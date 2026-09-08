Halálos ítéletet kapott Pamela Anderson - őszintén vallott diagnózisáról a színésznő

Pamela Anderson győztesnek nevezte magát a vasárnap esti amfAR gálán adott beszédében. A színésznő felidézte, hogy az orvosok csupán 10 évet adtak neki, miután hepatitis C-t diagnosztizáltak nála.

Megrázó diagnózisáról vallott Pamela Anderson. Fotó: Mickael Chavet

Megrázó diagnózisáról vallott Pamela Anderson

Anderson először nyilvánosan a diagnózisról egy 2002. júliusi interjúban beszélt a CNN Larry King Live című műsorában. Elmondta, hogy "kicsit több mint egy évvel ezelőtt" diagnosztizálták nála a betegséget, miután a hepatitis C-t rutinszerű vérvizsgálatok során kimutatták.

A 90-es évek végén, amikor hepatitis C-t diagnosztizáltak nálam, nem volt gyógymód. Ez halálos ítélet volt. Ezt mondta az orvosom is, hogy valószínűleg körülbelül 10 éve van hátra

- mondta vasárnap, miközben átvette az amfAR Bátorság Díját a szervezet éves velencei gáláján, amelyet a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál alatt tartottak.

A Csupasz pisztoly sztárja azt mondta, hogy leginkább a fiai, Brandon és Dylan jövője miatti aggodalom rémítette meg.

Biztos vagyok benne, hogy ez befolyásolta és torzította a döntéseimet. Nem a haláltól féltem, hanem attól, hogy mi történhet a kisgyermekeimmel. Felforgatta az életemet.

2015-ben Anderson bejelentette, hogy a kezelés után megszabadult a hepatitis C-től.

Mintegy 10 homályos évvel később megszületett gyógymód... Szerencsés voltam. Felajánlották nekem a betegség korai szakaszában, és minden megtakarításomat fel kellett használnom, hogy kifizessem. Még nem fedezte a biztosítás, és óriási bűntudatot éreztem, hogy másoknak nem biztosították ugyanezt a hozzáférést.

- mondta a színésznő, aki kiemelte, hogy "a szégyen és a bűntudat megtapasztalása is egy tudattalan utazás volt."

Ez velem marad; kísért. És akárcsak a gyermekkoromban elszenvedett szexuális bántalmazás után, úgy éreztem, mintha a homlokomba vésték volna: Sérült áru. És én így mutattam be magam.

Anderson elmondta, hogy szervezetekkel dolgozott együtt a hepatitis C tudatosságának növelésén, arra ösztönözte az embereket, hogy teszteltessék magukat, és megpróbálta csökkenteni a fertőzéssel járó stigmát, de szavai nem egyeztek az érzéseivel

Dühös voltam. Féltem. Szabotázs üzemmódba kapcsoltam... Az igazságom a munkámon keresztül jött meg, azáltal, hogy megtaláltam a módját, hogy kifejezzem magam és a művészetek által gyógyuljak. Ez megadta nekem a szükséges muníciót, egy termékeny életet, amit használhattam és játszhattam.

A színésznő beszédét azzal zárta, hogy: "Nem áldozat vagyok, hanem győztes." Hozzátette, hogy már erős és képes rá, nem egy bajba jutott hölgy szerepében van, bármennyire is könnyű lenne azt eljátszani - írta a The Independent.