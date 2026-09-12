Nyertes Zsuzsa a 2001. szeptember 11-ei terrordámadásról: „Ha így teszünk, most nem beszélgetnék itt veled”

Nyertes Zsuzsa egy véletlennek köszönheti, hogy 2001. szeptember 11-én nem volt az ikertornyoknál

„Már három előadást letoltunk és volt három szabadnapunk. Mivel az Ihos Józsi akkor volt először New Yorkban, úgy döntöttünk, hogy megmutatjuk neki a World Trade Centert és az Empire State Buldinget.”

Igazság szerint az ikertornyokkal kezdtük volna és ha így teszünk, most nem beszélgetnék itt veled

– kezdte a TV2 Aktív című műsorának péntek esti epizódjában Nyertes Zsuzsa, aki utastársaival együtt annak köszönheti az életét, hogy egy New Yorkban élő ismerősétől befutott egy meghívás, ami miatt átírták a tervezett programjukat.

Nyertes Zsuzsa éppen egy New Yorkban élő barátjánál reggelizett, amikor megtörtént a felfoghatatlan (Fotó: TV2)

„Akkora már szirénák szóltak mindenfelé és hihetetlen hangzavar volt”

„Egyszer csak csörgött a telefon. Egy barátja hívta a vendéglátónkat és közölte vele, hogy azonnal kapcsolja be a tévét. Ez meg is történt és akkor láttuk, ahogy a második repülőgép becsapódik. Azonnal ki is mentünk a teraszra. Akkora már szirénák szóltak mindenfelé és hihetetlen hangzavar volt” – mesélte a színésznő, aki ezután még három héten át New Yorkban maradt, miközben nem tudhatták, hogy folytatódnak-e a támadások. „Nagyon sokáig senki nem ment sehova.”

Az emberek bezárkóztak és az ablakokban gyertyák égtek.

„Én is adtam vért és azt láttam, hogy az amerikaiak percek alatt összefogtak és összezártak” – idézte fel emlékeit a színésznő a TV2 kamerái előtt.