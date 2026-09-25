Parkinson-kórt diagnosztizáltak a legendás zenésznél, mégsem akar leállni a koncertezéssel

Parkinson-kórt diagnosztizáltak a Dead Kennedys alapító gitárosánál, East Bay Raynél. A 67 éves zenész ennek ellenére folytatni szeretné a fellépéseket és a turnézást, ameddig az egészségi állapota engedi – adta hírül a Daily Mail.

Parkinson-kórt diagnosztizáltak a Dead Kennedys alapító gitárosánál, East Bay Raynél.

Fotó: Tim Mosenfelder / Getty Images

A hírt a Dead Kennedys menedzsmentje jelentette be. East Bay Ray – polgári nevén Raymond John Pepperell – 1978-ban alapította a punkzenekart San Franciscóban.

A diagnózis ellenére is színpadra állna

A zenész a diagnózis után sem tervezi, hogy felhagy a koncertezéssel.

A menedzsment közlése szerint addig szeretne fellépni és turnézni, amíg egészségi állapota ezt lehetővé teszi.

A Dead Kennedysnek októberben több koncertje is lesz az Egyesült Államokban: Seattle-ben, Portlandben, San Franciscóban és Riverside-ban is színpadra állnak.

East Bay Ray a zenekar egyik alapítója és gitárosa, a Dead Kennedys pedig az amerikai punkzene egyik ismert együttese. A banda első nagylemeze, a Fresh Fruit for Rotting Vegetables 1980-ban jelent meg.