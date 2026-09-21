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nicolas cage

Meglepő hajjal jelent meg Nicolas Cage, rá sem lehet ismerni a színészre

1 órája
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Teljesen ősz hajjal és szakállal jelent meg Nicolas Cage egy Los Angeles-i rendezvényen. A 62 éves színész új külseje azért is meglepő, mert néhány hónappal korábban még barna hajjal látták.
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nicolas cagegeorge lucasszínész

Nicolas Cage feleségével, Riko Shibatával vett részt a George Lucas nevéhez kötődő Lucas Museum of Narrative Art megnyitóján. A színész sötétkék zakót, fehér inget és napszemüveget viselt, a figyelmet azonban ezüstszínű haja és szakálla vonta magára.

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Fotó: RANDY SHROPSHIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ősz hajjal lépett vörös szőnyegre Nicolas Cage

Egyelőre nem tudni, hogy Cage felhagyott-e a hajfestéssel, vagy egy új filmszerep kedvéért változtatta meg a külsejét. Júniusban még megszokott, sötétbarna hajával mutatkozott.

A színész több új produkcióban is szerepel, ezért elképzelhető, hogy az átalakulás valamelyik forgatáshoz kapcsolódik. A lehetséges filmek között említik a Lords of War című készülő alkotást, amelyben ismét Yuri Orlov fegyverkereskedőt alakítja.

 

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