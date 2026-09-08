47 éves lett Pink, aki nemcsak a színpadot, a levegőt is uralja – galéria

47 éves lett Pink, vagyis Alecia Beth Moore, aki több mint 25 éve meghatározó alakja a könnyűzenének. Az amerikai énekesnő eddigi pályafutása során kilenc stúdióalbumot készített, több tucat slágerrel hódította meg a világot, és olyan díjakat gyűjtött be, amelyekről a legtöbb előadó csak álmodhat. Mégsem kizárólag a zenéje miatt különleges: előadásaihoz az akrobatika is szorosan hozzátartozik, így sokszor több méterrel a közönség felett énekel.

Az amerikai énekesnő, Pink

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Alecia Moore-ból lett Pink

A pennsylvaniai Doylestownban született 1979. szeptember 8-án. Alecia Beth Moore már tinédzserként zenélni kezdett, pályája elején pedig a Choice nevű lánycsapat tagja volt. Végül szólókarrier mellett döntött, és 2000-ben megjelent első lemeze, a Can't Take Me Home.

A folytatás sem maradt el: a M!ssundaztood, a Try This, az I'm Not Dead, a Funhouse, a The Truth About Love, a Beautiful Trauma, a Hurts 2B Human, majd 2023-ban a Trustfall következett. Vagyis eddig kilenc stúdióalbum fűződik a nevéhez.

A pályafutása során olyan dalok váltak a védjegyeivé, mint a Get the Party Started, a Just Like a Pill, a So What, a Raise Your Glass, a Just Give Me a Reason vagy a What About Us.

Világszerte több mint 60 millió lemezt adott el, 15 dala pedig bekerült a Billboard Hot 100 top 10-es mezőnyébe, közülük négy az első helyig jutott.

A színpadon nem ismer határokat

Pink fellépései már régóta túlmutatnak azon, hogy egy énekes kiáll a mikrofon mögé, és egymás után elénekli a slágereit.

A műsorok látványvilágának fontos része az akrobatika: hevedereken és köteleken emelkedik a magasba, forog, szaltózik, miközben tovább énekel.

A produkciókhoz komoly fizikai felkészülésre van szükség, a légi mutatványok pedig az évek során annyira összeforrtak a nevével, hogy ma már szinte elképzelhetetlen nélküle egy nagyobb show-ja.

Nem véletlen, hogy a Hollywood Walk of Fame is külön kiemelte: Pink előadásai egyszerre nyűgözik le a közönséget a hangjával és a látványos produkcióival. 2019-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán a zenei pályafutásáért.”