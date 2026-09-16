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A mi kis falunk

Így alakultak az ingatlanárak A mi kis falunk forgatási helyszínén: Pilisszentléleken továbbra is maradhat a stáb?

21 perce
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Veszélybe került A mi kis falunk otthona, mert az önkormányzat nem hosszabbítja meg a stáb bérleti szerződését. A lakók most petícióval harcolnak azért, hogy velük maradjon Pajkaszeg.
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A mi kis falunkpetícióRTL

Forrnak az indulatok Pilisszentléleken, ugyanis veszélybe került az ország egyik legnépszerűbb sorozatának (A mi kis falunk) jövője, miután Esztergom önkormányzata úgy döntött, az idei év végével nem adja tovább bérbe a forgatáshoz használt két kulcsfontosságú ingatlant. A hírre azonnal felbolydult a falu, a helyiek pedig nem ülnek tétlenül, igazi mozgalom indult, petícióban követelik, hogy Pajkaszeg stábja maradhasson! Ennek kapcsán utánajártunk, hogy alakultak az ingatlanárak a településen.

Összefogtak a helyiek Pajkaszegért.
Elképesztő fordulat, petíció indult Pajkaszegért (Fotó: Origo)

A helyiek védelmükbe vették Pajkaszeg „lakóit”

Bár a stáb jelenléte az évek során okozott némi fejtörést a nagyobb forgalom és a lezárások miatt, a lakosság többsége szerint a produkció távozása hatalmas érvágás lenne a településnek. A sorozat nemcsak felrakta a térképre a kistelepülést – ahol korábban még a szomszédos Esztergomban sem mindig tudták, merre van a falu –, hanem élettel és turizmussal töltötte meg a környéket.

Az RTL riportjában felháborodott lakók vették védelmükbe a forgatást: 

Tök jó, amióta itt vannak szerintem. Megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus. Na, most itt a turizmus. Akkor mi a gond?

 – fakadt ki az egyik helyi. A falubeliek elmondása alapján a filmesek és a lakók között szoros, szinte családi kötelék alakult ki az elmúlt tíz évben. A stáb tagjai figyelmesek, odafigyelnek az utcán rollerező gyerekekre, és a falu mindennapjainak szerves részévé váltak. A petíció kezdeményezői éppen ezért azt akarják elérni, hogy az önkormányzat üljön tárgyalóasztalhoz a stábbal, és keressenek olyan kompromisszumot, amely védi a lakók nyugalmát, de nem üldözi el a produkciót.

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Brutálisan fellendült a turizmus.
Brutálisan fellendült a turizmus a településen (Fotó: Origo)

Kilőttek az árak: 80 ezertől a 780 ezer forintos négyzetméterárig

A forgatások az ingatlanárakat is elképesztő magasságokba repítették. Az Ingatlan.com adatai szerint a sorozat 2017-es indulása előtt Pilisszentlélek még jócskán alulárazott volt a maga 80–100 ezer forintos négyzetméteráraival.

A „Pajkaszeg-hatás” viszont hamar megmutatta az erejét: 2018 őszére az árak kilőttek, és elérték a 270–280 ezer forintos szintet, ami alig 2-3 év alatt csaknem háromszoros drágulást jelentett. A COVID alatti kiköltözési hullám és a vendégházat nyitó befektetők rohamának köszönhetően az árgörbe még feljebb kúszott: 2020 őszén 440 ezer forint fölé, míg 2024 őszén és 2026 elején a felújított, prémium kategóriás ingatlanoknál a 700–780 ezer forintos négyzetméterárat is elérték a hirdetések.

Ez várható a jövőben

A hatályos filmtörvény értelmében a közterületi forgatásokat a városvezetés nem tilthatja meg, a bérelt házak elvesztése azonban komoly fejtörést okoz a kreatív csapatnak. A kérdés már csak az, meghallgatja-e az önkormányzat a helyiek hangját, vagy végleg csomagolnia kell Pajkaszegnek?

 

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