Exkluzív mélyinterjú: Oszvald Marika csak az Origónak mondta el, miért ért véget a házassága 20 év után

Olykor megkapta, hogy kivételeznek vele a szülei miatt (Fotó: Ripost)

Aztán Debrecenben az első év végén megkaptam a Nem élhetek muzsikaszó nélkül Birike szerepét. Borzalmasan csipogtam, magas hangon beszéltem, éreztem, hogy még nem tudom koordinálni a beszédemet, de a bennem lévő nyers fiatalsággal mégis nagy sikerem lett. Majd elindult a Színművészetin a Vámos László által vezetett operett-musical tanszak. Felvételt nyertem! Hároméves képzés volt, csodálatos tanárokkal: Vályi Éva volt az énektanárnőm, Bogár Richárd a tánctanárunk, Szilágyi Bea a tanársegéd. Már elsőstábosként vittek bennünket az Operettszínházba kisebb feladatokra. Kaptam gúnyos megjegyzéseket a kollégáktól, hogy „persze, a szülei ott vannak, azért nyomják”, de ezek a pletykák átsuhantak felettem. Egészséges önbizalmam volt, nem szálltam el. Nem érdekelt a sztárság, csupán a játék boldogsága.

V. A müncheni diadalút és a bölcs atyai tanács

O.: Mikor érkezett el az a pillanat, amikor már nem a szülei lányaként, hanem önálló primadonna-szubrettként lépett a reflektorfénybe?

O. M.: Másodéves főiskolás koromban kaptam meg Lehoczky Zsuzsa mellett A mosoly országában Mi szerepét, amit korábban édesanyám is játszott. És ami a legfelemelőbb volt: édesapám partnere lehettem a színpadon! Az ő testvérét játszottam. Katartikus, transzcendentális élmény volt vele játszani egy ilyen mély, drámai operettben. Hatalmas siker volt! Aztán lépésről lépésre haladtam előre. Nem úgy volt, mint ma, hogy valaki eljátszik egyetlen szerepet és azonnal sztár lesz. Nekünk el kellett játszanunk hat-nyolc kisebb-nagyobb szerepet, végig kellett járnunk a ranglétrát, amíg végül elértem abba a korba, hogy a saját cipőmben kezdtem járni, s első szereposztásos feladatokat kaptam.

A szeme fényei: Oszvald Marika lánya és unokája (Fotó: Metropol)

Aztán még a vasfüggöny idején történt, hogy egy Hans Pilz nevű német impresszárió megvette a színházunk előadásait, és kivitt bennünket Münchenbe. Több mint húsz éven keresztül minden nyáron hónapokra berendezkedtünk Németországban, mintha a második otthonunk lett volna! Karácsonykor, szilveszterkor is mentünk. Frenetikus, leírhatatlan sikereink voltak! Egy idő után a német impresszárió már kijelentette: a társulatot csak akkor hozza, ha Oszvald Marika is jön. Megható és lélekemelő érzés volt, hogy ennyire elismerik a munkámat. Jöttek a díjak, a kitüntetések, de én soha nem klikkesedtem, nem helyezkedtem. Csupán a színpadi teljesítményre koncentráltam. Imádtam megfelelni, örömet szerezni a közönségnek, mert abból a szeretetből táplálkozik a színész lelke.

VI. A művészi másodvirágzás

O.: Évtizedekig Ön volt a magyar operett első számú szubrettje. Hogyan fogadta, amikor eljött a szerepváltás ideje?

Tudja, én az éveket soha nem számoltam, csak éltem a mindennapokat. Ötvenéves elmúltam – talán ötvenhárom lehettem –, amikor Kerényi Miklós Gábor, a színház akkori igazgatója finoman felhívta a figyelmemet: „Marika, neked most már ezeket a kislány-szubrett szerepeket nem kellene játszanod.” Nem szóltam egy fia szót sem, nem kapartam a szerepekért. Csak álltam a próbatábla előtt, s láttam, hogy nem vagyok kiírva. Hazamentem. Édesapám – hála az égnek – még élt akkor. Beléptem a konyhába, ő éppen halat sütött a serpenyőben. Odaléptem hozzá: „Apu, te képzeld el, a Kerényi azt mondta, neked már nem kéne ezeket a szerepeket játszanod.” Apukám megállt, lassan hátrafordult, rám nézett a bölcs, mély tekintetével, s annyit mondott: „Igaza van.” Majd visszafordult, s sütötte tovább a halat.

Ennyi volt! És milyen óriási igazság rejlett abban a halk szavú mondatban! Bennem semmiféle tüske nem maradt, tudomásul vettem a természet rendjét. Ám Kerényi nem elbocsátani akart, hanem újjáteremteni. Pár hét múlva megbeszéltük a folytatást, és elindult az életem csodálatos másodvirágzása! Megkaptam a nagy komikai feladatokat: Marcsa a Mágnás Miskában, Hunyadiné a Csókos asszonyban. Még több humort, akrobatikát és karakterformálást vihettem a játékba. Imádom a humort, s ráadásul bőségesen megáldott az ég öniróniával: kinevetem a saját hülyeségeimet, nem rágódom a hibáimon, tudok bocsánatot kérni és megbocsátani.

Oszvald Marika férje kapcsán is őszintén nyilatkozott az Origónak (Fotó: Metropol)

Később jöttek a prózai feladatok is. A Karinthy Színházban a Böhmbörire hívtak, Veszprémben a Hárman a padonban játszhattam Bálint Andrással és Szilágyi Tiborral. Aztán az Átriumban Fehér Balázs Benő rendezésében megformálhattam Csehov Sirályában Arkadinát! Eleinte tartottam tőle, de a siker igazolta a döntést. Az utazó színházzal, a Liliom Theatrummal az Öreglányok című rock-musicalt csináltuk, legutóbb pedig Debrecenben vendégszerepeltem sztárvendégként a Csókos asszonyban. Kos jegyűként imádom a változatosságot, az új impulzusokat. Még mindig izgalmat és örömet találok az életemben. Egyetlen napot sem veszek hétköznapinak: boldogsággal tölt el, ha a kertemben kibújik egy pici növény, amit én vetettem el!

VII. Két dudás egy csárdában és az egyedüllét szabadsága

O.: A magánéletében mindig határozott, önálló nő hírében állt. Miként alakultak a szerelmei, s a házassága?

O. M.: Kislánykoromban túlságosan is szerelmes típus voltam, de édesapám megtanított arra, hogy vigyázzak magamra. Tizennyolc éves koromig húzódtam a csalódásoktól. Az első nagy szerelmemhez mentem hozzá feleségül: Hídvégi Miklóshoz, aki a főiskolán volt osztálytársam. Táncos-komikus volt, a szakmánk teljesen egybevágott, csodálatos, kacagással teli életünk volt. Mégis elváltunk másfél év után, mert bizony „két dudás volt egy csárdában”. De nem tudtunk egymás nélkül élni, úgyhogy a válás után még több mint húsz évig éltünk együtt!

Végül mégis különváltak az útjaink. Miklós saját utazószínházat csinált külföldön nagy zenekarral, én pedig megéreztem, hogy a feleség helyett lassan a beosztottjává válok. Óriási fájdalommal, de kiléptem a kapcsolatból, mert a saját utamat kellett járnom. De jól végződött a dolog: Miklósnak ma boldog élettársa van, imádja az unokáját, s mi a mai napig remek, szeretetteljes viszonyt ápolunk egymással. Utána én már nem mentem férjhez, mert beleszerettem a függetlenségembe! Soha nem éreztem magam magányosnak. Szeretem a saját életemet élni. Megszereltem a dolgokat a ház körül, kertészkedem, magam festem a hajamat, autót vezetek. Nem szolgáltatom ki magam senkinek. A színpadon folyton alkalmazkodom – a magánéletemben viszont végre nem kell senkihez igazodnom. Ez óriási szabadság!

És persze ott van a legfőbb boldogságom: a négyéves imádott unokám, Vince! A lányom tízévnyi megfeszített küzdelem, számtalan lombikprogram után ajándékozott meg ezzel a csodás kisfiúval. Vince most négyéves. Zseniális, játékos kis fickó! Elfogultság nélkül mondhatom, hogy bámulatosan éles eszű. Futni tud csak, sétálni nem, egész nap szórakoztatja magát. Nem kényeztetem el túl, egy kicsit szigorú, radikális nagymama vagyok, de tudom, hogy a fegyelem és a tartás később a javára válik majd az életben.

VIII. Flört az elmúlással: A természet rendje

O.: A művésznő az életigenlés szimbóluma, de hetvenöt felé közeledve hogyan tekint az elmúlásra?

O. M.: Ez egy mély és elkerülhetetlen kérdés. A Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy az utolsó pillanatig bennünk lüktessen az életösztön. Fiatalon az ember azt gondolja: „Ugyan, hol van még az, majd egyszer meghalok, de az nem most lesz!” Aztán az évtizedek során szembesülünk a szeretteink, a hozzátartozóink elmúlásával. Ráébredünk, hogy bizony ez velünk is megtörténik, nem mi leszünk az elsők, akik itt maradnak. Sokat gondolkodom rajta, de nem hagyom, hogy lebénítson a félelem. Tudom, hogy el fog jönni a pillanat, de még mindig ott tartok, hogy „majd egyszer”.

A jelek természetesen már jelen vannak: a test óhatatlan romlása, a fizikai romlás nálam is elindult. Az ember próbálja karbantartani magát, de én elutasítom a természetellenes dolgokat. Nem fiatalítom magam művi úton, nem plasztikáztatom az arcomat, hagyom a természet rendjét dolgozni! Nem a haláltól félünk igazán – hiszen amikor meghalunk, arról már nincs tudomásunk –, hanem a fizikai szenvedéstől, a kínlódástól. Csupán azt kívánom, hogy ne kínok között kelljen elmennem. De, amit az ember nem tud megváltoztatni, azt el kell fogadnia. Élem a mindennapjaimat, örülök az életnek, a családomnak, a színháznak, s nem ellenkezem a dolgok természetes menetével. Hát így vagyok én az elmúlással: majd elmúlok, ha eljön az ideje – de addig minden percet teljes szívvel megélek!