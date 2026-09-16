Így alakultak az ingatlanárak A mi kis falunk forgatási helyszínén: Pilisszentléleken továbbra is maradhat a stáb?

Forrnak az indulatok Pilisszentléleken, ugyanis veszélybe került az ország egyik legnépszerűbb sorozatának (A mi kis falunk) jövője, miután Esztergom önkormányzata úgy döntött, az idei év végével nem adja tovább bérbe a forgatáshoz használt két kulcsfontosságú ingatlant. A hírre azonnal felbolydult a falu, a helyiek pedig nem ülnek tétlenül, igazi mozgalom indult, petícióban követelik, hogy Pajkaszeg stábja maradhasson! Ennek kapcsán utánajártunk, hogy alakultak az ingatlanárak a településen.
A helyiek védelmükbe vették Pajkaszeg „lakóit”
Bár a stáb jelenléte az évek során okozott némi fejtörést a nagyobb forgalom és a lezárások miatt, a lakosság többsége szerint a produkció távozása hatalmas érvágás lenne a településnek. A sorozat nemcsak felrakta a térképre a kistelepülést – ahol korábban még a szomszédos Esztergomban sem mindig tudták, merre van a falu –, hanem élettel és turizmussal töltötte meg a környéket.
Az RTL riportjában felháborodott lakók vették védelmükbe a forgatást:
Tök jó, amióta itt vannak szerintem. Megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus. Na, most itt a turizmus. Akkor mi a gond?
– fakadt ki az egyik helyi. A falubeliek elmondása alapján a filmesek és a lakók között szoros, szinte családi kötelék alakult ki az elmúlt tíz évben. A stáb tagjai figyelmesek, odafigyelnek az utcán rollerező gyerekekre, és a falu mindennapjainak szerves részévé váltak. A petíció kezdeményezői éppen ezért azt akarják elérni, hogy az önkormányzat üljön tárgyalóasztalhoz a stábbal, és keressenek olyan kompromisszumot, amely védi a lakók nyugalmát, de nem üldözi el a produkciót.
Kilőttek az árak: 80 ezertől a 780 ezer forintos négyzetméterárig
A forgatások az ingatlanárakat is elképesztő magasságokba repítették. Az Ingatlan.com adatai szerint a sorozat 2017-es indulása előtt Pilisszentlélek még jócskán alulárazott volt a maga 80–100 ezer forintos négyzetméteráraival.
A „Pajkaszeg-hatás” viszont hamar megmutatta az erejét: 2018 őszére az árak kilőttek, és elérték a 270–280 ezer forintos szintet, ami alig 2-3 év alatt csaknem háromszoros drágulást jelentett. A COVID alatti kiköltözési hullám és a vendégházat nyitó befektetők rohamának köszönhetően az árgörbe még feljebb kúszott: 2020 őszén 440 ezer forint fölé, míg 2024 őszén és 2026 elején a felújított, prémium kategóriás ingatlanoknál a 700–780 ezer forintos négyzetméterárat is elérték a hirdetések.
Ez várható a jövőben
A hatályos filmtörvény értelmében a közterületi forgatásokat a városvezetés nem tilthatja meg, a bérelt házak elvesztése azonban komoly fejtörést okoz a kreatív csapatnak. A kérdés már csak az, meghallgatja-e az önkormányzat a helyiek hangját, vagy végleg csomagolnia kell Pajkaszegnek?