Nepáli katasztrófa: Endrei Judit emlékeit is elsöpörte az áradat

A nepáli katasztrófa margójára: „Lehet, hogy azt a kis kávézót is elsöpörte?”

„Először csak jöttek a hírek, hogy Nepálban, abban az országban ahol nemrég jártam, valami szörnyűség történt. Egyszer csak elkezdtek olyan képek megjelenni, amelyek ismerős érzéseket keltettek mennem. Aztán az én kíváncsi természetem gyorsan a végére akart járni, úgyhogy elkezdtem térképeket nézni. Megdöbbentő volt látni, hogy az árvíz pontosan hol is rohant végig és hol pusztított. Jöttek sorra a képek, én pedig arra gondoltam: Lehet, hogy azt a kis kávézót is elsöpörte? Vagy azt a függőhidat, amiről éppen tegnap tettem ki egy képet, amint éppen virgoncan, gyerekmódára rohantunk végig?”

Nepál egy nagyon szegény ország és a turizmus jelentős bevételi forrásuk. Na, most ki mer olyan helyre utazni, ahol azt ígérik, hogy nem ez volt az utolsó ilyen történet?

– kezdte a TV2 stúdiójában hétfő reggel Endrei Judit.

Enderi Judit: „Csak egy pillanatig engedtem az érzésnek, hogy akár ott is lehettem volna”

A legendás tévés ugyanakkor nem engedi, hogy a történtek miatt eluralkodjon rajta a félem, vagy a bizalmatlanság, hiszen rajong az utazásokért, és mint mondja, nem szeretne egy-egy távoli úti cél kacsán azon morfondírozni, hogy akár az életével is játszhat, ha rosszkor lesz rossz helyen. „Volt olyan útitársam, aki jobban utánabogarászott és megtudta, hogy az előbb említett függőhidat valóban elsodorta az áradat. Csak egy pillanatig engedtem az érzésnek, hogy akár ott is lehettem volna.”

Nagyon szeretek utazni és nagyon különleges helyekre is eljutottam már. Átéltem már földrengést is… Utazás előtt sosem gondolok arra, hogy baj történhet velem.

„Ha történik, majd lesz, ahogy lesz… Előre nem akarok aggódni és nem szeretném, ha kialakulna bennem egyfajta félelemérzet. Közhelyszerűen hangzik, de ha itthon kimegyünk az utcára, akkor is bármi történhet velünk” - fogalmazott Enderi Judit a nepáli katasztrófa kapcsán, majd elárulta, régóta aktív természetvédőként éli az életét. „Sok-sok éve, mióta egy kicsit eszesebbé váltam, nagy természetvédő lettem. Elsiratok minden fát, amit látok, hogy Szentendrén kivágtak. Lélekben pedig megünneplem, ha az öreg fák mellé ültetnek egy-egy csemetét. Valahogy az emberiségnek kellene, ha csak nagyon pici lépsekkel is, de elkezdeni, amit még lehet.”

Ami Nepálban történt az ellen nincs védekezés.

„Szomorúan olvasom, hogy várhatóan ilyenek is újra elő fognak fordulni, akár Európában is” - tette hozzá Endrei Judit.