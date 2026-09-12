Megmutatta kislányát a világsztár – és még rejtett utalást is tett

Orlando Bloom szombaton engedett bepillantást családi életébe az Instagramon. A 49 éves színész egyik felvételén Katy Perry-vel közös kislánya, Daisy Dove farmer halászkalapban és fehér pólóban, édesapja kezét fogva gázol a vízben.

Megható családi pillanatokat osztott meg Orlando Bloom.

Fotó: Northfoto / eyevine

Kalózos meglepetéssel lopta el a show-t Katy Perry és Orlando Bloom kislánya

A gyermek karján egy ideiglenes tetoválás is látható, amely Johnny Depp legendás karakterét, Jack Sparrow kapitányt ábrázolja. Daisy ezzel kedvesen utalt édesapja A Karib-tenger kalózai című filmsorozatban töltött éveire.

Egy másik képen Bloom egy étterem előtt öleli magához kislányát, aki az ölében pihen. A színész 15 éves fia, Flynn is feltűnt a tengerparti fotókon. Ő Orlando Bloom és Miranda Kerr házasságából született.

A strandolásre a színész jelenlegi párja, a 28 éves svájci modell, Luisa Laemmel is velük tartott. Az egyik felvételen Bloom fürdőnadrágban áll a vízben, egy másikon pedig csak az ő és barátnője árnyéka látható a homokban.

Minden, mindenhol, egyszerre

– írta a képek mellé.

Bloom és Laemmel kapcsolatáról februárban kezdtek el találgatni, miután kézen fogva fotózták le őket egy Super Bowl-parti után Kaliforniában. Egy hónappal később Zürichbe utaztak.

A színész és Daisy édesanyja, Katy Perry közel tíz évig alkotott egy párt. Kapcsolatuk 2016-ban kezdődött, 2017-ben rövid időre különváltak, később eljegyezték egymást, majd megszületett a lányuk. Szakításukat 2025 júliusában erősítették meg.

Perry később élete egyik legnehezebb időszakának nevezte a különválást. Az énekesnő azóta Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel alkot egy párt, akivel 2025 júliusában, montreali turnéállomásán találkozott.