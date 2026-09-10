"Nem akarják, hogy lélegezz" – kitálalt a Playboy-nyuszi: ez az ikonikus jelmez viselésének az ára

Carmen Electra elárulta, mi kell ahhoz, hogy valaki magára ölthesse a Playboy-nyuszi ikonikus ruháját. Az 54 éves modell és színésznő 1996-ban szerepelt először a Playboy-ban, majd 30 évvel később, a magazin 2026-os nyári számában ismét visszatért. A szeptember 7-én megjelent lapban ráadásul interjút is adott, melyben kulisszatitkokat osztott meg a szerephez tartozó merész és fizikailag is megterhelő öltözékről.

Kiderült: ez kell ahhoz, hogy valaki magára ölthesse a Playboy-nyuszi ikonikus ruháját Fotó: Pexels

Playboy-nyusziként tilos levegőt venni

Amikor ténylegesen viseled a jelmezt, nem kapsz levegőt. Nem akarják, hogy lélegezz

– árulta el a világhírű modell, aki többfajta Playboy-nyuszi jelmezből válogathatott. Felfedte: a fotózáson egy varrónő felelt azért, hogy a ruhája a lehető legszorosabb legyen.

Volt itt egy varrónő, aki gyakorlatilag egész nap ott volt, amíg el nem mentem. Bevarrt a ruhába, levette, még szűkebbre varrta, majd újra rám adta, aztán megint levette és tovább varrta. Ez folyamatosan így ment, amíg a jelmez tényleg szuper szűk nem lett

– idézte fel a folyamatot Electra, aki nemrég csatlakozott az OnlyFanshez is, ahol rajongóinak készít tartalmakat. Mint mondja, így ő maga lehet a saját főnöke: