Szexi fotókon mutatta meg kerekedő babapocakját Palvin Barbi! Férjével várják a névjavaslatokat

Nem mindennapi módon jelentette be a sztárpár, hogy érkezik első gyermekük. A cannes-i filmfesztiválon egy gyönyörű kék ruhában jelent meg a magyar modell, ahol megmutatta pocakját. A magyar és a külföldi sajtó is felrobbant, amikor kiderült a hír és Palvin Barbi gyönyörűen vonult végig a vörös szőnyegen. Azóta eltelt négy hónap és most közösségi oldalán jelent meg egy fotósorozat, amin látszik, hogy egyre közelebb kerül élete egyik legnehezebb és egyben legszebb napja.

Palvin Barbi férje egy kitűzőt is hordott, amikor feleségét éppen endometriózis miatt műtötték (Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP)

Palvin Barbi endometriózissal küzd

Sokáig elképzelhetetlen volt, hogy a magyar modell valaha is édesanyává válhat, mivel ezzel a betegséggel sokkal kevesebb esélye van teherbe esnie. Azonban Palvin Barbi ellent mondott ennek és már hamarosan megszületik első gyermeke, aki a hírek szerint kislány lesz.

Legújabb posztjában pedig már várja a névjavaslatokat a házaspár és a rajongóknak ennél nem is kellett több, hogy a kommentek között elkezdjék megbeszélni milyen neve legyen Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislányának.

Palvin Barbi nehezen élte meg testének változását

Néha bűnösnek érzem magam, mivel nem élvezem annyira a várandóság időszakát, mint más nők a világban. Tudom, hogy ez egy ajándék

– mondta korábban férje podcast műsorában a hamarosan anyai örömök elé néző édesanya.

Elmondása szerint nem véletlen az érzése, mivel a modell szakma miatt egészen tinédzser kora óta azt hallotta, hogy fogynia kellene. Karrierje elején még plus size modellnek kategorizálták, mivel elmondásuk szerint a magyar szépségnek túl széles volt a csípője, így kemény diétára kötelezték.

Így tehát már érthető, hogy miért éli meg annyira nehezen testének változását.