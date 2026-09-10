Szívszorító vallomást tett Ozzy Osbourne lánya: "Már sosem leszek az, aki voltam"

Egy év telt el azóta, hogy örökre lehunyta a szemét Ozzy Osbourne, a Black Sabbath egykori frontembere, aki szólóelőadóként is maradandót alkotott. A legendás énekes halála az egész világon lesújtotta a rajongókat, és mérhetetlen fájdalmat jelentett a családja: a felesége, Sharon, valamint a gyermekei, unokái számára. A lánya, Kelly Osbourne nemrég brutális őszinteséggel vallott az édesapja elvesztése okozta gyászról: ekkor elmondta, a kisfia, Sid a legfőbb oka annak, hogy képes tovább folytatni az életét.

Nem enyhül a gyász Ozzy Osbourne halála után / Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Semmit sem tudsz a gyászról, amíg te magad meg nem tapasztalod. Senkinek sem kívánom. Mindenkinél más, és senkinek sem szabadna azt mondani, hogy 'Ó, majd idővel jobb lesz' - mert ez így nem igaz

- mondta el Kelly, hozzátéve, a szomorúság valószínűleg mindig vele marad.

Szerintem Billy Bob Thornton fogalmazta meg ezt a legjobban: '50%-ban mindig boldog és 50%-ban mindig szomorú.' Már soha nem leszek újra az az ember, aki azelőtt voltam, mielőtt elvesztettem őt. Most teljesen más vagyok, és ez rendben is van. Próbálom megismerni ezt az új önmagam, de ha a hősöd, a legjobb barátod nélkül kell tovább élned, az nagyon nehéz. Nem csinálok úgy, mintha ez olyasmi lenne, amin tovább tudok lépni

- jelentette ki Ozzy lánya, majd kitért arra, a kisfia, Sid - aki a volt vőlegényétől, Sid Wilsontól született -, az a személy, aki a legnagyobb örömet és boldogságot jelenti számára.

Az anyjának lenni a legnagyobb ajándék, amit csak ez a világ adhatott nekem. Most teljesen új módon értelmezem a szeretetet, és azt, mennyire szerencsés voltam és vagyok, hogy annyira szerethettem valakit, hogy az tönkretett engem

- mondta el Kelly, aki végezetül kijelentette, élete hátralévő részét azzal fogja tölteni, hogy biztosítja, az édesapja öröksége fennmaradjon - írja a Mirror.