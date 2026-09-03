„Ez a te feladatod lesz!” – Palvin Barbara és Dylan Sprouse gőzerővel készülnek a baba érkezésére

Lassan tényleg minden készen áll Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekének érkezésére. A házaspár egy üzletben nézte végig, mi mindenre lesz még szükségük a kislányuk születése után, és közben az is kiderült, hogy a szülői feladatokat már most elkezdték felosztani egymás között.

Palvin Barbara terhessége: sokáig titkolták a baba érkezését a nyilvánosság előtt (Fotó: MUSTAFA YALCIN/ANADOLU)

Palvin Barbara így készül babája érkezésére

A bevásárlás során persze nemcsak a szükséges kellékek kerültek szóba, hanem az is, ki miben lesz majd illetékes. Úgy tűnik, a feladatok egy része már eldőlt közöttük. Amikor ugyanis az esti alváshoz készülődéshez értek, Palvin Barbi egyértelműen közölte férjével:

Ez a te feladatod lesz

– mesélte Barbi az Instagramra feltöltött videóban. Dylan sem hagyta szó nélkül a vásárlást, és egy ponton viccesen azt kérdezte feleségétől: