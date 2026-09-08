47 éves lett Pink, aki nemcsak a színpadot, a levegőt is uralja – galéria

47 éves lett Pink, vagyis Alecia Beth Moore, aki több mint 25 éve meghatározó alakja a könnyűzenének. Az amerikai énekesnő eddigi pályafutása során kilenc stúdióalbumot készített, több tucat slágerrel hódította meg a világot, és olyan díjakat gyűjtött be, amelyekről a legtöbb előadó csak álmodhat. Mégsem kizárólag a zenéje miatt különleges: előadásaihoz az akrobatika is szorosan hozzátartozik, így sokszor több méterrel a közönség felett énekel.
Alecia Moore-ból lett Pink
A pennsylvaniai Doylestownban született 1979. szeptember 8-án. Alecia Beth Moore már tinédzserként zenélni kezdett, pályája elején pedig a Choice nevű lánycsapat tagja volt. Végül szólókarrier mellett döntött, és 2000-ben megjelent első lemeze, a Can't Take Me Home.
A folytatás sem maradt el: a M!ssundaztood, a Try This, az I'm Not Dead, a Funhouse, a The Truth About Love, a Beautiful Trauma, a Hurts 2B Human, majd 2023-ban a Trustfall következett. Vagyis eddig kilenc stúdióalbum fűződik a nevéhez.
A pályafutása során olyan dalok váltak a védjegyeivé, mint a Get the Party Started, a Just Like a Pill, a So What, a Raise Your Glass, a Just Give Me a Reason vagy a What About Us.
Világszerte több mint 60 millió lemezt adott el, 15 dala pedig bekerült a Billboard Hot 100 top 10-es mezőnyébe, közülük négy az első helyig jutott.
A színpadon nem ismer határokat
Pink fellépései már régóta túlmutatnak azon, hogy egy énekes kiáll a mikrofon mögé, és egymás után elénekli a slágereit.
A műsorok látványvilágának fontos része az akrobatika: hevedereken és köteleken emelkedik a magasba, forog, szaltózik, miközben tovább énekel.
A produkciókhoz komoly fizikai felkészülésre van szükség, a légi mutatványok pedig az évek során annyira összeforrtak a nevével, hogy ma már szinte elképzelhetetlen nélküle egy nagyobb show-ja.
Nem véletlen, hogy a Hollywood Walk of Fame is külön kiemelte: Pink előadásai egyszerre nyűgözik le a közönséget a hangjával és a látványos produkcióival. 2019-ben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán a zenei pályafutásáért.”
Többször járt Magyarországon
Pinknek a magyar közönség sem ismeretlen: eddig öt alkalommal lépett fel hazánkban. Először 2004-ben adott koncertet Budapesten, majd két évvel később a Kapcsolat koncert sztárvendégeként tért vissza. 2007-ben ismét a fővárosban járt, akkor a Sziget Fesztiválon lépett színpadra.
2009-ben újra a Budapest Sportarénában találkozhattak vele a rajongók, tíz évvel később pedig ismét a Szigetre vezetett az útja. A 2017-es fesztivál egyik legnagyobb sztárjaként lépett színpadra, és természetesen ekkor sem maradtak el a tőle megszokott látványos akrobatikus elemek.
Három Grammy és számos rangos elismerés
Pink pályafutását a szakma is számos alkalommal elismerte:
három Grammy-díjat nyert 21 jelölésből, emellett hét MTV Video Music Awardot, két MTV Europe Music Awardot és két People's Choice Awardot is begyűjtött. 2013-ban a Billboard az év női előadójának választotta.
2017-ben megkapta a Michael Jackson Video Vanguard Awardot, 2019-ben pedig a BRIT Awards rangos, Outstanding Contribution to Music elismerését. Ugyanebben az évben csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, 2021-ben pedig a Billboard Music Awards Icon Awardjával tüntették ki.
Férjével együtt a hullámvölgyeket is átvészelték
A magánéletében sem minden alakult zökkenőmentesen. Pink 2001-ben ismerkedett meg Carey Hart profi motocross-versenyzővel, akivel 2006 januárjában házasodtak össze.
A kapcsolatuknak volt nehéz időszaka: 2008-ban egy időre külön is váltak, végül azonban nem lett válás a történetből. Újra egymásra találtak, és azóta is egy párt alkotnak.
Két gyermekük született. Willow Sage Hart 2011-ben, Jameson Moon Hart pedig 2016-ban látta meg a napvilágot.
Az énekesnő számára a család és a karrier összehangolása hosszú ideje fontos kérdés. Gyermekeit több alkalommal magával is vitte a turnékra, így a színpad mögötti életükből is sokat láthatott a közönség.
2021-ben mutatták be a P!NK: All I Know So Far című dokumentumfilmet, amelyet Michael Gracey rendezett. Az alkotás a 2019-es Beautiful Trauma World Tour kulisszái mögé enged bepillantást, miközben Pink családja és a turnéval járó mindennapok is fontos szerepet kapnak benne. A film középpontjában a londoni Wembley Stadionban adott koncert áll.
A Beautiful Trauma World Tour során P!nk 18 országban több mint 156 előadást adott, és több mint hárommillió jegyet értékesítettek.
Több mint negyedszázada a pályán
Pink története azért is figyelemre méltó, mert a kezdetek óta megőrizte azt a karaktert, amely miatt annak idején kitűnt a tömegből. Nem próbált beleilleszkedni a hibátlan popsztár szerepébe: szókimondó, vagány és önazonos maradt, miközben az évek során a világ egyik legkeresettebb koncertelőadójává vált. És miközben már régóta a zeneipar élvonalában van, a színpadon továbbra sem hajlandó levenni a lábát a gázról: ha kell, egyszerűen felszáll a közönség fölé, és onnan énekli tovább a slágereit.