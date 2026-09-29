Ennél édesebbet ma nem látsz, megszületett Palvin Barbi gyermeke – fotó

Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse gyermeke, amiről a pár Instagram-oldalán számolt be egy édes fotó kíséretében. A bejegyzésük szerint a kicsi szeptember 7-én, az amerikai munka ünnepén jött világra, de csak most avatták be a nagyközönséget is.
Palvin Barbi gyermekéről posztolt
Azt már eddig is tudni lehetett, hogy kislányt várnak a szerelmesek, most pedig fotón is megmutatták a kicsit.
Barbi és Dylan 2017-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk azóta töretlen. 2023 júniusában bejelentették eljegyzésüket, majd júliusban Magyarországon házasodtak össze, most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek.
Nagyon várták a baba érkezését
„Szóval, kislányunk lesz, ami miatt nagyon izgatott vagyok. Alig várom, hogy lányos apuka legyek, nagyszerű érzés” – mondta el korábban Dylan Sprouse, de a pár azt sem titkolta, hogy gondban voltak a névválasztással. Korábban a büszke anyukának a Dorothy név tetszett, azt azonban "ellopták" tőle, a végső döntésről pedig egyelőre nem számolt be.