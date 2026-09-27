Az Oasis frontembere bevallotta, hogy átverte a rajongókat

Liam Gallagher bevallotta, hogy szándékosan félrevezette az Oasis rajongóit a zenekar turnéjával kapcsolatban. Az énekes korábban azt mondta, hogy bár a koncertsorozat nem búcsúturné, mégis ez lehet az együttes utolsó nagy turnéja. Most elárulta, miért fogalmazott így – derül ki a Rock Celebrities cikkéből.

Liam Gallagher, az Oasis frontembere

Fotó: AFP

Egy rajongó az X-en kérdezett rá az ellentmondásra, emlékeztetve Gallaghert arra, hogy korábban azt mondta: amíg él, folytatni akarja a zenélést. Az énekes nem kertelt, és azt válaszolta:

Nyilván csak vicceltem, és próbáltam rávenni mindannyiótokat, hogy vegyetek sok jegyet.

Már a 2027-es turnét is bejelentették

Gallagher korábbi kijelentése azért is keltett feltűnést, mert az Oasis már a következő turnéját is bejelentette. A Live ’27 Tour összesen 38 koncertből áll majd. Az Oasis többek között Manchesterben és Glasgow-ban is fellép, a turné egyik legfontosabb állomása pedig a legendás Knebworth lesz, ahová a zenekar visszatér.

Az Oasis 2025-ben, 16 év szünet után állt ismét össze.

A visszatérő turné Cardiffban indult, több mint 60 ezer rajongó előtt.

Ezúttal másképp árulják a jegyeket

A 2027-es brit koncertek jegyárait előre rögzítették, a belépők a kezelési költségekkel együtt 71,50 és 266,60 font között vannak (nagyjából 30 350–113 200 forint).

Ez változás a 2025-ös turnéhoz képest, amelynek jegyeladását a dinamikus árazás és a hosszú online várakozások miatt sok kritika érte.

Ezúttal nincs hagyományos, mindenki számára elérhető jegyértékesítés. A rajongóknak előzetesen regisztrálniuk kellett, majd egy egyedi, nem átruházható kódot kaptak, amellyel a kijelölt időpontban vásárolhatnak belépőt. A szervezők ezzel a rendszerrel igyekeznek elkerülni a 2025-ös értékesítés körüli káoszt és a hosszú online várakozást.