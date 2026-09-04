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színésznő

A bennfentes buktatta le: ennek a férfinak az oldalán virult ki Nicole Kidman

1 órája
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Közel két évtized után ért véget az Oscar-díjas színésznő házassága. Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be a szakításukat, majd idén januárban hivatalosan is elváltak. A sztár a hírek szerint ma már ismét randizik, méghozzá Michael Reinstein üzletemberrel, akivel a közös barátok hozták össze.
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színésznőrandevúzikNicole KidmanSandra Bullock

Kilenc hónappal azután, hogy elvált, ismét randevúzik Nicole Kidman. Az Oscar-díjas színésznő és volt férje, Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be, hogy közel két évtizedig tartó házasság és két közös lány, Sunday Rose és Faith Margaret születése után szakítottak egymással. A válás idén januárban vált hivatalossá, majd ezután szinte azonnal felröppentek a pletykák, hogy a színésznő már tovább is lépett, nemrég pedig egy bennfentes súgta meg, kinek az oldalán talált rá ismét a boldogságra a sztár.

Nicole Kidman wearing Atelier Versace, styled by Jason Bolden arrives at the Los Angeles Premiere Of Warner Bros. Pictures' 'Practical Magic 2' held at the Directors Village (formerly Westwood Village Theatre) on August 31, 2026 in Westwood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Ismét randevúzik Nicole Kidman / Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Ismét randevúzik Nicole Kidman

Nicole újra randizik, miután elvált Keith-től: Michael Reinstein üzletemberrel jár

- árulta el a forrás a US Weekly magazinnak, hozzátéve, ez egy kötetlen kapcsolat, a színésznő pedig remekül érzi magát.

A közös barátok hozták össze őket. Nicole több randin is volt már másokkal, a barátai mindig megpróbálják összehozni valakivel 

- tette hozzá a bennfentes, majd kitért arra, a válás óta már lecsillapodtak a kedélyek, a színésznő és volt férje is sokkal jobb helyzetben van.

Még mindig nagy a tisztelet közöttük, mindazok ellenére, amin keresztülmentek

- jelentette ki a forrás, aki szerint Nicole Kidmant a közeli barátai, Reese Witherspoon és Sandra Bullock segítségével vészelte át a szakítás utáni nehéz időszakot. Hozzátette, az is jót tett a színésznőnek, hogy ekkoriban forgathatta Bullockkal az Átkozott boszorkák második részét, ami így menedéket jelentett neki, amikor minden fenekestől változott meg körülötte.

Az Átkozott boszorkák folytatása egyébként egy nagy visszatérést is jelentett Sandra Bullock számára, aki szinte teljesen elvonult a nyilvánosság elől, miután tragikus módon elhunyt a párja, Bryan Randall. 

Sandra végre jobban van, ezért készítette el a Átkozott boszorkák 2-t. Úgy érezte, itt az ideje, hogy beszéljen Bryanről, mintha most már rendben lenne. Nem bánja, ha megnyílhat róla, mivel a lehető legjobb módon szeretné megemlékezni róla édes emlékekkel

- mondta el egy bennfentes.

Az Átkozott boszorkák 2. szeptember 10-én debütál a hazai mozikban.

 

 

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