27 éves volt, meghalt Cindy Crawford fia

27 évesen elhunyt Presley Gerber, Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia. Presley szeptember 20-án, vasárnap hunyt el egy rehabilitációs intézményben – a People által megszerzett Los Angeles megyei halottkémi nyilvántartás szerint.

Meghalt Cindy Crawford fia, Presley Gerber / Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Cindy Crawford fia, Presley Gerber függőséggel küzdött

Presley édesanyjának, Cindy Crawfordnak, édesapjának, Rande Gerbernek és húgának, Kaia Gerbernek a képviselője azt nyilatkozta:

A család arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartsa tiszteletben a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban.

A TMZ beszámolója szerint a boncolást még nem fejezték be.

Presley 1999-ben született a kaliforniai Beverly Hillsben, és maga is modellként dolgozott. Halála előtt egyre nyíltabban beszélt mentális egészségi problémáiról és szerhasználattal kapcsolatos küzdelmeiről.

Presley Gerber, son of supermodel Cindy Crawford and brother of Kaia Gerber, dies at 27 https://t.co/L3htIwtLq1 — Daily Mail (@DailyMail) September 21, 2026

Mivel küzdöttem mentális problémákkal, depresszióval és néhány más dologgal, ami ezekkel együtt jár, úgy gondolom, hogy akár egy embernek, akár száz embernek segítek kijutni abból az állapotból, amelyben életem egy pontján én is voltam, nekem már ez is elég

– mondta a Studio 22 podcastben.

Presley az Instagramon „Mental Health Mondays”, azaz „Mentális egészség hétfőnként” címmel kezdett videókat megosztani. Az egyik, 2024-ben közzétett videójában arról beszélt, milyen érzés felépülést támogató közösségekben részt venni, és hogyan lehet megtalálni a közös pontokat másokkal.

Egy 2025 júliusában közzétett másik videóban arról beszélt, hogyan próbált egészséges szokásokat beépíteni az életébe. Elmondta, hogy nagyon aktív gyerek volt, sportolt, szörfözött, vízilabdázott és úszott. Amikor azonban elkezdett dolgozni, a sport fokozatosan háttérbe szorult.

Egy 2025 decemberében közzétett, azóta törölt Instagram-videóban Presley arról nyilatkozott, hogy több, depresszáns hatású gyógyszert is szedett „pánikrohamai” kezelésére.

A Vogue 2026. szeptemberi számában Kaia Gerber Presley „egy évtizeden át tartó drogfüggőségi küzdelméről” beszélt.

Amikor valami ilyesmi történik egy családban, az valahogy mindenkit maga alá gyűr

– mondta Kaia, hozzátéve, hogy végül saját szükségleteit háttérbe szorította.