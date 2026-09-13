Origo exkluzív: Már készül a tévés visszatérésre Peller Anna

Peller Anna színésznő-műsorvezetővel a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt lehetőségünk interjút készíteni, ahol elárulta, hogyan viszonyul a két világhoz, ami az élete nagy részét képezi: a színházról és a televíziózásról mesélt. A beszélgetés során egy hatalmas örömhírre is fény derült. Köztudott, hogy Anna már nem fogja az RTL Reggeli műsorát vezetni, azonban ez nem azt jelenti, hogy máshol nem fogunk már vele találkozni.

Anna ugyan távozott az RTL Reggeli műsorából, de hamarosan visszatér Peller Anna a tévébe (Fotó: Szabolcs László)

Peller Anna az RTL Reggeli után sem hagyja abba a tévézést

Annát arról kérdeztük első körben, hogy ha választania kellene a színház és a televíziózás között, hova tenné le a voksát.

Nagyon szeretem mindkét műfajt. Ha tévéről beszélünk, ott van például A mi kis falunk, ami kicsit zártabb, lehet picit visszafogottabbnak lenni, természetesen jelenettől függően. A színház pedig szintén egy óriási szerelmem, miután a Színház és Filmművészeti Egyetemen is végeztem. Remélem, hogy sokáig mind a kettő része lesz az életemnek

– kezdte Anna, majd kifejtette, miért nem is lehet tulajdonképpen a kettő közül választani.