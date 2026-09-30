Furcsa videó terjed a neten Palvin Barbara méhlepényéről

Megszületett Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeke, a pár kislánya a Sylvie nevet kapta. A világhírű magyar modell és amerikai színész férje hétfőn egy közös fotóval tudatták a nagyvilággal, hogy szülők lettek, a boldog bejelentést követően azonban egy meglehetősen meghökkentő felvétel is felbukkant az Instagramon.

Közös fotóval jelentette be Palvin Barbara és férje a kislányuk megszületését

(Fotó: Instagram / Palvin Barbara)

Palvin Barbara gyereke nemrég született meg

A Mommy Made Encapsulation nevű amerikai vállalkozás ugyanis egy olyan videót osztott meg, amelyen Palvin Barbara méhlepénye látható. A felvétel elsőre aligha az a tartalom, amire az ember számít egy világsztár gyermekének születése után, a cég azonban nem véletlenül tette közzé: a vállalkozás méhlepény-kapszulázással foglalkozik, és a jelek szerint Barbara is igénybe vette a szolgáltatásukat.

A cég az Instagram-bejegyzésben gratulált a friss szülőknek, és megköszönte Palvin Barbinak és Dylan Sprouse-nak, hogy őket választották a szülés utáni időszakban. Bár a modell és férje a kislányuk születésének részleteit egyelőre igyekeznek megtartani maguknak, a különös bejegyzés így is betekintést engedett egy olyan részletbe, amelyet a legtöbb édesanya aligha osztana meg a nyilvánossággal.

Idén májusban jelentette be Palvin Barbi és Dylan Sprouse, hogy első gyermeküket várják (Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU)

Palvin Barbara méhlepénye különleges helyre került

A Mommy Made Encapsulation szolgáltatása lényegében arról szól, hogy a szülés után megmaradt méhlepényt különböző eljárásokkal feldolgozzák, majd kapszulák formájában adják át az édesanyának – írja a The New York Post. A módszer az Egyesült Államokban nem ismeretlen, és a vállalkozásnak több ismert ügyfele is volt már. Korábban olyan sztárok is igénybe vették a szolgáltatásukat, mint Cardi B, Megan Fox vagy Vanessa Hudgens.

A méhlepény-kapszulázás mögött az az elképzelés áll, hogy a méhlepényben található különböző anyagok és hormonok a szülés után kedvező hatással lehetnek az édesanya szervezetére. A vállalat korábban többek között azt állította, hogy a módszer segítheti a regenerációt, növelheti az energiaszintet és az anyatej mennyiségét, valamint a szülés utáni depresszió kialakulásának esélyét is csökkentheti. Ezeket az állításokat azonban nem támasztják alá egyértelmű tudományos bizonyítékok. A méhlepény elfogyasztásának, illetve kapszulázott formában történő bevitelének egészségügyi előnyeivel kapcsolatban korlátozottak a rendelkezésre álló kutatási eredmények, így a módszer esetleges pozitív hatásait érdemes fenntartásokkal kezelni.