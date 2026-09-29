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dylan sprouse

Kiderült, mi lett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislányának neve

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az újdonsült apuka nem titkolta sokáig az új jövevény különleges nevét. Dylan Sprouse podcastjában leplezte le, hogy Palvin Barbival melyik névre esett választásuk.
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dylan sprousepalvin barbigyermek

Mint arról korábban írtunk, megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse gyermeke, amiről a pár Instagram-oldalán számolt be egy édes fotó kíséretében. A bejegyzésük szerint a kislány szeptember 7-én, az amerikai munka ünnepén jött világra. Az újdonsült apuka pedig nemrég a csöppség nevét is elárulta.

Kiderült, mi lett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislányának neve
Kiderült, mi lett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislányának neve. Fotó: Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images

Kiderült, mi lett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislányának neve

A Wildmen című podcastjának szeptember 29-i epizódjában Sprouse az apává válás élményeiről mesélve jelentette be, hogy a kislányt Sylvie-nek nevezték el.

Van egy pillanat, amikor ránézek Sylvie-re, és azt gondolom: Ez a legmenőbb dolog a világon. Rám néz, nyitogatja a szemét. Napközben van egy rövid időszak, amikor ébren van, és olyankor csak néz engem, elmosolyodik vagy ilyesmi, és ez a legédesebb dolog

- mondta az újdonsült apuka.

Azonban azt is hozzátette, hogy a kicsi érkezése után vannak olyan dolgok is, amikhez nehezebb alkalmazkodni.

Jelenleg az idő kilencven százalékában olyan, mintha egy kismajom lenne a háziállatunk. Tényleg olyan, mint egy kismajom, mert folyamatosan csipog, hangokat ad ki, kakil, fingik, büfizik és csuklik.

Sprouse ugyanakkor elismerte, hogy imád kislányos apuka lenni, és hihetetlenül boldog, hogy bővül a családjuk. Sőt, elárulta, talán egyik kedvenc része, hogy öltöztetheti kicsit, amit soha nem gondolt volna.

Vettem neki egy ilyen kisbabasapkát is. Imádom. Olyan cuki.

Sprouse elmesélte azt is, hogy a lányával töltött idő alatt gyakran nézik a Los Angeles Dodgers meccseit.

Nagyon jó látni, hogy napról napra milyen aktívan tanul mindenről, kezdi érteni az etetési időt és a szundiidőt. Szinte minden nap vele nézem a Dodgerst. Már szinte látom rajta, hogy felismeri, mikor jön el az ideje annak, hogy leüljünk együtt.

Elmondása szerint már felfedezett néhány hasonlóságot is Sylvie és önmaga között, ilyen például a nyújtózkodás is.

Már most kijelentem, szerintem egy kicsit lusta lesz, mint én. Szerintem egy igazi lustaság.

- idézte szavait a People.

 

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