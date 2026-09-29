Így örült az egész világ Palvin Barbi kislányának: szinte nincs olyan ország, ahol ne lett volna hír a pici születése

Palvin Barbi és Dylan Sprouse szerte a világban címlapokra került a kis „hercegnőjükkel”

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a világ minden tájáról kap gratulációkat. Elsők között köszöntötte a kislányt a Victoria ’s Secret fehérnemű márka csapata, hiszen a magyar modell tulajdonképpen náluk vált világhírűvé. No, de térjünk is rá a planéta szerte megjelent cikkekre, melyek mindegyike arra hivatott, hogy ezen a napon tényleg mindenki Palvin Barbiról, Dylan Sprouse-ról és a kis hercegnőjükről beszéljen.

Észak-Amerikában a People magazin „Dylan Sprouse and Barbara Palvin Welcome 1st Baby: ”Took Labor Day Literally”- címmel üdvözölte a világhírbe született kislányt, de a születésről beszámolt többek között az E! News, a Vouge, az ABC News Good Morning America című műsora, a New York Post, és az Us Weekly is. Természetesen Európa-szerte is hatalmasat robbant a hír. A sztárpár kislányának születéséről beszámolt a brit The Independent, a spanyol Hola! Magazin, illetve a francia Le Figaro is. Ausztráliában is hír lett Barbi és Dylan boldogságából, az Elle Australia cikke foglalkozott az örömhírrel. A lap felidézte, hogy a magyar szupermodell endometriózissal küzdve esett teherbe.