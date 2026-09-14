Ez a magyar film indul az Oscar-díjért jövőre

Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar-versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn.

Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje képviseli Magyarországot a 99. Oscar-verseny nemzetközi film kategóriájában.

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Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint

a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet.

A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre.

A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angeles-ben.

Pár napja egy másik sikersztoriról is beszámoltunk a Velencei Filmfesztiválról: magyar rendező oldalán pózolt Pamela Anderson.