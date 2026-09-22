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Failoni Donatella

Oszter Alexandra megrázó vallomást tett Failoni Donatella utolsó heteiről: „Sosem gondoltam arra, hogy édesanyámat otthonba tegyem”

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A gyászoló színésznő megosztotta őszinte gondolatait. Oszter Alexandra elárulta, miért nem tartotta méltónak, hogy édesanyját utolsó időszakában más gondjaira bízza.
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Failoni Donatellagyászoszter alexandra

Oszter Alexandra őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakot jelentett számára édesanyja betegsége, és hogyan próbált mellette maradni az utolsó időszakban. A színésznő számára egyértelmű volt, hogy édesanyját nem szeretné intézményben elhelyezni. Úgy érezte, azzal adhat neki a legtöbbet, ha a saját otthonában lehet, a megszokott környezetében, szerettei között.

Oszter Alexandra fekete hosszú ujjú pólóban ölbetett kézzel beszél.
Failoni Donatella halála: Életének 80. évében hunyt el Oszter Alexandra édesanyja (Fotó: Markovics Gábor)

Oszter Alexandra Failoni Donatella életének utolsó időszakáról vallott

A színésznő közösségi oldalára feltöltött videójában arra is kitért, annak ellenére, hogy az emberek mit hallanak, vagy olvasnak, édesanyja életének töredékét sem ismerik.

Édesanyámnak bizony nem volt könnyű élete. Akárki akármennyire azt érzi, hogy ő tájékozott valaki más életében, hát nem az. Az egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan biztosítsunk valakinek olyan körülményeket, hogy méltón mehessen el a földről

– kezdte Alexandra. A színésznő szerint ilyenkor már nem feltétlenül a nagy dolgok számítanak, hanem az, hogy a beteg ember ne érezze magát egyedül.

Oszter Alexandra fekete pólóban az asztalra könyökölve beszél.
Alexandra édesapja, Oszter Sándor Jászai Mari-díjas magyar színművész 73 éves korában hunyt el (Fotó: Markovics Gábor)

A legtöbb, amit adhatok, az az, hogy mellette vagyok, és az, hogy ne érezze magát egyedül: hogy beszélgetek vele, hogy megpuszilom, megölelem és megfogom a kezét

– mondta. Alexandra azt is elárulta, hogy bár a környezetében többen azt tanácsolták neki, hogy édesanyját helyezze el, ő erre soha nem tudott úgy tekinteni, mint valódi megoldásra.

Sosem gondoltam arra, hogy édesanyámat otthonba tegyem vagy elhelyezzem bárhova is

– jelentette ki. Hozzátette, sokan mondták neki, hogy ezt nem lehet bírni, és talán mindenkinek jobb lenne, ha édesanyja intézménybe kerülne. Alexandra azonban egészen más szempontból közelítette meg a kérdést.

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Most mondjátok meg őszintén, ha valaki haldoklik és mondjuk belegondolunk a saját helyzetünkbe: Leéltél egy életet, laktál valahol, létrehoztál valamit, akkor nincs jogod meghalni ott, ahol a leginkább szeretnél. Ha csak annyi az egész, hogy kinézel egy ablakon, amit megszoktál, azt a rózsát látod, azokat a kis tárgyakat látod, amik megnyugtatnak, amiket szeretsz, hogy abban az ágyban fekhess, ahol igazán szeretsz lenni, hát legalább ennyi joga lehet egy embernek, nem? 

– tette fel a kérdést. Failoni Donatella életének 80. évében halt meg, mindössze egy héttel a kerek születésnapja előtt. Távozásával a hazai komolyzenei élet egy rendkívül kifinomult, elegáns és elhivatott személyiséget veszített el. Gazdag művészi öröksége, felejthetetlen zongorajátéka és a kultúra iránti mély alázata mindörökké emlékezetes marad tisztelői és a közönség számára.

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Kiderült mikor vesznek végső búcsút Oszter Sándor özvegyétől! Failoni Donatella zongoraművész 2026. augusztus 23-án reggel, 79 éves korában örökre elaludt. Egy héttel a 80. születésnapja előtt távozott az élők sorából. A gyászhírt lánya, Oszter Alexandra színésznő jelentette be. #oszteralexandra #osztersándor #failonidonatella #gyász #temetés

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