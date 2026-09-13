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Peller anna

Origo exkluzív: Már készül a tévés visszatérésre Peller Anna

13 perce
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Nagy bejelentést tett a színésznő! Peller Anna ugyan az RTL Reggeli műsorában már nem látható, ez azonban korántsem azt jelenti, hogy eltűnne a televíziózásból.
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Peller annatelevíziózásbejelentés

Peller Anna színésznő-műsorvezetővel a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt lehetőségünk interjút készíteni, ahol elárulta, hogyan viszonyul a két világhoz, ami az élete nagy részét képezi: a színházról és a televíziózásról mesélt. A beszélgetés során egy hatalmas örömhírre is fény derült. Köztudott, hogy Anna már nem fogja az RTL Reggeli műsorát vezetni, azonban ez nem azt jelenti, hogy máshol nem fogunk már vele találkozni.

Peller Anna az RTL Reggeli műsorvezetője volt, aki most kezében egy süteménnyel mosolyog a kamerába.
Anna ugyan távozott az RTL Reggeli műsorából, de hamarosan visszatér Peller Anna a tévébe (Fotó: Szabolcs László)

Peller Anna az RTL Reggeli után sem hagyja abba a tévézést

Annát arról kérdeztük első körben, hogy ha választania kellene a színház és a televíziózás között, hova tenné le a voksát.

Nagyon szeretem mindkét műfajt. Ha tévéről beszélünk, ott van például A mi kis falunk, ami kicsit zártabb, lehet picit visszafogottabbnak lenni, természetesen jelenettől függően. A színház pedig szintén egy óriási szerelmem, miután a Színház és Filmművészeti Egyetemen is végeztem. Remélem, hogy sokáig mind a kettő része lesz az életemnek

 – kezdte Anna, majd kifejtette, miért nem is lehet tulajdonképpen a kettő közül választani.

Peller Anna a sajtótájékoztatón figyel.
Peller Anna a Játékszín társulatának állandó tagja (Fotó: Szabolcs László)
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Ma már a világ is afelé mutat, hogy nagyon jelen kell lenni, nemcsak a színházban, tévében, hanem egyre inkább a közösségi médiában is. Nemhogy nem szeretnék választani, igazából nem tehetem meg, hogy válasszak. Az emberről akkor tudnak, hogy ha jelen van minden platformon

–mondta Peller Anna. A színésznő ezután egy kisebb titkot is elárult nekünk arról, hogy bizony nemcsak az RTL sorozatában lesz ő látható.

A színházon kívül nem titok, hogy forog A mi kis falunk, amiben folyamatosan látható leszek. A többiről viszont még nem beszélhetek, sajnos! De vannak kilátásban dolgok

 – mesélte izgatottan. Így hát egy biztos, Peller Anna a színházban és a képernyőn továbbra is szórakoztatni fogja a közönséget!

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