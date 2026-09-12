Pierce Brosnan menekül malibui paradicsomából – elárulta, mitől retteg

A 73 éves Pierce Brosnan és 62 éves felesége, Keely Shaye Smith több mint két évtizede él a Csendes-óceán partján álló birtokon. A színész szerint állandó nyugtalanságot okoz, hogy otthonuk egy földrengésveszélyes törésvonal mellett fekszik. Félelmei nem alaptalanok: 2025 januárjában pusztító tűzvészek sújtották Malibut, 2015-ben pedig saját garázsában csaptak fel a lángok, mintegy 314 millió forintos kárt okozva.

Pierce Brosnan költözik. Fotó: Getty Images via AFP /

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A közelmúltban egy hatalmas víznyelő is megnyílt Sea Level Drive-on, elzárva a magánút egyetlen be- és kijáratát. Nicolas Cage mintegy 3,3 milliárd forintot érő óceánparti villája veszélyesen közel került a kráterhez.

Brosnan azt is elismerte, hogy a fényűző életmód fenntartása komoly anyagi terhet jelentett. Volt, amikor a jelzáloghitel és fiai iskoláztatása miatt olyan munkákat is elvállalt, amelyekért nem lelkesedett.

A házaspár 2000-ben két szomszédos ingatlant vásárolt összesen mintegy 2,3 milliárd forintért. A több mint négyezer négyzetméteres birtokon két lakóépület, azokban öt hálószoba és 14 fürdőszoba található. A főépületben mozi, edzőterem, zeneszoba, wellnessrészleg és kétszáz palack befogadására alkalmas borospince is helyet kapott.

Korábban havonta mintegy 37,6 millió forintért kínálták bérbeadásra, majd eladásra is meghirdették, de 2021-ben levették a piacról. A pár jelenleg Malibu és a hawaii Kauai között osztja meg idejét, Brosnan azonban úgy érzi, az igazi otthona már a szigeteken van.