Van ez a béke és önbizalom bennem, hogy pontosan tudom, kivel akarok időt tölteni, és milyen energiát akarok magam körül – ettől olyan szép ez az élmény minden egyes nap. És tudván, hogy valószínűleg ez az utolsó alkalom, minden egyes pillanatot nagy becsben tartok
- magyarázta el a színésznő.
A Portman és Destable közti románc tavaly nyert megerősítést, miután korábban a francia Voici lap összeboronálta őket. A színésznő két idősebb gyermeke, a 15 éves Aleph és a kilencéves Amalia volt férjétől, Benjamin Millepied rendező-koreográfustól születtek, akitől 11 év után, 2023 nyarán vált el, a férfi hűtlenkedése miatt.