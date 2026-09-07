„Néha haragszik is rám!” – Kiderült, miért tartják szigorú nagymamának Oszvald Marikát

A Kossuth-díjas operettdíva, Oszvald Marika életébe a legnagyobb boldogságot a nagymamaság hozta el, amire éveken át vágyott az egész család. Lánya, Hídvégi Krisztina tíz év megfeszített küzdelme és tizenegy lombikkezelés után szülte meg kisfiát, Vincét. A négyéves, csupa energia kisfiú teljesen megváltoztatta a színésznő mindennapjait. Marika nevelési elveiben finoman visszaköszönnek a gyerekkorából hozott minták, édesapja, a szigorú és elvhű operaénekes, Oszvald Gyula által képviselt fegyelem és értékek ma is meghatározzák az unokájához való viszonyát. Bár a művésznő rajongásig imádja a kisfiút, a túlzott elkényeztetés helyett a tudatos keretekben és az aktív közös játékban hisz.

Oszvald Marika unokája már négyéves (Fotó: Origo)

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A művésznő szeme csillog, amikor a négyéves kisfiúról mesél, akinek a mozgékonysága és intelligenciája mindenkit lenyűgöz.

A gyermekem tíz év küzdelem után ajándékozott meg egy unokával. Csodálatos lányom van, kivételesen jó és szoros kapcsolatban vagyunk egymással. Az unokám már négyéves, és olyan elképesztően okos, hogy a körülötte lévő felnőtteket mind túlszárnyalja. Persze tudom, biztosan minden négyéves okos a maga módján, de én az enyémmel szembesülök nap mint nap, és egyszerűen elolvadok tőle. Egyáltalán nem koravén, sőt! Rendkívül játékos kisfiú, szinte nem is tud járni, csak futni, mintha minden nap maratont teljesítene. Nincs rajta egyetlen deka felesleg sem – nem úgy, mint a nagyanyján! Ha egyedül van a szobájában, csodásan leköti magát: miközben játszik, pontosan elmagyarázza magának, mit miért csinál

– árulta el a művésznő. Bár sok nagyszülő hajlamos mindent ráhagyni a kicsikre, Marika nem hisz a korlátok nélküli kényeztetésben. A szigorú édesapja mellett nevelkedett színésznő gyerekként megtanulta a fegyelem értékét, s ez a következetesség lágyan visszaköszön az ő nagymama szerepében is.