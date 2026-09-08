"Nem áldozat vagyok, hanem győztes" - tíz évet jósolt korábban az orvosa Pamela Andersonnak

Díjat vehetett át a velencei amfAR Gala Venezia 2026 rendezvényen Pamela Anderson, amelyet a World Gold Council szervezett a Velencei Filmfesztivál alatt. A nonprofit szervezet a Baywatch korábbi sztárját a Bátorság-díjjal tüntette ki a velencei Hilton Molino Stucky szállodában tartott gálán, az ekkor mondott beszéde során pedig a színésznő felidézte a 2002-es hepatitis C-fertőzésről szóló diagnózisát.

Tíz évet jósoltak Pamela Andersonnak / Fotó: Mickael Chavet

Tíz évet jósoltak Pamela Andersonnak

Halálos ítélet volt. Ezt mondta az orvosom is, aki szerint körülbelül tíz évem maradt hátra

– emlékezett vissza a színpadon Pamela Anderson, aki azt követően kapta el a vírust, hogy ugyanazt a tetováló tűt használta, mint akkori férje, Tommy Lee.

Nem a haláltól való félelem volt a legrosszabb, hanem a félelem, hogy mi történhet a kisgyerekeimmel. Felforgatta az egész életemet

- említette meg ekkor a fiait a sztár, Brandon Thomast és Dylan Jaggert.

A vírusfertőzés kezelésének módját végül 2011-ben találták meg, majd 2015-ben Pamela már azt közölte, mentes a hepatitis C-től.

Nem áldozat vagyok, hanem győztes. Erős és rátermett, most még inkább, mint arról valaha is álmodhattam volna. Nem is egy bajba jutott hölgy, bármennyire is könnyű lenne ezt a szerepet eljátszani

- zárta a beszédét a színésznő, akinek az a Taika Waititi adta át a díjat, akivel a Mundruczó Kornél által rendezett Place to Be című drámában játszottak közösen: a film szeptember 9-én debütál a Velencei Filmfesztiválon.

A 83. Velencei Filmfesztivál szeptember 2–12. között kerül megrendezésre.

La actriz, libre de la enfermedad desde 2015, ha reconocido al ser premiada en la gala de amfAR en Venecia que la “vergüenza y culpa” la han perseguido durante años, pero asegura que el trabajo la ha ayudado a superar la experiencia: “No soy una víctima, soy una vencedora”… — EL PAÍS Chile (@elpais_chile) September 7, 2026