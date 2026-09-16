Így alakultak az ingatlanárak A mi kis falunk forgatási helyszínén: Pilisszentléleken továbbra is maradhat a stáb?

Forrnak az indulatok Pilisszentléleken, ugyanis veszélybe került az ország egyik legnépszerűbb sorozatának (A mi kis falunk) jövője, miután Esztergom önkormányzata úgy döntött, az idei év végével nem adja tovább bérbe a forgatáshoz használt két kulcsfontosságú ingatlant. A hírre azonnal felbolydult a falu, a helyiek pedig nem ülnek tétlenül, igazi mozgalom indult, petícióban követelik, hogy Pajkaszeg stábja maradhasson! Ennek kapcsán utánajártunk, hogy alakultak az ingatlanárak a településen.

Elképesztő fordulat, petíció indult Pajkaszegért (Fotó: Origo)

A helyiek védelmükbe vették Pajkaszeg „lakóit”

Bár a stáb jelenléte az évek során okozott némi fejtörést a nagyobb forgalom és a lezárások miatt, a lakosság többsége szerint a produkció távozása hatalmas érvágás lenne a településnek. A sorozat nemcsak felrakta a térképre a kistelepülést – ahol korábban még a szomszédos Esztergomban sem mindig tudták, merre van a falu –, hanem élettel és turizmussal töltötte meg a környéket.

Az RTL riportjában felháborodott lakók vették védelmükbe a forgatást:

Tök jó, amióta itt vannak szerintem. Megszoktuk, legalább van itt néha a faluban valami. Régen azt akarták, hogy legyen turizmus. Na, most itt a turizmus. Akkor mi a gond?

– fakadt ki az egyik helyi. A falubeliek elmondása alapján a filmesek és a lakók között szoros, szinte családi kötelék alakult ki az elmúlt tíz évben. A stáb tagjai figyelmesek, odafigyelnek az utcán rollerező gyerekekre, és a falu mindennapjainak szerves részévé váltak. A petíció kezdeményezői éppen ezért azt akarják elérni, hogy az önkormányzat üljön tárgyalóasztalhoz a stábbal, és keressenek olyan kompromisszumot, amely védi a lakók nyugalmát, de nem üldözi el a produkciót.