90 éves lett a Szomszédok Janka nénije, Pásztor Erzsi – Galéria!

1959-ben végezte el a színművészeti főiskolát Pásztor Erzsi, akinek osztályfőnöke és később mentora Szinetár Miklós volt. A főiskolán egyben nevet is változtatott, mivel Pápay Erzsébet névvel már játszott egy színésznő akkoriban. Miután végzett az iskolával, egyből elkezdődött pályafutása, ami a mai napig tart. Először Debrecenbe, a Csokonai Színházba szerződött, ami az első megállója volt a közel 70 éves karrierjének.

Pásztor Erzsi könyve nemrég jelent meg és már most óriási az érdeklődés iránta (Fotó: Mediaworks)

Pásztor Erzsi magánélete tele volt izgalommal

Míg a színpadon hamar kiderült, hogy óriási sikerekre számíthat, addig a szerelmi élet nem alakult annyira fényesen a színésznő számára. Még a főiskolán megismerkedett első férjével, Jászai Lászlóval, aki egyben Jászai Mari unokaöccse is volt. Hamar összeházasodtak, ám 9 hónap után a válás mellett döntöttek.

Nagyon nagy szerelemben voltunk, de ő egy linkóci pali volt, egy igazi bohém. Még a főiskolán házasodtunk össze, de kilenc hónap után el is váltunk. Egyébként szép emléket őrzök róla. Bárhol jártunk, ő tolt engem előre, hogy szerepeljek. Kísért zongorán, én pedig énekeltem

– jegyezte meg korábban a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész.

Később még egyszer házasodott Pásztor Erzsi, aki Holl Istvánhoz ment feleségül. Házasságukból egy gyermek született, Holl Henriette néven. A legendás színésznő 21 év együttlét után úgy döntött, hogy elválik férjétől és később már megbarátkozott a magánnyal.

Pásztor Erzsi lánya az, aki jelenleg gondoskodik édesanyjáról (Fotó: Mediaworks)

Pásztor Erzsi nehéz éven van túl

A színésznőnek közel sem alakult gördülékenyen a 89. életéve, mivel balesetet baleset követett életében. A téli időszakban többször is elcsúszott a jeges úton, illetve tavasszal egy előadás közben rosszul lett és egy pillanatra elvesztette az eszméletét.

Azóta kiderült, hogy Darvas Ilonának, aki éppen mellettem volt, amikor megtörtént az eset, neki kellett volna közbelépnie. Viszont nem történt semmi, mert magamnak megoldottam a dolgot, úgy ahogy tudtam. Egy pillanat volt, amikor nem tudtam, mi történik velem. Szóval, olyan módon egy pillanatra elvesztettem az eszméletemet. Még a közönséghez is beszéltem, hogy bocsánatot kérek, nem tudtam, mi történt, csak azt, hogy valami zavar volt

– nyilatkozta korábban a Borsnak a Szomszédok Janka nénije.