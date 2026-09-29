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dylan sprouse

Ennél édesebbet ma nem látsz, megszületett Palvin Barbi gyermeke – fotó

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Fotóval jelentették be. Világra jött Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya.
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dylan sprousepalvin barbikislány

Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse gyermeke, amiről a pár Instagram-oldalán számolt be egy édes fotó kíséretében. A bejegyzésük szerint a kicsi szeptember 7-én, az amerikai munka ünnepén jött világra, de csak most avatták be a nagyközönséget is.

Palvin Barbi megmutatta kisbabáját
Palvin Barbi megmutatta kisbabáját / Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Palvin Barbi gyermekéről posztolt

Azt már eddig is tudni lehetett, hogy kislányt várnak a szerelmesek, most pedig fotón is megmutatták a kicsit. 

Barbi és Dylan 2017-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk azóta töretlen. 2023 júniusában bejelentették eljegyzésüket, majd júliusban Magyarországon házasodtak össze, most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek.

Nagyon várták a baba érkezését

„Szóval, kislányunk lesz, ami miatt nagyon izgatott vagyok. Alig várom, hogy lányos apuka legyek, nagyszerű érzés” – mondta el korábban Dylan Sprouse, de a pár azt sem titkolta, hogy gondban voltak a névválasztással. Korábban a büszke anyukának a Dorothy név tetszett, azt azonban "ellopták" tőle, a végső döntésről pedig egyelőre nem számolt be.

 

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