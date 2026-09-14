Exkluzív mélyinterjú: Oszvald Marika csak az Origónak mondta el, miért ért véget a házassága 20 év után

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Oszvald Marika, a magyar operett utánozhatatlan ikonja a múltidézésről, az atyai útravalóról, a színházi tűzkeresztségről, a szerelmek tanulságairól és az idő múlásának méltóságáról vallott az Origónak.
Oszvald Marika gyerekkorában a piacon dolgozott
Origo: Ha egy kis időutazásra invitálnám, s visszamennénk egészen az ötvenes évek végéig: a közönség ma egy ünnepelt, sugárzó dívát lát a színpadon, de milyen emlékei vannak arról a virgonc kislányról, aki a piacon meg a patikában árulta a produkcióit?
Oszvald Marika: Különös, csodálatos időutazás ez. Tudja, az egy nagyon érdekes és meghatározó korszak volt az életemben. A szüleim Debrecenbe szerződtek – pontosan nem is tudom már, melyik esztendőben, talán 1954-ben lehetett, ennek utána lehetne nézni a színházi adattárban. Én még egészen pici kislány voltam akkoriban. Mivel a szüleim kezdetben albérletben éltek, meglehetősen szegényes és mostoha körülmények között, nagyon sokat tartózkodtam a nagyszüleimnél. A nagynéném gondoskodott rólam odaadó szeretettel, és én azt az időszakot mérhetetlenül imádtam, mert Kispesten voltunk.
Egy végtelenül szerény, szegényes vályogházban laktunk, de tartozott hozzá egy hatalmas, burjánzó kert, ami egy magamfajta örökmozgó gyerek számára a létező legideálisabb birodalmat jelentette. Egy kisgyerek ugyanis még egyáltalán nem érti ezt a felnőttkori kategóriát, hogy mi most szegények vagyunk-e, vagy gazdagok. Ő egyetlen dolgot érzékel tisztán: a felé áradó szeretetet. Én pedig a legkorábbi gyerekkoromtól fogva határtalan, feltétel nélküli szeretetben és leírhatatlan szabadságban nevelkedtem. A testvéremmel állandóan kint voltunk a kertben, csúsztunk-másztunk a fák alatt, nem volt gond a ruhára, nem törődtünk semmiféle világbeli bajjal. Bennem az az időszak úgy él, mint a tökéletes lelki harmónia állapota, amit annyi felnőtt egész életében visszavágyik önmagának. Legalábbis én így emlékszem vissza arra a gyönyörű kispesti korszakra.
Aztán eljött a pillanat, amikor a szüleim Debrecenben végre rendes színházi lakást kaptak. Addig ugyanis szűkös albérletben tengődtek, hiszen a háború utáni években mindenki szegény volt. De édesapám, Oszvald Gyula különleges körökben forgó, kiváló operaénekes volt, édesanyám, Halasi Marika pedig valószínűleg a város első számú kedvenceként tündökölt szubrettként. Tulajdonképpen ugyanezt a műfajt és hivatást folytattam később én is, tőle örököltem ezt a vért és temperamentumot. Amint meglett a lakás, a szüleim már vittek is magukkal mindenhová. A színházban nőttem fel: ott voltam velük a délelőtti és délutáni próbákon, a kulisszák mögött sündörögtem, és rendkívül fogékony kislány voltam. Megvoltak hozzá az adottságaim is, úgyhogy én már olyan öt-hat éves koromban ismertem az összes operát! Édesapám legalább húsz nagy operaszerepet énekelt ott Debrecenben, és én mindegyik darabot kívülről tudtam az utolsó hangig és mondatig.
De tudja, hogyan dolgoztam fel ezt gyerekként? Nem tanultam, hanem úgy fogtam fel az egész operavilágot, mint a legszebb tündérmeséket. Amikor sokat meséltek nekem a felnőttek, nekem a színházi előadás pontosan ugyanazt a varázslatos mesevilágot jelentette. Valószínűleg ott, abban a szentélyben ért az a mély benyomás, hogy a színház nem munka, hanem maga a csoda és az illúzió. Fantasztikus, óriási művészek dolgoztak akkor Debrecenben: Soós Imre, Latinovits Zoltán, Mensáros László – tényleg a szakma igazi krémje fordult meg ott. És milyen érdekes a sors! Ott volt Márkus László is, akivel évtizedekkel később a televízióban is együtt dolgozhattam. A mai napig féltve őrzök egy régi fényképet: az egyik képen még apró kislányként hisztériázom Márkus László karjában, a következő képen pedig már felnőttként játszunk együtt a képernyőn egy szinte megszólalásig hasonló jelenetben. Szóval, elképesztő kanyarokat tud leírni az élet.
II. A gesztenyepüré története és az atyai nevelés bölcsessége
O.: Úgy hallani, a siker ízére meglehetősen korán ráérzett, sőt, a művészetéért már gyermekként járandóságot követelt a debreceni utcákon...
O. M.: Hát igen, ez egy szórakoztató történet! Ott a debreceni színházban én rögtön énekeltem, táncoltam, amint zenét hallottam. Kicsi voltam, fürge, gátlástalan és mindenkinek a kedvében jártam. Egy helyes, pici kislány, aki állandóan mutogatja magát, dalol meg pörög, ha kell, ha nem. Aztán ahogy telt az idő, hamar megéreztem a sikernek ezt a csiklandós zamatát – azt, hogy a felnőttek mennyire imádnak engem. Amikor mondták, hogy „Marika, énekelj!” meg „Marika, táncolj!”, én azonnal nekiálltam, mert jött a sikerélmény, a taps, meg a dicséret. De egy idő után elszemtelenedtem, s pénzt is kértem érte! Azt mondtam magamban gyermeki fejjel: „Hát az apukám is pénzt kap a színházban az éneklésért, én miért csinálnám ingyen?”
Attól kezdve, ha bementem a cukrászdába, a gesztenyepüréért cserébe énekeltem a vendégeknek. Ha bementem a patikába – mert a házunk aljában volt egy gyógyszertár –, kiültem a pultra, kitettem a pici tenyeremet, eldaloltam egy nótát, és már potyogtak is bele a forintok. Persze, amikor ez kiderült, édesapámtól akkora kikapást kaptam, hogy arról koldultam! Édesapám rendkívül szigorú ember volt. Nagyon keményen fogott engem, mert pontosan látta, hogy egy elképesztően szélsőséges, túlfűtött kislány vagyok. Tudta, hogy ha nem fog kordában, elszállok. De hálát adok a Jóistennek, mert apukám egy mélyen filozofikus karakter volt, és borzasztó sokat beszélgetett velem. Nemcsak büntetett, hanem az életre nevelt, mindent elmagyarázott. A testvéremmel együtt rengeteget tanultunk tőle. Nemcsak nagy művész volt csodálatos énekhanggal, hanem páratlan apa is. Szoktam is mondani: néha az az érzésem, mintha a Jóisten kalandvágyból lejött volna az égből a földre, hogy kipróbálja, milyen tökéletes apának lenni. Annyira fantasztikus pedagógus volt, én pedig mérhetetlenül fogékony voltam a szavaira.
Imádtam, amikor magyarázott. Nagyon jó beszélőkéje volt, volt kitől örökölnöm a szót. Ha ő nincs mellettem, valószínűleg hajlamom lett volna arra, hogy elszálljak a korai sikerektől. De ő szilárdan a földön tartott. Megtanított arra, hogy a művészet alapja az alázat. Nagyon szigorú volt, haptákban álltam neki, ha rosszat tettem, ott nem volt mese meg mellébeszélés. De soha az életben nem kaptam rajta olyasmin, amiben ne lett volna igaza. Ettől óriási tisztelete és respektje volt előttem. Következetes szülő volt, aki már a kezdet kezdetén megtanított arra, hogy empatikus készséggel forduljak az emberek felé, figyeljek másokra, s mindig tanuljak a környezetemből. Édesanyám pedig egy földre szállt angyalka volt: maga a megtestesült jóság és szelídség. Ez a két pólus – az apám pedagógusi szigora és anyám határtalan anyai szeretete – úgy adódott össze bennem, hogy a létező legszebb gyermekkort kaptam tőlük.
III. Tűzkeresztség a Pillangókisasszonyban és a sportok világa
O.: Milyen volt az a bizonyos legelső bedobás a mélyvízbe? Úgy tudni, egy operai tragédia kellős közepén mutatkozott be a debreceni közönségnek.
O. M.: Ó, az egy felejthetetlen este volt! A szüleim egyáltalán nem akarták, hogy gyerekszínész legyek. Látták ugyan, hogy mekkora művészi véna és energia van bennem, de óvni akartak a korai kiégéstől. A gyerekszínészet ugyanis veszélyes dolog, túl korán megérinti az embert a siker. Ám a szükség törvényt bontott. Puccini Pillangókisasszonyát játszották a színházban, apukám énekelte Pinkerton szerepét. A darabban van egy kisfiú – Cso-cso-szán gyermeke –, aki a konfliktus középpontjában áll, s akit Pinkerton el akar vinni magával. A kisfiút játszó gyermek azonban az előadás napján váratlanul megbetegedett. Mivel én állandóan ott fityeregtem a kulisszák mögött, a rendező rávágta: „Nincs mit tenni, a Marika ma este beugrik és megcsinálja!”
Ebben a pillanatban pecsételődött meg a sorsa
A címszerepet a híres és ünnepelt operadíva, Neményi Lili énekelte. Amikor meghallotta az ötletet, tiltakozott: „Jaj, a Marika ne! A Marika majd produkálni fogja magát a színpadon! Elszavalja a Talpra magyart, vagy elkezd táncolni Puccini zenéjére, és tönkreteszi a tragikus finálét!” De meggyőzték Lilit, hogy a Marika disztingválni fog. Édesapám persze előtte elbeszélgetett velem, lelkemre kötötte, hogyan kell viselkednem. Megcsináltam az estét. Túl sok dolgom nem volt: a fináléban egy kis amerikai zászlót kellett lengetnem, mialatt Cso-cso-szán harakirit követ el. Ám előtte van egy jelenet, amikor az édesanya megöleli a gyermekét. Neményi Lili később elmesélte: olyan mély, ösztönös színészi kisugárzást érzett belőlem abban az ölelésben – ahogy átkaroltam őt, mintha pontosan tudtam volna, hogy meg fogja ölni magát –, hogy elállt a lélegzete. Nem is beszélve arról, amikor a vállán hozott be a színpadra Puccini csodálatos muzsikájára... Ott én megdicsőültem. Abban a pillanatban dőlt el a sorsom. A színpadi jelenlét varázsa olyan mély hatással volt rám, hogy többé nem volt visszaút.
Aztán persze jöttek az iskolás évek, a tanulás visszaszorította a színházat. 1960-ban a szüleimet felszerződtették a Budapesti Operettszínházba. Nagyon szomorú voltam, hogy ott kellett hagynom Debrecent, mert már kialakult a baráti köröm, ismertem a várost, de Pesten is hamar beilleszkedtem. Tizenegy éves koromban a szüleim beírattak Utassy Gizi néni és Pallai Anna balettiskolájába. Ott megtanultam szteppelni, balettozni, akrobatikázni. Az iskolában elindultam mindenféle ének- és tornaversenyen. Imádtam a mozgást! Szertornáztam, gerendáztam, felemás korláton gyakoroltam. Aztán édesanyám összetalálkozott Kovács Károly műugróedzővel, aki elvállalta, hogy leköti a túláradó energiáimat. Mentem műugrani és toronyugrásra! Már az első év után országos ifjúsági bajnokságot nyertem műugrásban – persze mindig nevetve teszem hozzá, hogy csak hárman indultunk a kategóriánkban! De mindent játéknak fogtam fel, a mozgáskultúrám pedig egy életre megalapozódott.
IV. Az „operettosztálytól” a főiskolai leckékig
O.: A gimnáziumi és technikumi évek után egyenes út vezetett a Színművészeti Főiskolára?
O. M.: Dehogyis volt az egyenes út! A Szinyei Merse Gimnáziumban töltött egy év után az unokatestvérem rávett, hogy menjek át vele a Széchenyi István Közgazdasági Technikumba, hogy legyen egy tisztességes szakma a kezemben. Különbözeti vizsgát tettem, s átmentem. Egy csodálatos, tiszta lányosztályba kerültem. Rettenetesen szerettük a színházat. A fél osztályt rendszeresen beloptam az Operettszínházba a szüleim révén. Az iskolai vetélkedőkön ruhákat hoztam ki a színházból, kánkánoztunk, keringőztünk, előadtuk a darabokat. El is neveztek bennünket „operettosztálynak”! A lányokkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot, minden nyáron összejövünk, hála Istennek még sokan élünk a régi osztályból.
Aztán az érettségi után felvételiztem a Színművészeti Főiskolára. Nem vettek fel elsőre! Nem voltam jó szavaló, én korábban csak énekelni meg táncolni szoktam, a versmondásban még nagyon éretlen kislány voltam. Édesapám pedig elvből nem csinált nekem semmiféle protekciót, még csak be sem jelentette a bizottságnak, hogy az ő lánya vagyok. Később beszéltem Ádám Ottóval, aki elmondta: látták, hogy állati tehetséges ez a kislány, de még nagyon gyerekes, meg kell érnie a feladathoz. Apukám erre leküldött Debrecenbe Lendvai Feri bácsihoz statisztálni. Nem színésznőként, hanem mezei karként, kint a kórusban! Minimális fizetést kaptam, a szüleim szándékosan nem tömték a zsebemet pénzzel. Meg kellett tanulnom gazdálkodni: sokat szotyoláztam, tökmagot ettem, szűkösen éltem, de megtanultam a pénz és a munka becsületét.
Aztán Debrecenben az első év végén megkaptam a Nem élhetek muzsikaszó nélkül Birike szerepét. Borzalmasan csipogtam, magas hangon beszéltem, éreztem, hogy még nem tudom koordinálni a beszédemet, de a bennem lévő nyers fiatalsággal mégis nagy sikerem lett. Majd elindult a Színművészetin a Vámos László által vezetett operett-musical tanszak. Felvételt nyertem! Hároméves képzés volt, csodálatos tanárokkal: Vályi Éva volt az énektanárnőm, Bogár Richárd a tánctanárunk, Szilágyi Bea a tanársegéd. Már elsőstábosként vittek bennünket az Operettszínházba kisebb feladatokra. Kaptam gúnyos megjegyzéseket a kollégáktól, hogy „persze, a szülei ott vannak, azért nyomják”, de ezek a pletykák átsuhantak felettem. Egészséges önbizalmam volt, nem szálltam el. Nem érdekelt a sztárság, csupán a játék boldogsága.
V. A müncheni diadalút és a bölcs atyai tanács
O.: Mikor érkezett el az a pillanat, amikor már nem a szülei lányaként, hanem önálló primadonna-szubrettként lépett a reflektorfénybe?
O. M.: Másodéves főiskolás koromban kaptam meg Lehoczky Zsuzsa mellett A mosoly országában Mi szerepét, amit korábban édesanyám is játszott. És ami a legfelemelőbb volt: édesapám partnere lehettem a színpadon! Az ő testvérét játszottam. Katartikus, transzcendentális élmény volt vele játszani egy ilyen mély, drámai operettben. Hatalmas siker volt! Aztán lépésről lépésre haladtam előre. Nem úgy volt, mint ma, hogy valaki eljátszik egyetlen szerepet és azonnal sztár lesz. Nekünk el kellett játszanunk hat-nyolc kisebb-nagyobb szerepet, végig kellett járnunk a ranglétrát, amíg végül elértem abba a korba, hogy a saját cipőmben kezdtem járni, s első szereposztásos feladatokat kaptam.
Aztán még a vasfüggöny idején történt, hogy egy Hans Pilz nevű német impresszárió megvette a színházunk előadásait, és kivitt bennünket Münchenbe. Több mint húsz éven keresztül minden nyáron hónapokra berendezkedtünk Németországban, mintha a második otthonunk lett volna! Karácsonykor, szilveszterkor is mentünk. Frenetikus, leírhatatlan sikereink voltak! Egy idő után a német impresszárió már kijelentette: a társulatot csak akkor hozza, ha Oszvald Marika is jön. Megható és lélekemelő érzés volt, hogy ennyire elismerik a munkámat. Jöttek a díjak, a kitüntetések, de én soha nem klikkesedtem, nem helyezkedtem. Csupán a színpadi teljesítményre koncentráltam. Imádtam megfelelni, örömet szerezni a közönségnek, mert abból a szeretetből táplálkozik a színész lelke.
VI. A művészi másodvirágzás
O.: Évtizedekig Ön volt a magyar operett első számú szubrettje. Hogyan fogadta, amikor eljött a szerepváltás ideje?
Tudja, én az éveket soha nem számoltam, csak éltem a mindennapokat. Ötvenéves elmúltam – talán ötvenhárom lehettem –, amikor Kerényi Miklós Gábor, a színház akkori igazgatója finoman felhívta a figyelmemet: „Marika, neked most már ezeket a kislány-szubrett szerepeket nem kellene játszanod.” Nem szóltam egy fia szót sem, nem kapartam a szerepekért. Csak álltam a próbatábla előtt, s láttam, hogy nem vagyok kiírva. Hazamentem. Édesapám – hála az égnek – még élt akkor. Beléptem a konyhába, ő éppen halat sütött a serpenyőben. Odaléptem hozzá: „Apu, te képzeld el, a Kerényi azt mondta, neked már nem kéne ezeket a szerepeket játszanod.” Apukám megállt, lassan hátrafordult, rám nézett a bölcs, mély tekintetével, s annyit mondott: „Igaza van.” Majd visszafordult, s sütötte tovább a halat.
Ennyi volt! És milyen óriási igazság rejlett abban a halk szavú mondatban! Bennem semmiféle tüske nem maradt, tudomásul vettem a természet rendjét. Ám Kerényi nem elbocsátani akart, hanem újjáteremteni. Pár hét múlva megbeszéltük a folytatást, és elindult az életem csodálatos másodvirágzása! Megkaptam a nagy komikai feladatokat: Marcsa a Mágnás Miskában, Hunyadiné a Csókos asszonyban. Még több humort, akrobatikát és karakterformálást vihettem a játékba. Imádom a humort, s ráadásul bőségesen megáldott az ég öniróniával: kinevetem a saját hülyeségeimet, nem rágódom a hibáimon, tudok bocsánatot kérni és megbocsátani.
Később jöttek a prózai feladatok is. A Karinthy Színházban a Böhmbörire hívtak, Veszprémben a Hárman a padonban játszhattam Bálint Andrással és Szilágyi Tiborral. Aztán az Átriumban Fehér Balázs Benő rendezésében megformálhattam Csehov Sirályában Arkadinát! Eleinte tartottam tőle, de a siker igazolta a döntést. Az utazó színházzal, a Liliom Theatrummal az Öreglányok című rock-musicalt csináltuk, legutóbb pedig Debrecenben vendégszerepeltem sztárvendégként a Csókos asszonyban. Kos jegyűként imádom a változatosságot, az új impulzusokat. Még mindig izgalmat és örömet találok az életemben. Egyetlen napot sem veszek hétköznapinak: boldogsággal tölt el, ha a kertemben kibújik egy pici növény, amit én vetettem el!
VII. Két dudás egy csárdában és az egyedüllét szabadsága
O.: A magánéletében mindig határozott, önálló nő hírében állt. Miként alakultak a szerelmei, s a házassága?
O. M.: Kislánykoromban túlságosan is szerelmes típus voltam, de édesapám megtanított arra, hogy vigyázzak magamra. Tizennyolc éves koromig húzódtam a csalódásoktól. Az első nagy szerelmemhez mentem hozzá feleségül: Hídvégi Miklóshoz, aki a főiskolán volt osztálytársam. Táncos-komikus volt, a szakmánk teljesen egybevágott, csodálatos, kacagással teli életünk volt. Mégis elváltunk másfél év után, mert bizony „két dudás volt egy csárdában”. De nem tudtunk egymás nélkül élni, úgyhogy a válás után még több mint húsz évig éltünk együtt!
Végül mégis különváltak az útjaink. Miklós saját utazószínházat csinált külföldön nagy zenekarral, én pedig megéreztem, hogy a feleség helyett lassan a beosztottjává válok. Óriási fájdalommal, de kiléptem a kapcsolatból, mert a saját utamat kellett járnom. De jól végződött a dolog: Miklósnak ma boldog élettársa van, imádja az unokáját, s mi a mai napig remek, szeretetteljes viszonyt ápolunk egymással. Utána én már nem mentem férjhez, mert beleszerettem a függetlenségembe! Soha nem éreztem magam magányosnak. Szeretem a saját életemet élni. Megszereltem a dolgokat a ház körül, kertészkedem, magam festem a hajamat, autót vezetek. Nem szolgáltatom ki magam senkinek. A színpadon folyton alkalmazkodom – a magánéletemben viszont végre nem kell senkihez igazodnom. Ez óriási szabadság!
És persze ott van a legfőbb boldogságom: a négyéves imádott unokám, Vince! A lányom tízévnyi megfeszített küzdelem, számtalan lombikprogram után ajándékozott meg ezzel a csodás kisfiúval. Vince most négyéves. Zseniális, játékos kis fickó! Elfogultság nélkül mondhatom, hogy bámulatosan éles eszű. Futni tud csak, sétálni nem, egész nap szórakoztatja magát. Nem kényeztetem el túl, egy kicsit szigorú, radikális nagymama vagyok, de tudom, hogy a fegyelem és a tartás később a javára válik majd az életben.
VIII. Flört az elmúlással: A természet rendje
O.: A művésznő az életigenlés szimbóluma, de hetvenöt felé közeledve hogyan tekint az elmúlásra?
O. M.: Ez egy mély és elkerülhetetlen kérdés. A Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy az utolsó pillanatig bennünk lüktessen az életösztön. Fiatalon az ember azt gondolja: „Ugyan, hol van még az, majd egyszer meghalok, de az nem most lesz!” Aztán az évtizedek során szembesülünk a szeretteink, a hozzátartozóink elmúlásával. Ráébredünk, hogy bizony ez velünk is megtörténik, nem mi leszünk az elsők, akik itt maradnak. Sokat gondolkodom rajta, de nem hagyom, hogy lebénítson a félelem. Tudom, hogy el fog jönni a pillanat, de még mindig ott tartok, hogy „majd egyszer”.
A jelek természetesen már jelen vannak: a test óhatatlan romlása, a fizikai romlás nálam is elindult. Az ember próbálja karbantartani magát, de én elutasítom a természetellenes dolgokat. Nem fiatalítom magam művi úton, nem plasztikáztatom az arcomat, hagyom a természet rendjét dolgozni! Nem a haláltól félünk igazán – hiszen amikor meghalunk, arról már nincs tudomásunk –, hanem a fizikai szenvedéstől, a kínlódástól. Csupán azt kívánom, hogy ne kínok között kelljen elmennem. De, amit az ember nem tud megváltoztatni, azt el kell fogadnia. Élem a mindennapjaimat, örülök az életnek, a családomnak, a színháznak, s nem ellenkezem a dolgok természetes menetével. Hát így vagyok én az elmúlással: majd elmúlok, ha eljön az ideje – de addig minden percet teljes szívvel megélek!