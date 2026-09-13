Ekkor temetik Failoni Donatellát: Oszter Alexandra osztotta meg a részleteket

Oszter Alexandra közösségi oldalán osztotta meg édesanyja, Failoni Donatella zongoraművész temetésének időpontját. A közzétett gyászjelentés szerint október 16-án vesznek végső búcsút tőle a Farkasréti temetőben.
Oszter Alexandra nyilvánosságra hozta, mikor helyezik végső nyugalomra édesanyját, Failoni Donatella zongoraművészt. A színésznő a közösségi oldalán egy fekete-fehér fotóval tudatta a búcsúztatás részleteit.
Oszter Alexandra megosztotta édesanyja, Failoni Donatella temetésének időpontját
A megosztott gyászjelentés szerint Failoni Donatella temetése 2026. október 16-án, 14 óra 30 perckor lesz a Farkasréti temetőben.
A bejegyzésben egy fiatal kori fénykép látható a zongoraművészről, mellette rövid, személyes üzenettel:
Édesanyám temetése 2026. október 16-án lesz a Farkasréti temetőben. 14 óra 30 perckor.
Oszter Alexandra ezzel tudatta követőivel, mikor kísérik utolsó útjára édesanyját.
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