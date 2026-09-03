„Ez a te feladatod lesz!” – Palvin Barbara és Dylan Sprouse gőzerővel készülnek a baba érkezésére

Lassan tényleg minden készen áll Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekének érkezésére. A házaspár egy üzletben nézte végig, mi mindenre lesz még szükségük a kislányuk születése után, és közben az is kiderült, hogy a szülői feladatokat már most elkezdték felosztani egymás között.
Palvin Barbara így készül babája érkezésére
A bevásárlás során persze nemcsak a szükséges kellékek kerültek szóba, hanem az is, ki miben lesz majd illetékes. Úgy tűnik, a feladatok egy része már eldőlt közöttük. Amikor ugyanis az esti alváshoz készülődéshez értek, Palvin Barbi egyértelműen közölte férjével:
Ez a te feladatod lesz
– mesélte Barbi az Instagramra feltöltött videóban. Dylan sem hagyta szó nélkül a vásárlást, és egy ponton viccesen azt kérdezte feleségétől:
Szerinted mennyi babapopsi törlőre lesz szükségünk?
Barbi válasza pedig alighanem minden kezdő szülő rémálmát tökéletesen összefoglalja: „Egy millióra plusz egyre.” A pár számára tehát már nemcsak a baba érkezése van a fókuszban, hanem az ahhoz szükséges rengeteg kellék beszerzése is. Most várják első gyermeküket, és már a kislány nevén is gondolkodtak, de a végső döntésről még nem számoltak be.
Folyton a neveken vívódunk, de egyelőre fogalmunk sincs, úgyhogy ha akarnánk sem tudnánk bejelenteni
– mondta néhány héttel ezelőtt Dylan Sprouse.
Eddig »principessának« neveztük, bár nem tudom miért. Ez nem egy név, hercegnőt jelent olaszul. De egyébként sem lenne jó név, hogy Principessa Sprouse, mert ez gyakorlatilag kimondhatatlan
– mesélte egy podcastben Palvin Barbi férje.