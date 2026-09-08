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47 éves lett Pink, aki nemcsak a színpadot, a levegőt is uralja – galéria

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Pink, azaz Alecia Beth Moore szeptember 8-án ünnepli 47. születésnapját. A Grammy-díjas énekesnő több mint 25 éve van a pályán, koncertjein pedig ma is olyan látványos akrobatikus mutatványokkal kápráztatja el közönségét, amelyeknek kevés előadó mer nekivágni.
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pinkénekesnőszületésnap

47 éves lett Pink, vagyis Alecia Beth Moore, aki több mint 25 éve meghatározó alakja a könnyűzenének. Az amerikai énekesnő eddigi pályafutása során kilenc stúdióalbumot készített, több tucat slágerrel hódította meg a világot, és olyan díjakat gyűjtött be, amelyekről a legtöbb előadó csak álmodhat. Mégsem kizárólag a zenéje miatt különleges: előadásaihoz az akrobatika is szorosan hozzátartozik, így sokszor több méterrel a közönség felett énekel.

Pink
Az amerikai énekesnő, Pink
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Alecia Moore-ból lett Pink

A pennsylvaniai Doylestownban született 1979. szeptember 8-án. Alecia Beth Moore már tinédzserként zenélni kezdett, pályája elején pedig a Choice nevű lánycsapat tagja volt. Végül szólókarrier mellett döntött, és 2000-ben megjelent első lemeze, a Can't Take Me Home.

A folytatás sem maradt el: a M!ssundaztood, a Try This, az I'm Not Dead, a Funhouse, a The Truth About Love, a Beautiful Trauma, a Hurts 2B Human, majd 2023-ban a Trustfall következett. Vagyis eddig kilenc stúdióalbum fűződik a nevéhez.

A pályafutása során olyan dalok váltak a védjegyeivé, mint a Get the Party Started, a Just Like a Pill, a So What, a Raise Your Glass, a Just Give Me a Reason vagy a What About Us.

Világszerte több mint 60 millió lemezt adott el, 15 dala pedig bekerült a Billboard Hot 100 top 10-es mezőnyébe, közülük négy az első helyig jutott.

A színpadon nem ismer határokat

Pink fellépései már régóta túlmutatnak azon, hogy egy énekes kiáll a mikrofon mögé, és egymás után elénekli a slágereit. 

A műsorok látványvilágának fontos része az akrobatika: hevedereken és köteleken emelkedik a magasba, forog, szaltózik, miközben tovább énekel.

A produkciókhoz komoly fizikai felkészülésre van szükség, a légi mutatványok pedig az évek során annyira összeforrtak a nevével, hogy ma már szinte elképzelhetetlen nélküle egy nagyobb show-ja.

Nem véletlen, hogy a Hollywood Walk of Fame is külön kiemelte: Pink előadásai egyszerre nyűgözik le a közönséget a hangjával és a látványos produkcióival. 2019-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán a zenei pályafutásáért.”

Többször járt Magyarországon

Pinknek a magyar közönség sem ismeretlen: eddig öt alkalommal lépett fel hazánkban. Először 2004-ben adott koncertet Budapesten, majd két évvel később a Kapcsolat koncert sztárvendégeként tért vissza. 2007-ben ismét a fővárosban járt, akkor a Sziget Fesztiválon lépett színpadra.

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Galéria: 47 éves lett az észbontó énekesnő, Pink legjobb fotói
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Négyévesen versenyszerűen szertornázik, ami megalapozza későbbi akrobatikus fellépéseit

2009-ben újra a Budapest Sportarénában találkozhattak vele a rajongók, tíz évvel később pedig ismét a Szigetre vezetett az útja. A 2017-es fesztivál egyik legnagyobb sztárjaként lépett színpadra, és természetesen ekkor sem maradtak el a tőle megszokott látványos akrobatikus elemek.

Három Grammy és számos rangos elismerés

Pink pályafutását a szakma is számos alkalommal elismerte: 

három Grammy-díjat nyert 21 jelölésből, emellett hét MTV Video Music Awardot, két MTV Europe Music Awardot és két People's Choice Awardot is begyűjtött. 2013-ban a Billboard az év női előadójának választotta.

2017-ben megkapta a Michael Jackson Video Vanguard Awardot, 2019-ben pedig a BRIT Awards rangos, Outstanding Contribution to Music elismerését. Ugyanebben az évben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, 2021-ben pedig a Billboard Music Awards Icon Awardjával tüntették ki.

Férjével együtt a hullámvölgyeket is átvészelték

A magánéletében sem minden alakult zökkenőmentesen. Pink 2001-ben ismerkedett meg Carey Hart profi motocross-versenyzővel, akivel 2006 januárjában házasodtak össze.

A kapcsolatuknak volt nehéz időszaka: 2008-ban egy időre külön is váltak, végül azonban nem lett válás a történetből. Újra egymásra találtak, és azóta is egy párt alkotnak.

Két gyermekük született. Willow Sage Hart 2011-ben, Jameson Moon Hart pedig 2016-ban látta meg a napvilágot.

US singer-songwriter Pink poses with her husband US off-road racer Carey Hart and their children Willow Sage Hart (2R) and Jameson Moon Hart (2L) as they attend the 79th Annual Tony Awards at Radio City Music Hall in New York on June 7, 2026. (Photo by kena betancur / AFP)
Pink férjével, Carey Harttal és gyermekeikkel, Willow Sage Harttal (jobbra) és Jameson Moon Harttal (balra) a 79. Tony-díjátadón a New York-i Radio City Music Hallban, 2026. június 7-én.
Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Az énekesnő számára a család és a karrier összehangolása hosszú ideje fontos kérdés. Gyermekeit több alkalommal magával is vitte a turnékra, így a színpad mögötti életükből is sokat láthatott a közönség.

2021-ben mutatták be a P!NK: All I Know So Far című dokumentumfilmet, amelyet Michael Gracey rendezett. Az alkotás a 2019-es Beautiful Trauma World Tour kulisszái mögé enged bepillantást, miközben Pink családja és a turnéval járó mindennapok is fontos szerepet kapnak benne. A film középpontjában a londoni Wembley Stadionban adott koncert áll.

A Beautiful Trauma World Tour során P!nk 18 országban több mint 156 előadást adott, és több mint hárommillió jegyet értékesítettek.

Több mint negyedszázada a pályán

Pink története azért is figyelemre méltó, mert a kezdetek óta megőrizte azt a karaktert, amely miatt annak idején kitűnt a tömegből. Nem próbált beleilleszkedni a hibátlan popsztár szerepébe: szókimondó, vagány és önazonos maradt, miközben az évek során a világ egyik legkeresettebb koncertelőadójává vált. És miközben már régóta a zeneipar élvonalában van, a színpadon továbbra sem hajlandó levenni a lábát a gázról: ha kell, egyszerűen felszáll a közönség fölé, és onnan énekli tovább a slágereit.

 

 

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