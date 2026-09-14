Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péternél megint elszakadt a cérna, ezúttal Rétvári Bencéhez ment oda – élőben a parlamentből az Origón!

magyar film

Ez a magyar film indul az Oscar-díjért jövőre

34 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megvan, melyik magyar film indulhat a világ egyik legrangosabb filmes díjáért: Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország a 99. Oscar-verseny nemzetközi film kategóriájába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar filmoscar - díjnemzeti filmintézet

Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar-versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn.

Oscar
Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje képviseli Magyarországot a 99. Oscar-verseny nemzetközi film kategóriájában.
Fotó: Shutterstock

Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint 

a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet.

A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre.

A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angeles-ben.

Pár napja egy másik sikersztoriról is beszámoltunk a Velencei Filmfesztiválról: magyar rendező oldalán pózolt Pamela Anderson.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!