Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fognak örülni a kisadózók: jelentős adóemelést tervez Magyar Péter

Rendkívüli

Jelentős áramszüneteket jelentett be az E.ON: hétfőtől akár 8-9 órára is áram nélkül maradhatunk

oasis

Az Oasis frontembere bevallotta, hogy átverte a rajongókat

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy rajongó számon kérte Liam Gallaghert korábbi kijelentése miatt, az Oasis énekese pedig meglepően őszinte választ adott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
oasisliam gallagherrajongó

Liam Gallagher bevallotta, hogy szándékosan félrevezette az Oasis rajongóit a zenekar turnéjával kapcsolatban. Az énekes korábban azt mondta, hogy bár a koncertsorozat nem búcsúturné, mégis ez lehet az együttes utolsó nagy turnéja. Most elárulta, miért fogalmazott így – derül ki a Rock Celebrities cikkéből. 

Oasis
Liam Gallagher, az Oasis frontembere
Fotó: AFP

Egy rajongó az X-en kérdezett rá az ellentmondásra, emlékeztetve Gallaghert arra, hogy korábban azt mondta: amíg él, folytatni akarja a zenélést. Az énekes nem kertelt, és azt válaszolta: 

Nyilván csak vicceltem, és próbáltam rávenni mindannyiótokat, hogy vegyetek sok jegyet.

Már a 2027-es turnét is bejelentették

Gallagher korábbi kijelentése azért is keltett feltűnést, mert az Oasis már a következő turnéját is bejelentette. A Live ’27 Tour összesen 38 koncertből áll majd. Az Oasis többek között Manchesterben és Glasgow-ban is fellép, a turné egyik legfontosabb állomása pedig a legendás Knebworth lesz, ahová a zenekar visszatér.

Az Oasis 2025-ben, 16 év szünet után állt ismét össze. 

A visszatérő turné Cardiffban indult, több mint 60 ezer rajongó előtt.

Ezúttal másképp árulják a jegyeket

A 2027-es brit koncertek jegyárait előre rögzítették, a belépők a kezelési költségekkel együtt 71,50 és 266,60 font között vannak (nagyjából 30 350–113 200 forint).

Ez változás a 2025-ös turnéhoz képest, amelynek jegyeladását a dinamikus árazás és a hosszú online várakozások miatt sok kritika érte.

Ezúttal nincs hagyományos, mindenki számára elérhető jegyértékesítés. A rajongóknak előzetesen regisztrálniuk kellett, majd egy egyedi, nem átruházható kódot kaptak, amellyel a kijelölt időpontban vásárolhatnak belépőt. A szervezők ezzel a rendszerrel igyekeznek elkerülni a 2025-ös értékesítés körüli káoszt és a hosszú online várakozást.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!