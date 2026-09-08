Ördög Nóra 45 éves lett: így változott meg a Kölyökklubtól a Megasztárig – fotók

Ördög Nóra ma ünnepli 45. születésnapját. Televíziós karrierje már a kétezres évek elején indult, majd a Kölyökklub révén vált igazán ismertté. Ezt követte többek között a Szombat esti láz, amelyben Stohl András oldalán vezette a műsort, majd a Csillag születik és az X-Faktor, amelyekkel végleg beírta magát a hazai televíziózás meghatározó műsorvezetői közé. Cikkünk végén galériás összeállítás található!

Ördög Nóra hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetője (Fotó: MW archív)

Ördög Nóra: a Kölyökklubtól a legnagyobb showműsorokig

2014-ben nagy váltás következett az életében: az RTL után a TV2-höz igazolt. Itt sem lassított, hiszen rövid idő alatt olyan műsorokban találkozhattak vele a nézők, mint Az ének iskolája, a Kismenők, a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, a Séfek séfe és az Ázsia Expressz. A műsorvezető az Újratervezésben is fontos szerepet kapott, miközben a Dancing with the Stars zsűrijében is rendszeresen látható.