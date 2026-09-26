78 éves lenne: 10 érdekesség Olivia Newton-John-ról – ritkán látott fotókon a színésznő

Pontosan ma 78 évvel ezelőtt, 1948. szeptember 26-án, az angliai Cambridge-ben látta meg a napvilágot Olivia Newton-John. A Grease színésznője 2022 augusztus 8-án, 73 évesen hagyott itt minket. A Grease (magyar címén: Pomádé) korának legjövedelmezőbb musicale volt, a filmzenealbum pedig a mai napig a legnagyobb példányszámban eladott lemezek közt szerepel. Most összegyűjtöttünk 10 érdekességet, valamint egy galériányi különleges fotót a brit-ausztrál színész-énekesnőről.

Olivia Newton-John a Grease-ben John Travolta oldalán

Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO

10 érdekesség Olivia Newton-John életéről

1. Olivia aggódott, hogy nincs meg benne a kellő tehetség Sandy szerepéhez a Grease-ben, valamint 29 évesen túl idősnek gondolta magát ahhoz, hogy egy középiskolást játsszon.

2. Édesapja a II. világháborúban a brit hadsereg hírszerző tisztje volt, aki az Enigma-projekten dolgozott.

3. Énekesnőként több mint 25 TOP40 dala volt. Első Grammy-díját arra a Physical című dalra kapta, amit Utah egyik rádiócsatornája ki is tiltott a műsoraiból, mivel túl pikánsnak tartották. Ez a dal lett a legnagyobb slágere, kétmillió példányban kelt el a kislemez, a Billboard-listán 10 hétig tanyázott az élen.

4. Soha nem ment el otthonról két dolog nélkül: ez egy rúzs és az útlevele volt.

5. Imádta a sminktermékeket, minden fotózásra maga sminkelt.

6. Első férjével, Matt Lattanzivel a Grease forgatása közben találkozott.

7. Első házassága alatt három vetélése volt. Egy gyermeke született, az énekes-színésznő Chloe Rose Lattanzi 1986-ban.

8. Nagyapja, Max Born 1954-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

9. A sors fintora miatt épp a Grease bemutatójának 42. évfordulóján hunyt el.

10. Végakarata szerint több olyan helyen lettek a hamvai szétszórva, amelyeket szeretett, többek közt Ausztráliában és az Egyesült Államokban, Kaliforniában is.

Különleges fotókon Olivia Newton-John élete

Galériánkat az alábbi fotóra kattintva lehet végiglapozni: