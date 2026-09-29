Így örült az egész világ Palvin Barbi kislányának: szinte nincs olyan ország, ahol ne lett volna hír a pici születése

Alig fél nap telt el azóta, hogy Palvin Barbi és Dylan Sprouse egy Instagram-posztban bejelentették kislányuk születését, de a szupermodell Instagram-oldalán megjelenő poszt alatt már 2.5 millió like és 12 ezernél is több, köszöntő, gratuláló komment érkezett. A pár egyelőre nem árulta el a gyermekük nevét, így a picit egyelőre a nagybátyja kommentje okán „hercegnőként” emlegetik. Az apróság szülei egyébként különös módját választották a bejelentésnek, hiszen egy baseball mérkőzést nézve, talpig Los Angeles Doggers mezben mutatták meg kislányukat a világnak. Annak a világnak, amelyik egyként örül az érkezésének. Palvin Barbi egyébként egy mókás szójátékkal utalt arra, hogy gyermeke szeptember 7-én látta meg a napvilágot, vagyis azon a napon, ami Amerikában a munka ünnepe. „We took Labor Day literally this year”, ami magyarul ennyit tesz: „Idén szó szerint vettük a munka ünnepét”. Mert hogy a „labor” szó egyúttal a vajúdást is jelenti.
Palvin Barbi és Dylan Sprouse szerte a világban címlapokra került a kis „hercegnőjükkel”
Palvin Barbi és Dylan Sprouse a világ minden tájáról kap gratulációkat. Elsők között köszöntötte a kislányt a Victoria ’s Secret fehérnemű márka csapata, hiszen a magyar modell tulajdonképpen náluk vált világhírűvé. No, de térjünk is rá a planéta szerte megjelent cikkekre, melyek mindegyike arra hivatott, hogy ezen a napon tényleg mindenki Palvin Barbiról, Dylan Sprouse-ról és a kis hercegnőjükről beszéljen.
Észak-Amerikában a People magazin „Dylan Sprouse and Barbara Palvin Welcome 1st Baby: ”Took Labor Day Literally”- címmel üdvözölte a világhírbe született kislányt, de a születésről beszámolt többek között az E! News, a Vouge, az ABC News Good Morning America című műsora, a New York Post, és az Us Weekly is. Természetesen Európa-szerte is hatalmasat robbant a hír. A sztárpár kislányának születéséről beszámolt a brit The Independent, a spanyol Hola! Magazin, illetve a francia Le Figaro is. Ausztráliában is hír lett Barbi és Dylan boldogságából, az Elle Australia cikke foglalkozott az örömhírrel. A lap felidézte, hogy a magyar szupermodell endometriózissal küzdve esett teherbe.
Ázsiában a fülöp-szigetieki GMA News, a pakisztáni The News International és az indiai Mid Day foglalkozott a témával. De jelent meg cikk a sztárcsemete születéséről Dél-Afrikában is. Ott az IOL számolt be Barbi és Dylan szeme fényének érkezéséről. Ahogy Brazília és Ecuador sem marad le, hiszen A CNN brazil csatornája és az El Universo sem maradt adósa a nézőinek és olvasóinak. Sőt, a kislány születésének híre az indonéz szigetvilágba is elért. Ott a medcom.id portál üdvözölte a kis „principessa” világra jöttét.