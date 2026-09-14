Ez a magyar film indul az Oscar-díjért jövőre

Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar-versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn.
Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint
a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet.
A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre.
A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angeles-ben.
Pár napja egy másik sikersztoriról is beszámoltunk a Velencei Filmfesztiválról: magyar rendező oldalán pózolt Pamela Anderson.