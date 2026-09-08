Ördög Nóra 45 éves lett: így változott meg a Kölyökklubtól a Megasztárig – fotók

Ördög Nóra ma ünnepli 45. születésnapját. Televíziós karrierje már a kétezres évek elején indult, majd a Kölyökklub révén vált igazán ismertté. Ezt követte többek között a Szombat esti láz, amelyben Stohl András oldalán vezette a műsort, majd a Csillag születik és az X-Faktor, amelyekkel végleg beírta magát a hazai televíziózás meghatározó műsorvezetői közé. Cikkünk végén galériás összeállítás található!
Ördög Nóra: a Kölyökklubtól a legnagyobb showműsorokig
2014-ben nagy váltás következett az életében: az RTL után a TV2-höz igazolt. Itt sem lassított, hiszen rövid idő alatt olyan műsorokban találkozhattak vele a nézők, mint Az ének iskolája, a Kismenők, a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, a Séfek séfe és az Ázsia Expressz. A műsorvezető az Újratervezésben is fontos szerepet kapott, miközben a Dancing with the Stars zsűrijében is rendszeresen látható.
A Megasztár pedig újabb fontos állomás lett a karrierjében: a tehetségkutatóban már nemcsak műsorvezetőként, hanem a produkció egyik meghatározó arcaként van jelen. A Megasztár 9. évadának sajtótájékoztatóján volt szerencséje lapunknak interjút készíteni Ördög Nórával, aki amellett, hogy elárulta, milyen nehéz pillanatokkal találta szembe magát az új évadban, egy aranyos történetet is megosztott velünk. Ugyanis amellett, hogy Nóra Magyarország egyik legnépszerűbb műsorvezetője, elsősorban büszke anyuka.
Ma egy nagy bókot kaptam Micitől. Megdicsérte a hajamat, mert ez a hajstílus, a „bob haircut” egy nagyon nagy trend TikTokon. Én nem láttam erről videókat, de ő egyből mutatott hármat, és ma ezért nagyon büszke volt rám. Én is az voltam magamra, hogy a lányom szerint menő vagyok. Ez ritkán fordul azért elő manapság
– mesélte nevetve Ördög Nóra. A műsorvezető ma pedig nemcsak egy újabb évfordulót ünnepelhet, hanem egy olyan televíziós pályát is, amely a Kölyökklubtól egészen a Megasztárig ívelt, és láthatóan még koránt sincs vége.