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parkinson kór

Parkinson-kórt diagnosztizáltak a legendás zenésznél, mégsem akar leállni a koncertezéssel

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Komoly egészségügyi hírt jelentettek be a Dead Kennedys gitárosáról. East Bay Raynél Parkinson-kórt diagnosztizáltak, ő azonban továbbra is színpadra állna.
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parkinson kórdead kennedyszenész

Parkinson-kórt diagnosztizáltak a Dead Kennedys alapító gitárosánál, East Bay Raynél. A 67 éves zenész ennek ellenére folytatni szeretné a fellépéseket és a turnézást, ameddig az egészségi állapota engedi – adta hírül a Daily Mail

Parkinson-kór
Parkinson-kórt diagnosztizáltak a Dead Kennedys alapító gitárosánál, East Bay Raynél.
Fotó: Tim Mosenfelder / Getty Images

A hírt a Dead Kennedys menedzsmentje jelentette be. East Bay Ray – polgári nevén Raymond John Pepperell – 1978-ban alapította a punkzenekart San Franciscóban.

A diagnózis ellenére is színpadra állna

A zenész a diagnózis után sem tervezi, hogy felhagy a koncertezéssel. 

A menedzsment közlése szerint addig szeretne fellépni és turnézni, amíg egészségi állapota ezt lehetővé teszi.

A Dead Kennedysnek októberben több koncertje is lesz az Egyesült Államokban: Seattle-ben, Portlandben, San Franciscóban és Riverside-ban is színpadra állnak.

East Bay Ray a zenekar egyik alapítója és gitárosa, a Dead Kennedys pedig az amerikai punkzene egyik ismert együttese. A banda első nagylemeze, a Fresh Fruit for Rotting Vegetables 1980-ban jelent meg.

 

 

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