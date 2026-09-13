Azt hitte, szórakoznak vele: nem akárhova hívták fellépni Péter Szabó Szilviát

A közelmúltban ünnepelte a születésnapját Péter Szabó Szilvia, aki a 44-et töltötte be, de bátran kijelenthetjük, hogy jó pár évet nyugodtan letagadhatna. A NOX énekesnője a jeles nap előtt nyilatkozott arról, hogy bár a családtagjai meglepik egymást a születésnapokon, őt nagyobb meglepetés már nemigen érheti annál, mint hogy egyedüli magyar előadóként meghívták egy kazahsztáni fesztiválra.

Péter Szabó Szilvia azt hitte, valaki viccel vele, mikor meglátta, hova hívják fellépni / Fotó: MW archív

Kazahsztánban lépett fel Péter Szabó Szilvia

E-mailben kerestek meg minket, hogy szeretnék, ha Magyarország képviseletében mi utaznánk hozzájuk az Altaj, azaz a Türk Világ Arany Bölcsője elnevezésű fesztiválra. Először azt hittük, hogy valaki viccel. De aztán elkezdtünk egyeztetni, és amikor már a Zoomon tárgyaltunk, akkor tudatosult: tényleg megyünk Kazahsztánba. A fesztivál tematikájában minden olyan országból meghívtak egy előadót, aki a népszerűsége mellett a hagyományokat is őrzi, és akik több mint ezer évvel ezelőtt arról a vidékről vándoroltak el

- mesélte el a Blikknek az énekesnő, hozzátéve, a rendezők bizonyos szempontok szerint állítólag a teljes magyar zenei palettát átnézték, ez alapján végül képviselhették ők Magyarországot. Kiemelte azt is, mennyire kedvesen fogadták őket a helyszínen, noha a kommunikáció okozott némi nehézséget, mivel szinte mindenki csak kazahul vagy oroszul beszélt, angolul nem.

A NOX végül 60 ezer ember előtt léphetett fel egy több ezer hektáros nemzeti parkban, ahová a húszórás repülőút után még hét és fél óráig utaztak autóval. Az együttes egyébként jövőre lesz 25 éves, ezzel kapcsolatban majd szeptember végén várható egy nagy bejelentés, miközben az év végén is kijön még egy kislemez új dalokkal. Szilviék télen a már hagyományosnak számító csendes turnéjukat is megtartják, egyelőre a több stroke-on átesett csapattag, Nagy Tamás nélkül: vele kapcsolatban Szilvi elmondta, most kicsit stagnál az állapota, továbbra is szédül és nehezen beszél, de bízik benne, hogy fokozatosan javulni fog.

Igazából rajta is és az égieken is múlik, hogy később visszatér-e az együttesbe, mi tárt karokkal várjuk. Az is fontos, hogy mennyire engedi vagy nem engedi el fejben, hogy újra színpadra tudjon állni. Egyelőre nézőként van jelen a koncertjeinken, de dedikálni például szokott velem

- tette hozzá az énekesnő.