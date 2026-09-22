Oszter Alexandra megrázó vallomást tett Failoni Donatella utolsó heteiről: „Sosem gondoltam arra, hogy édesanyámat otthonba tegyem”

Oszter Alexandra őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakot jelentett számára édesanyja betegsége, és hogyan próbált mellette maradni az utolsó időszakban. A színésznő számára egyértelmű volt, hogy édesanyját nem szeretné intézményben elhelyezni. Úgy érezte, azzal adhat neki a legtöbbet, ha a saját otthonában lehet, a megszokott környezetében, szerettei között.

Failoni Donatella halála: Életének 80. évében hunyt el Oszter Alexandra édesanyja (Fotó: Markovics Gábor)

Oszter Alexandra Failoni Donatella életének utolsó időszakáról vallott

A színésznő közösségi oldalára feltöltött videójában arra is kitért, annak ellenére, hogy az emberek mit hallanak, vagy olvasnak, édesanyja életének töredékét sem ismerik.

Édesanyámnak bizony nem volt könnyű élete. Akárki akármennyire azt érzi, hogy ő tájékozott valaki más életében, hát nem az. Az egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan biztosítsunk valakinek olyan körülményeket, hogy méltón mehessen el a földről

– kezdte Alexandra. A színésznő szerint ilyenkor már nem feltétlenül a nagy dolgok számítanak, hanem az, hogy a beteg ember ne érezze magát egyedül.

Alexandra édesapja, Oszter Sándor Jászai Mari-díjas magyar színművész 73 éves korában hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

A legtöbb, amit adhatok, az az, hogy mellette vagyok, és az, hogy ne érezze magát egyedül: hogy beszélgetek vele, hogy megpuszilom, megölelem és megfogom a kezét

– mondta. Alexandra azt is elárulta, hogy bár a környezetében többen azt tanácsolták neki, hogy édesanyját helyezze el, ő erre soha nem tudott úgy tekinteni, mint valódi megoldásra.

Sosem gondoltam arra, hogy édesanyámat otthonba tegyem vagy elhelyezzem bárhova is

– jelentette ki. Hozzátette, sokan mondták neki, hogy ezt nem lehet bírni, és talán mindenkinek jobb lenne, ha édesanyja intézménybe kerülne. Alexandra azonban egészen más szempontból közelítette meg a kérdést.