Ekkor temetik Failoni Donatellát: Oszter Alexandra osztotta meg a részleteket

Oszter Alexandra nyilvánosságra hozta, mikor helyezik végső nyugalomra édesanyját, Failoni Donatella zongoraművészt. A színésznő a közösségi oldalán egy fekete-fehér fotóval tudatta a búcsúztatás részleteit.

Oszter Alexandra szívszorító bejelentést tett: ekkor temetik édesanyját. Fotó: Mediaworks / Mediaworks

Oszter Alexandra megosztotta édesanyja, Failoni Donatella temetésének időpontját

A megosztott gyászjelentés szerint Failoni Donatella temetése 2026. október 16-án, 14 óra 30 perckor lesz a Farkasréti temetőben.

A bejegyzésben egy fiatal kori fénykép látható a zongoraművészről, mellette rövid, személyes üzenettel:

Édesanyám temetése 2026. október 16-án lesz a Farkasréti temetőben. 14 óra 30 perckor.

Oszter Alexandra ezzel tudatta követőivel, mikor kísérik utolsó útjára édesanyját.