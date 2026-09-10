"Nem akarják, hogy lélegezz" – kitálalt a Playboy-nyuszi: ez az ikonikus jelmez viselésének az ára

Carmen Electra elárulta, mi kell ahhoz, hogy valaki magára ölthesse a Playboy-nyuszi ikonikus ruháját. Az 54 éves modell és színésznő 1996-ban szerepelt először a Playboy-ban, majd 30 évvel később, a magazin 2026-os nyári számában ismét visszatért. A szeptember 7-én megjelent lapban ráadásul interjút is adott, melyben kulisszatitkokat osztott meg a szerephez tartozó merész és fizikailag is megterhelő öltözékről.
Playboy-nyusziként tilos levegőt venni
Amikor ténylegesen viseled a jelmezt, nem kapsz levegőt. Nem akarják, hogy lélegezz
– árulta el a világhírű modell, aki többfajta Playboy-nyuszi jelmezből válogathatott. Felfedte: a fotózáson egy varrónő felelt azért, hogy a ruhája a lehető legszorosabb legyen.
Volt itt egy varrónő, aki gyakorlatilag egész nap ott volt, amíg el nem mentem. Bevarrt a ruhába, levette, még szűkebbre varrta, majd újra rám adta, aztán megint levette és tovább varrta. Ez folyamatosan így ment, amíg a jelmez tényleg szuper szűk nem lett
– idézte fel a folyamatot Electra, aki nemrég csatlakozott az OnlyFanshez is, ahol rajongóinak készít tartalmakat. Mint mondja, így ő maga lehet a saját főnöke:
Olyan szexi lehetek, amennyire csak akarok, és ez jó érzés. Úgy érzem, én irányítom az életemet. Ötvenévesen ilyen dolgokat csinálni elsősorban hozzáállás kérdése. Az is számít, milyen vagy belül. Ha vidám és játékos vagy, és nem félsz továbbra is önmagad lenni, az is fiatalon tart.