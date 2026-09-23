Megdöbbentő részletek derültek ki Cindy Crawford fiának haláláról: ketamint kapott orvosától Presley Gerber

Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber 27 éves fia, tragikus hirtelenséggel elhunyt vasárnap egy rehabilitációs intézetben, a halála után napvilágra került részletek pedig komoly szakmai és jogi kérdéseket vetnek fel.

Komoly kérdéseket vet fel Presley Gerber halála. Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ketamint írt fel orvosa Presley Gerbernek

A TMZ információi szerint a modell közvetlen környezete elárulta, hogy egy orvos korábban ketamint írt fel neki, annak ellenére, hogy teljes mértékben tisztában volt Presley kábítószer-függőségével. Bár a ketamint bizonyos esetekben alkalmazzák a pszichiátriában, a függőséggel küzdő betegeknél történő használata rendkívül kockázatos, és az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) sem hagyta jóvá erre a célra. Gerber barátai és hozzátartozói emiatt mélyen felháborodtak, és úgy vélik, hogy az anyagot felíró szakorvost bíróság elé kellene állítani a felelőtlenségéért.

A beszámolók szerint a modell az utolsó hónapjaiban kétségbeesetten kereste a kiutat a függőségéből, és különféle alternatív kezelési módszerekkel is kísérletezett. Ennek részeként egy wellnessközpontban ibogain-terápián is részt vett, amely egy olyan pszichoaktív anyag, amiről egyes kutatók úgy tartják, hogy új idegpályák megnyitásával segíthet a drogfüggőség leküzdésében.

Mindezek ellenére Presley a halála előtti időszakban egy rehab intézményben tartózkodott, ahol a látogatói elmondása alapján láthatóan valamilyen szer hatása alatt volt az utolsó napjaiban, bár az még nem tisztázott, hogy pontosan mi volt ez. Bár a hatóságok a boncolást már elvégezték, a hivatalos toxikológiai eredményeket még nem hozták nyilvánosságra.

Hasonló forgatókönyv vezetett Matthew Perry halálához is

Presley helyzete kísértetiesen hasonlít Matthew Perry helyzetéhez 2023-as halála előtt. A Jóbarátok sztárja szintén súlyos függőséggel küzdött, és kezdetben neki is legálisan, depresszió és szorongás ellen írtak fel ketamint az orvosai. Perry azonban később illegális forrásokhoz fordult, ami végül a halálához vezetett, és az ügyben érintett terjesztőket, köztük a „Ketamin Királynőként” ismert Jasveen Sanghát súlyos börtönbüntetésre ítélték.